Giro d’Italia, quando parte Ganna nella cronometro di oggi: ora precisa e possibilità di vittoria

Filippo Ganna compete con i favori del pronostico alla cronometro di oggi al Giro d’Italia 2026: quando parte, l’ora esatta

È l’appuntamento che ogni appassionato di ciclismo attende con il fiato sospeso: il giorno in cui il Giro d’Italia si trasforma in una sfida nella sfida tra l’uomo e il cronometro. Oggi, la tappa Viareggio-Marina di Massa (42 km) mette in palio molto più di una maglia: è un esame specialisti. E al centro del riflettori c’è lui, Filippo Ganna.

Il campione INEOS, detentore del titolo iridato a cronometro, è il favorito assoluto. Il percorso, piatto e veloce, con due inversioni a U e lunghi rettilinei sul lungomare, è disegnato su misura per le sue caratteristiche.

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Potenza esplosiva, resistenza, velocità e gestione dello sforzo. Salvo imprevisti, è lui il grande favorito per la vittoria finale, anche se l’imprevedibilità del ciclismo è sempre dietro l’angolo.

Ganna verso la cronometro del Giro d’Italia: quando parte

Occhio, però, anche alla classifica generale. Jonas Vingegaard, Thymen Arensman e i big della GC hanno l’opportunità di infliggere distacchi siderali agli avversari. Chi è attardato può recuperare; chi è in vetta deve difendersi.

Un minuto perso oggi può pesare come un macigno sulle Dolomiti. Il via della prima rampa è previsto intorno alle 13:15, con i big al via nella fascia pomeridiana. Ganna partirà probabilmente dopo le 15:30. L’appuntamento sarà in diretta su Rai Sport dalle 13:15, passaggio a Rai 2 dalle 14:05. Sarà possibile seguire la cronometro anche su RaiPlay, Eurosport e DAZN.

Oggi sulla costa toscana il Giro potrebbe subire una grande accelerazione, con Ganna e l’Italia protagonisti: una nuova pagina di storia è pronta a scriversi.