Sport in tv oggi (18 aprile): Sportface su Prime Video, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio in Serie A, ginnastica artistica su Volare TV

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video una giornata ricca tra doc, serie e sport. In serata Roma-Atalanta su Sky e Napoli-Lazio su DAZN. Serie A di ginnastica artistica dalle 14:25 su Volare TV, Para Climbing e boxe U19 su Sportface TV. Judo europei, tennis e Superbike in giornata

Sabato 18 aprile è una delle giornate più dense dell’intero weekend. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione ricca tra documentari, serie e sport, mentre su Volare TV, Climbing TV e Italia Boxe TV — canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV — va in scena il grande sport olimpico e paralimpico italiano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Programmazione Sportface su Prime Video (18 aprile)

00:30 – Fate s.1 – ep. 1 di 10 (Serie) 01:00 – Fate s.1 – ep. 2 di 10 (Serie) 01:30 – Farfalle (Doc, 10×2′) 02:00 – 5 cerchi – ep. 1 di 3 (Serie) 02:30 – Battiti olimpici s.2 – ep. 1 di 4 (Serie) 03:00 – Battiti olimpici s.2 – ep. 2 di 4 (Doc) 03:30 – Shakerati – ep. 4 e 5 di 6 (Serie) 04:00 – Old but gold – ep. 1 di 4 (Serie) 04:30 – Old but gold – ep. 2 di 4 (Serie) 05:30 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 2 di 5 (Serie) 06:00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 3 di 5 (Serie) 06:30 – Il Profeta del Goal (Doc, 110′) 08:00 – Cristiano Ronaldo – Il (Doc) 08:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc) 09:30 – There’s Only One Jimmy Grimble (Film) 10:30 – Come una ruota che gira (Doc, 44′) 11:30 – Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′) 12:30 – Fate s.1 – ep. 1 di 10 (replica) 13:00 – Fate s.1 – ep. 2 di 10 (replica) 13:30 – Farfalle (Doc, 10×2′, replica) 14:00 – 5 cerchi – ep. 1 di 3 (replica) 14:30 – Battiti olimpici s.2 – ep. 1 di 4 (replica) 15:00 – Battiti olimpici s.2 – ep. 2 di 4 (replica) 15:30 – Shakerati – ep. 4 e 5 di 6 (replica) 16:00 – Old but gold – ep. 1 di 4 (replica) 16:30 – Old but gold – ep. 2 di 4 (replica) 17:30 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 2 di 5 (replica) 18:00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 3 di 5 (replica) 18:30 – Il Profeta del Goal (Doc, 110′, replica) 20:00 – Cristiano Ronaldo – Il (Doc, replica) 20:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, replica) 21:30 – There’s Only One Jimmy Grimble (Film, replica) 22:30 – Come una ruota che gira (Doc, 44′, replica) 23:30 – Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′, replica)

Gli altri eventi di sport in tv oggi

08:30 Judo, Europei Tbilisi 2026: terza giornata – eliminatorie 70 kg donne, 81 e 90 kg uomini

Diretta streaming su Judo TV

09:40 Superbike, GP Paesi Bassi 2026: prove libere 3

Nessuna copertura tv/streaming prevista

09:00 Scherma, Coppa del Mondo: sciabola femminile ad Atene

Nessuna copertura tv/streaming prevista

10:00 Scherma, Coppa del Mondo: fioretto femminile/maschile al Cairo

Nessuna copertura tv/streaming prevista

10:00 Scherma, Coppa del Mondo: spada maschile/femminile a Budapest

Nessuna copertura tv/streaming prevista

10:00 Scherma, Coppa del Mondo: sciabola maschile a Padova

Diretta tv su Sky Sport Max dalle 17:00; streaming su Sky Go, NOW

10:00 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione: quinta giornata (batterie)

Nessuna copertura tv/streaming prevista

10:30 WEC, 6 Ore di Imola: prove libere 3

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

11:00 Snooker, Mondiali 2026: primo turno

Diretta tv su Eurosport 1 e DAZN dalle 17:15; streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max

11:00 Pugilato, Campionati Italiani U19 Montecatini – seconda giornata

Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

11:15 Superbike, GP Paesi Bassi 2026: Superpole

Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW

11:30 Ciclismo, Tour du Jura

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle 14:30

12:00 Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Hong Kong: sessione pomeridiana

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

12:30 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali Divisione I: Italia-Cina

Diretta streaming su FISG TV

13:00 Calcio, Zweite Bundesliga: Arminia Bielefeld-Norimberga

Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go, NOW

13:30 Tennis, ATP 500 Monaco: semifinali

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 255; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV (Cobolli-Zverev ore 13:30)

13:30 Tennis, ATP 500 Barcellona: semifinali

Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

13:30 Calcio, Premier League: Brentford-Fulham

Diretta tv su Sky Sport 256, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

13:35 Ciclismo, O Gran Camiño: quinta tappa

Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 15:30

14:00 Judo, Europei Tbilisi 2026: final block 70 kg donne, 81 e 90 kg uomini

Diretta streaming su Rai Play Sport 1 e Judo TV

14:00 Tennis, WTA Stoccarda: semifinali

Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport 253; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, NOW

14:25 Ginnastica artistica, Serie A1 Terni – 3ª prova Regular Season

Diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Amazon Prime Video. Telecronaca Baldinacci, commento Colombo e Massaro

14:30 Rugby femminile, Sei Nazioni: Scozia-Inghilterra

Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW

14:30 WEC, 6 Ore di Imola: qualifiche

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

14:30 Padel, Padel Premier Tour: semifinali

Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW

15:00 Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2027: Danimarca-Italia

Diretta tv su Rai 2; streaming su Rai Play

15:00 Calcio, Serie A: Udinese-Parma

Diretta streaming su DAZN

15:00 Calcio, Serie B: Bari-Venezia, Mantova-Avellino, Modena-Frosinone, Spezia-Sudtirol

Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN

15:00 Motorsport EWC, 24 Ore di Le Mans moto endurance

Diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN fino alle 19:00; integrale su Discovery Plus, HBO Max

15:00 Tennis, WTA Rouen: semifinali

Diretta tv su Sky Sport 254; su Super Tennis dalle 17:30; streaming su SuperTenniX, NOW

15:30 Superbike, GP Paesi Bassi: gara-1

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

15:30 Calcio, Bundesliga: Hoffenheim-Borussia Dortmund

Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go, NOW

15:45 Rugby, Serie A: Petrarca Padova-Emilia

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, The Rugby Channel

16:00 Calcio, Premier League: Leeds-Wolverhampton

Diretta tv su Sky Sport 251; streaming su NOW

16:00 Calcio, Premier League: Newcastle-Bournemouth

Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su NOW

17:00 Para Climbing, Coppa Italia 2ª tappa Rockspot Milano: finali

Diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

17:15 Calcio, Serie B: Palermo-Cesena

Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN

18:00 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione: quinta giornata (finali)

Diretta streaming su Rai Play Sport 1

18:00 Calcio, Serie A: Napoli-Lazio

Diretta streaming su DAZN

18:00 Volley, Superlega semifinale scudetto gara-4: Civitanova-Verona

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, VBTV, DAZN

18:15 Basket, Serie A: Trento-Reggio Emilia

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW, LBA TV

18:30 Calcio, Premier League: Tottenham-Brighton

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

18:30 Calcio, Bundesliga: Eintracht Francoforte-Lipsia

Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su Sky Go, NOW

18:40 Rugby femminile, Sei Nazioni: Irlanda-Italia

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW

19:30 Calcio, Serie B: Juve Stabia-Catanzaro

Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN

20:30 Calcio, Serie C – Girone B: nove partite

Ascoli-Guidonia (Rai Sport HD e Sky Sport 252), Carpi-Forlì (Sky Sport Mix), Pineto-Arezzo (253), Bra-Ternana (256), Perugia-Campobasso (255), Pianese-Juventus Next Gen (257), Ravenna-Vis Pesaro (254), Sambenedettese-Pontedera (259), Torres-Gubbio (258); streaming su Rai Play, Sky Go, NOW

20:45 Calcio, Serie A: Roma-Atalanta

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW, DAZN

20:45 Rugby, United Rugby Championship: Benetton-Munster

Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Premier League: Chelsea-Manchester United

Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Coppa del Re finale: Atletico Madrid-Real Sociedad

Diretta streaming su DAZN