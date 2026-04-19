Sport in tv oggi (19 aprile): Sportface su Prime Video, Cobolli in finale a Monaco, Juventus-Bologna e arrampicata Speed su Climbing TV

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video ginnastica, sport olimpico e film per tutta la giornata. In serata Juventus-Bologna su DAZN e Pisa-Genoa su Sky. Cobolli affronta Shelton nella finale ATP Monaco, Rublev-Fils a Barcellona. Alle 16:30 le qualifiche e alle 18:30 le finali del Campionato Italiano Speed su Climbing TV, boxe U19 su Italia Boxe TV, ginnastica ritmica su Volare TV

Domenica 19 aprile è una giornata densa di sport su tutti i fronti. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione ricca tra sport olimpico, documentari e film, mentre su Climbing TV, Volare TV e Italia Boxe TV — canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV — va in scena il grande sport italiano.

Programmazione Sportface su Prime Video (19 aprile)

00:00 – Battiti olimpici one off (1×56′, Serie doc) 01:00 – Freddy Grand Prix di Ginnastica (Serie doc) 03:30 – Old but gold – ep. 3 di 4 (Serie doc) 04:00 – Old but gold – ep. 4 di 4 (Serie doc) 04:30 – Furious (1×15′, Serie doc) 05:00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 4 di 5 (Evento) 05:30 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 5 di 5 (Serie) 06:00 – Shakerati ep. 6 e 1 di 6 (Serie) 06:30 – Fight Day Stories (1×22′, Serie) 07:00 – Romagna Racing (Doc, 56′) 08:00 – Touchback con Kurt Russell (Film) 09:30 – Deep Water – La Folle Regata (Film, 92′) 11:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Doc, 110′) 12:00 – Battiti olimpici one off (1×56′, replica) 13:00 – Freddy Grand Prix di Ginnastica (1×180′, replica) 15:30 – Old but gold – ep. 3 di 4 (replica) 16:00 – Old but gold – ep. 4 di 4 (replica) 16:30 – Furious (1×15′, replica) 17:00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 4 di 5 (replica) 17:30 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 5 di 5 (replica) 18:00 – Shakerati ep. 6 e 1 di 6 (replica) 18:30 – Fight Day Stories (1×22′, replica) 19:00 – Romagna Racing (Doc, 56′, replica) 20:00 – Touchback con Kurt Russell (Film, replica) 21:30 – Deep Water – La Folle Regata (Film, 92′, replica) 23:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Doc, 110′, replica)

Gli altri eventi di sport in tv oggi

08:00 Judo, Europei Tbilisi 2026: eliminatorie -78 e +78 kg donne, -100 e +100 kg uomini

Diretta streaming su Judo TV

09:15 Superbike, GP Olanda 2026: warm-up

Nessuna copertura tv/streaming prevista

09:50 Ginnastica ritmica, FIG World Cup Baku: finali di specialità

Diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Amazon Prime Video

10:10 Ciclismo femminile, Amstel Gold Race 2026: Maastricht-Valkenburg (158.1 km)

Diretta tv su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 12:45

11:10 Ciclismo, Amstel Gold Race 2026: Maastricht-Valkenburg (257.2 km)

Diretta tv su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 14:55

11:10 Superbike, GP Olanda 2026: Superpole Race

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW; differita TV8 alle 14:40

12:30 Calcio, Serie A: Cremonese-Torino

Diretta streaming su DAZN e DAZN 1

13:00 Tennis, WTA Stoccarda: finale Rybakina-Muchova

Diretta tv su SuperTennis HD; streaming su SuperTenniX; differita Sky Sport Mix ore 15:00, Sky Go, NOW

13:15 Motocross, GP Trentino: gara-1 MX2

Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

13:30 Pugilato, Campionati Italiani U19 Montecatini – terza e ultima giornata

Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

13:30 Tennis, ATP Monaco di Baviera: finale Cobolli-Shelton

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

14:00 Judo, Europei Tbilisi 2026: final block -78 e +78 kg donne, -100 e +100 kg uomini

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, Judo TV

14:15 Motocross, GP Trentino: gara-1 MXGP

Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

15:00 Calcio, Serie A: Verona-Milan

Diretta streaming su DAZN e DAZN 1

15:30 Superbike, GP Olanda: gara-2

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD; streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

15:30 Tennis, WTA Rouen: finale Kostyuk-Podrez

Diretta tv su SuperTennis HD; streaming su SuperTenniX

16:00 Basket, Serie A: Tortona-Virtus Bologna

Diretta tv su Sky Sport Basket, Cielo; streaming su LBA TV, Sky Go, NOW, cielo.tv

16:00 Tennis, ATP Barcellona: finale Rublev-Fils

Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

16:10 Motocross, GP Trentino: gara-2 MX2

Diretta tv su Rai Sport HD, Rai Play Sport 2; streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

16:30 Arrampicata, Campionato Italiano Speed Rockspot Milano: qualifiche

Diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

16:30 Basket, Serie A: Milano-Napoli

Diretta streaming su LBA TV

17:00 Basket, Serie A: Sassari-Venezia

Diretta streaming su LBA TV

17:10 Motocross, GP Trentino: gara-2 MXGP

Diretta tv su Rai Sport HD, Rai Play Sport 2; streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

18:00 Volley femminile, Serie A1 – gara-3 finale play-off: Conegliano-Milano

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, DAZN, VBTV

18:00 Basket, Serie A: Trieste-Brescia

Diretta streaming su LBA TV

18:00 Calcio, Serie A: Pisa-Genoa

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su DAZN, Sky Go, NOW

18:30 Arrampicata, Campionato Italiano Speed Rockspot Milano: finali

Diretta su Climbing TV (Sportface TV) e in contemporanea su Amazon Prime Video

19:00 Basket, Serie A: Cantù-Varese

Diretta streaming su LBA TV

20:00 Basket femminile, Eurolega: finale Galatasaray-Fenerbahce

Diretta streaming su YouTube EuroLeague Women e Rai Play Sport 1; al termine di Conegliano-Milano anche su Rai Sport HD

20:45 Calcio, Serie A: Juventus-Bologna

Diretta streaming su DAZN e DAZN 1