Giro d’Italia 2026, tappa Viareggio-Massa: tutto pronto per la cronometro

Dopo la pausa di ieri, ritorna il Giro d’Italia con la tappa Viareggio-Massa: cosa bisogna aspettarsi dalla tanto attesa Cronometro

È il giorno della verità, quello che molti appassionati del Giro d’Italia stavano aspettando. La decima tappa, cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa (42 km), non è una semplice frazione: è un esame a porte chiuse, dove i tempi non mentono e alla fine vince il migliore.

Il percorso, totalmente pianeggiante e quasi rettilineo, è un regalo per gli specialisti. Due inversioni a U, lungomare veloci, asfalto perfetto: tutto è disegnato per esaltare la potenza aerodinamica e la gestione dello sforzo.

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E in questo teatro, c’è un nome che sovrasta tutti: Filippo Ganna. Il campione INEOS, in maglia tricolore, è il favorito assoluto: salvo imprevisti, la vittoria di tappa sembra un appuntamento con il destino. Ma nel ciclismo nulla è già scritto.

Il Giro d’Italia verso la cronometro: ma occhio al quadro complessivo

Ma la vera posta in gioco non è la maglia di tappa, bensì la classifica generale. Jonas Vingegaard, Thymen Arensman e i big della GC hanno l’opportunità di infliggere colpi durissimi agli avversari.

Chi è attardato in classifica può recuperare terreno prezioso; chi è in vetta, come la Maglia Rosa Eulalio, deve difendersi senza mollare. Un minuto perso oggi può pesare come un macigno.

Oggi, sulla costa toscana, il Giro potrebbe cambiare volto e prendere un’altra piega. Chi uscirà vincitore da questa prova non avrà solo guadagnato tempo: avrà mandato un messaggio. La corsa Rosa entra nel vivo.