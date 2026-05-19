La Juventus fa piazza pulita, 11 giocatori pronti a dire addio: ecco la lista – Sportface.it

La Juventus fa piazza pulita, 11 giocatori pronti a dire addio: ecco la lista

La Juventus potrebbe presentarsi al derby della Mole con l’aria di chi saluta più di qualcuno. Secondo Sport Mediaset, la gara contro la Fiorentina potrebbe essere l’ultima in casa per diversi giocatori bianconeri, dentro una rosa che a fine stagione rischia di cambiare parecchio e con una rivoluzione che, se certe indiscrezioni dovessero trovare conferma, sarebbe molto più profonda di quanto si immaginasse fino a poche settimane fa.

La lista degli addii possibili

Il reparto che rischierebbe di essere toccato maggiormente sarebbe l’attacco. Lois Openda sarebbe tra i nomi valutati in uscita, con l’ipotesi di un prestito che permetterebbe di evitare un impatto troppo pesante a bilancio. Arek Milik continuerebbe a convivere con una situazione complicata legata ai problemi fisici, mentre Jonathan David potrebbe diventare una delle cessioni utili per generare liquidità.

Poi c’è Dusan Vlahovic, e qui il discorso cambia. Il serbo ha il contratto in scadenza e il mancato rinnovo continuerebbe a tenere tutto fermo. Quando una società arriva così vicina al termine di un accordo, il rischio di perdere un giocatore senza incassare nulla diventa reale, per questo la Juventus potrebbe decidere di muoversi prima. E dentro questa valutazione pesa anche uno stipendio molto elevato.

Tra i partenti compare anche Filip Kostic, altro giocatore vicino alla scadenza contrattuale, con margini ridotti per immaginare una permanenza. In mezzo al campo il nome che fa discutere di più è quello di Teun Koopmeiners. Arrivato tra aspettative molto alte, l’olandese potrebbe finire dentro ragionamenti di mercato nel caso arrivassero offerte ritenute interessanti. Situazione diversa invece per Fabio Miretti e Vasilije Adzic, che potrebbero uscire per trovare continuità.

Attenzione anche a Federico Gatti. Il difensore azzurro non sarebbe considerato totalmente fuori dal mercato. Davanti a una proposta importante, soprattutto in uno scenario economico complicato, anche il suo nome potrebbe finire sul tavolo. Completano il quadro Edon Zhegrova e Juan Cabal, due situazioni ancora da decifrare.

Il peso della Champions

Qui non si parla soltanto di scelte tecniche. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus sarebbe costretta a ridurre il peso degli ingaggi e cercare risorse attraverso alcune cessioni. È il dettaglio che cambia tutto: non si tratta soltanto di chi gioca bene o male, ma di quanto costa tenere una squadra di alto livello senza i ricavi più importanti a livello europeo.