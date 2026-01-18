Sport in TV oggi: Serie A, Coppa del Mondo invernali e Assoluti di spada in diretta

Domenica ricchissima di eventi in diretta: calcio con Milan-Lecce e Torino-Roma, grande spazio agli sport invernali, basket, volley, scherma e pallamano europea
Giornata densissima di appuntamenti sportivi in TV e streaming. Oggi il palinsesto propone Serie A maschile e femminile, Coppa del Mondo di sci alpino, fondo, biathlon, combinata nordica, Europei di short track, pallanuoto e pallamano, oltre a basket, volley e scherma.
Di seguito il programma completo, evento per evento, con orari e coperture.
🕗 Mattina
08.30
Combinata nordica – Coppa del Mondo Oberhof
Gundersen HS100 femminile
📺 discovery+
09.15
Combinata nordica – Coppa del Mondo Oberhof
Gundersen HS100 maschile
📺 discovery+
09.30
Ciclocross – Coppa del Mondo Benidorm
Uomini junior
📺 Nessuna copertura tv / streaming
10.00
Sci alpino – Coppa del Mondo Wengen
1ª manche slalom maschile
📺 Rai 2 HD, Rai Play, discovery+
📺 dalle 10.20 anche Eurosport 2 HD e DAZN
10.00
Bob – Coppa del Mondo Altenberg
Bob a 2 femminile
📺 YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
10.00
Slittino alpino – Coppa del Mondo Nova Ponente
Singolo femminile
📺 Nessuna copertura tv / streaming
10.25
Slittino – Coppa del Mondo / Europei Open Oberhof
Doppio maschile
📺 discovery+
10.30
Slittino alpino – Coppa del Mondo Nova Ponente
Singolo maschile
📺 Nessuna copertura tv / streaming
10.35
Ciclocross – Coppa del Mondo Benidorm
Donne junior
📺 Nessuna copertura tv / streaming
10.45
Sci di fondo – Coppa del Mondo Oberhof
10 km tecnica classica maschile
📺 Rai Sport HD, Rai Play, discovery+
🕛 Mezzogiorno
11.15
Sci alpino – Coppa del Mondo Tarvisio
SuperG femminile
📺 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
11.45
Snowboard – Coppa del Mondo Bansko
PGS maschile e femminile
📺 Rai Play Sport 1, discovery+
📺 dalle 12.00 anche Rai Sport HD
12.00
Ciclocross – Coppa del Mondo Benidorm
Uomini under 23
📺 Nessuna copertura tv / streaming
12.30
Biathlon – Coppa del Mondo Ruhpolding
10 km pursuit femminile
📺 discovery+
📺 dalle 12.50 anche Eurosport 2 HD e DAZN
12.30
Calcio – Serie A
Parma-Genoa
📺 DAZN, DAZN 1
12.30
Calcio femminile – Serie A
Roma-Sassuolo
📺 DAZN
12.55
Sci di fondo – Coppa del Mondo Oberhof
10 km tecnica classica femminile
📺 Rai Play Sport 2, discovery+
🕐 Primo pomeriggio
13.00
Sci alpino – Coppa del Mondo Wengen
2ª manche slalom maschile
📺 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
13.00
Slittino – Coppa del Mondo / Europei Open Oberhof
Doppio femminile
📺 discovery+
📺 2ª manche anche su Eurosport 2 HD e DAZN
13.15
Snowboard – Coppa del Mondo Laax
Slopestyle maschile e femminile
📺 discovery+
13.30
Slittino alpino – Coppa del Mondo Nova Ponente
Staffetta a squadre
📺 Nessuna copertura tv / streaming
13.35
Short track – Campionati Europei
3ª giornata
📺 Rai Play Sport 3, discovery+, YouTube Skating ISU
📺 dalle 14.10 alle 15.20 anche Rai Sport HD
13.40
Ciclocross – Coppa del Mondo Benidorm
Donne élite
📺 Rai Play Sport 1, discovery+
🕒 Pomeriggio
14.35
Combinata nordica – Coppa del Mondo Oberhof
Gundersen 5 km femminile
📺 Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
14.45
Bob – Coppa del Mondo Altenberg
Bob a 4 maschile
📺 YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
15.00
Biathlon – Coppa del Mondo Ruhpolding
12.5 km pursuit maschile
📺 Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
15.00
Basket femminile – Serie A1
Broni-Sassari
📺 flima.tv
15.00
Calcio – Serie A
Bologna-Fiorentina
📺 DAZN, DAZN 1
15.00
Calcio femminile – Serie A
Ternana-Lazio
📺 DAZN
15.10
Ciclocross – Coppa del Mondo Benidorm
Uomini élite
📺 Rai Play Sport 1, discovery+
15.30
Slittino – Coppa del Mondo / Europei Open Oberhof
Staffetta a squadre
📺 discovery+
15.30
Pallanuoto – Campionati Europei
Francia-Spagna
📺 Eurovision Sport
15.30
Calcio femminile – Serie A
Inter-Juventus
📺 Rai Sport HD, Rai Play, DAZN
15.45
Combinata nordica – Coppa del Mondo Oberhof
Gundersen 10 km maschile
📺 Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
🕓 Tardo pomeriggio
16.00
Scherma – Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti
Spada Assoluti maschile e femminile (Legnano)
📺 diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma
16.00
Basket – Serie A
Varese-Venezia
📺 LBA TV
17.00
Basket – Serie A
Sassari-Napoli
📺 LBA TV
17.00
Volley – Superlega
Trento-Milano
📺 DAZN, VBTV
🕕 Sera
18.00
Volley – Superlega
Civitanova-Perugia
📺 Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00
Volley – Superlega
Piacenza-Grottazzolina
📺 VBTV
18.00
Volley – Superlega
Padova-Cisterna
📺 VBTV
18.00
Basket – Serie A
Udine-Reggio Emilia
📺 LBA TV
18.00
Pallamano – Campionati Europei
Macedonia del Nord-Portogallo
Montenegro-Isole Far Oer
Polonia-Islanda
📺 Nessuna copertura tv / streaming
18.00
Pallanuoto – Campionati Europei
Montenegro-Paesi Bassi
📺 Eurovision Sport
18.00
Basket femminile – Serie A1
Battipaglia-Sesto San Giovanni
Campobasso-San Martino di Lupari
📺 flima.tv
18.00
Calcio – Serie A
Torino-Roma
📺 DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
🌙 Prime time
19.00
Basket – Serie A
Virtus Bologna-Treviso
📺 LBA TV
19.00
Volley – Superlega
Monza-Modena
📺 DAZN, VBTV
20.00
Basket – Serie A
Cantù-Brescia
📺 LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.00
Calcio – Coppa d’Africa
Finale: Senegal-Marocco
📺 SportItalia
20.30
Pallamano – Campionati Europei
Italia-Ungheria
📺 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, YouTube Sky Sport
20.30
Pallamano – Campionati Europei
Romania-Danimarca
Svizzera-Slovenia
📺 Nessuna copertura tv / streaming
20.30
Pallanuoto – Campionati Europei
Ungheria-Serbia
📺 Eurovision Sport
20.45
Basket femminile – Serie A1
Venezia-Derthona
📺 Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv
20.45
Calcio – Serie A
Milan-Lecce
📺 DAZN, DAZN 1