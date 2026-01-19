Sport in tv oggi, lunedì 19 gennaio: Serie A, Australian Open e Europei di pallanuoto

La nuova settimana si apre con tennis dagli Australian Open, due match di Serie A, grande pallanuoto europea e una lunga notte NBA: ecco il programma completo di oggi in tv e streaming
Il lunedì 19 gennaio propone un palinsesto sportivo meno affollato rispetto al weekend ma comunque ricco di appuntamenti di rilievo. Spazio al tennis con il primo turno degli Australian Open, al calcio di Serie A, alla pallanuoto europea e al basket NBA, con match in programma dalla notte fino a tarda sera.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Tennis: Australian Open, italiani in campo nella notte
La giornata si apre all’1.00 con il primo turno degli Australian Open, trasmesso in diretta streaming su discovery+, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN e HBO Max.
In programma tre match con protagonisti italiani:
-
Matteo Arnaldi vs Andrey Rublev (2° match sul Kia Arena)
-
Francesco Maestrelli vs Terence Atmane (4° match sul Court 14)
-
Mattia Bellucci vs Casper Ruud (2° match dalle ore 9.00 sulla MCA)
Pallanuoto: Italia-Grecia sfida chiave agli Europei
Nel pomeriggio spazio agli Europei di pallanuoto.
Alle 15.30 si gioca Georgia-Romania, con diretta streaming su Eurovision Sport.
Alle 18.00 riflettori puntati su Italia-Grecia, match di grande importanza per il Settebello: diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play.
In serata, alle 20.30, in vasca anche Croazia-Turchia, sempre in diretta streaming su Eurovision Sport.
Calcio: Serie A e campionati esteri
Il calcio italiano propone due gare di Serie A.
Alle 18.30 si gioca Cremonese-Verona, trasmessa in diretta streaming su DAZN.
Alle 20.45 chiude il programma Lazio-Como, sempre in diretta streaming su DAZN.
Alle 21.00 spazio anche al calcio internazionale:
-
Elche-Siviglia (Liga spagnola), diretta streaming su DAZN
-
Brighton-Bournemouth (Premier League), diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K, streaming su Sky Go e NOW
Basket: notte NBA
La notte è dedicata all’NBA, con tre partite in programma:
-
19.00: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, streaming su Sky Go e NOW
-
20.30: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, streaming su Sky Go e NOW
-
23.00: New York Knicks-Dallas Mavericks, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, streaming su Sky Go e NOW