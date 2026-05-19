Campionati italiani Roma 2026: le fasi finali dal 30 maggio al 4 giugno

Gli appassionati si preparano a un altro grande appuntamento stagionale per la scherma: tutto sui campionati italiani a Roma

Roma si prepara a vivere una settimana indimenticabile all’insegna dell’eccellenza sportiva nella scherma. Dal 30 maggio al 4 giugno 2026, la Terrazza del Pincio ospiterà i Campionati Italiani Frecciarossa, la manifestazione che celebra il meglio della scherma nazionale, unendo in un unico palcoscenico atleti olimpici e paralimpici in una festa di sport, bellezza e competizione.

L’importanza del campionato è indubbia, ma la kermesse va ben oltre. La scelta della location non è casuale: la Terrazza del Pincio, con la sua vista mozzafiato su Piazza del Popolo e i tetti di Roma, offre uno scenario unico al mondo per gli schermidori azzurri.

In pedana si sfideranno i migliori interpreti della scherma tricolore: dalle specialità olimpiche (fioretto, spada, sciabola) alle categorie paralimpiche, in un programma che mette al centro l’inclusività e la parità di opportunità.

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Giovani promesse e veterani consolidati si daranno battaglia per conquistare il titolo nazionale, un vero e proprio banco di prova anche per gli appuntamenti internazionali all’orizzonte.

Verso le finali dei campionati italiani a Roma 2026

La Federazione Italiana Scherma ha voluto creare un evento che fosse più di una semplice competizione: un vero e proprio festival dello sport, accessibile al pubblico, capace di avvicinare nuove generazioni a discipline nobili e tecniche come la scherma.

Con la partnership di Frecciarossa, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, i Campionati diventano vetrina di valori come velocità, precisione e rispetto.

Roma, dal 30 maggio al 4 giugno, non sarà solo la Città Eterna: sarà la capitale mondiale della scherma. E la Terrazza del Pincio si trasformerà in un palcoscenico dove la bellezza di Roma si fonderà con l’emozione dello sport. Perché la scherma italiana è questo: eleganza, tecnica, passione.