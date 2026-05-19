Conte-Napoli, è addio: saluta dopo due stagioni e uno scudetto storico

Antonio Conte ha scelto di lasciare il Napoli, ormai manca solo l’ufficialità: il tecnico dice addio dopo due stagioni e due trofei

Si chiude, senza drammi ma con fermezza, l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, il tecnico leccese è pronto a lasciare gli azzurri dopo due stagioni, rinunciando addirittura ai 7 milioni di euro residui del contratto in scadenza nel 2027.

Un gesto eclatante, che testimonia la volontà di voltare pagina senza strascichi, ma anche la profondità di una scelta maturata nel tempo. Non è una rottura rumorosa, piuttosto un distacco consapevole.

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Conte e De Laurentiis hanno costruito un rapporto solido, coronato da uno scudetto e una Supercoppa, ma comunque faticoso: da una parte la visione imprenditoriale del presidente, attenta alla sostenibilità economica. Dall’altra l’orgoglio di un allenatore che, dopo aver vinto, si aspettava conferma e fiducia incondizionata. Padre e padrone.

Addio senza veleni tra Conte e il Napoli

Tra le mura di Castel Volturno, il tecnico ha percepito un progressivo raffreddamento, come se la sua centralità fosse stata minata. L’addio, definito “senza veleni”, arriva in un momento delicato per il calcio italiano, con il Napoli chiamato a rilanciare il proprio progetto sportivo.

Conte, dal canto suo, non cerca alibi: lascia comunque da vincente, dopo aver portato a casa il secondo posto in una stagione maledetta e piena di infortuni. Ora si apre la fase delle candidature per la sua successione, mentre il mercato osserva con attenzione le prossime mosse del tecnico, ancora molto richiesto in Europa.

Per De Laurentiis, la sfida sarà mantenere la competitività senza sminuire l’eredità lasciata da Conte. Anzi, magari facendola fruttare: il bilancio è positivo, ma il futuro richiede nuove energie e una visione condivisa. Intanto, si avanzano ipotesi sul futuro di Conte, tra un romantico ritorno alla Juventus e la panchina della Nazionale.