Sport in tv oggi 17 marzo: Champions League, basket femminile Mondiali, curling e Serie B. Programma completo

Serata di fuoco con tre partite di Champions League in contemporanea alle 21. Nel pomeriggio le qualificazioni del WTA Miami e il primo turno femminile. In serata anche la Nazionale di basket femminile contro il Senegal ai Mondiali e sei gare di Serie B. Il curling Constantini impegnata contro Canada e Norvegia.
Una giornata densa di sport quella di martedì 17 marzo 2026, con il calcio europeo in primo piano ma tanti altri appuntamenti da non perdere. Ecco il programma completo con tutti gli orari e le indicazioni tv e streaming.
La giornata
Si parte già alle 7.00 con lo snooker, World Open 2026 primo turno, in diretta su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN. Alle 16.00 quadrupla partenza: le azzurre del curling femminile aprono i Mondiali 2026 contro il Canada (The Curling Channel); basket Eurolega con Hapoel Tel-Aviv-Paris (EuroLeague Tv); finale delle qualificazioni WTA Miami 2026 (nessuna copertura tv/streaming); finale delle qualificazioni ATP Miami 2026 con Bellucci-Cassone come quarto match del programma dalle 16.00 italiane (nessuna copertura tv/streaming). Sempre alle 16.00 inizia il primo turno del WTA Miami 2026 in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
Alle 17.00 basket Eurocup con Bahcesehir Kol.-Cluj-Napoca (EuroLeague Tv). Alle 18.45 si apre il programma di Champions League con Sporting Lisbona-Bodoe Glimt in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 255, in streaming su SkyGo e NOW. Alle 19.00 doppio appuntamento: la Nazionale italiana di basket femminile affronta il Senegal ai Mondiali 2026 in diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport Basket (205), in streaming su SkyGo, NOW e DAZN; calcio Serie B con Palermo-Juve Stabia in streaming su DAZN e LAB Channel. Alle 19.30 basket Eurocup JL Bourg-Cedevita Olimpija (EuroLeague Tv).
Maxi-serata dalle 20.00
Alle 20.00 ben cinque gare di Serie B in contemporanea, tutte su DAZN e LAB Channel: Catanzaro-Modena, Mantova-Cesena, Reggiana-Monza, Spezia-Empoli e Venezia-Padova. Alla stessa ora anche basket Eurolega Partizan-Dubai (EuroLeague Tv), basket Champions League Unicaja-Joventut e Wurzburg-Chalon/Saône (entrambe su DAZN). Alle 20.15 Eurolega Olympiakos-Fenerbahce (EuroLeague Tv). Alle 20.30 volley SuperLega Playoff Scudetto con Modena-Piacenza in diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e VBTV; basket Champions League Gran Canaria-Nymburk e Trieste-Tenerife (DAZN).
Tre Champions League alle 21, il curling chiude la giornata
Il clou della serata alle 21.00 con tre partite di Champions League in contemporanea, seguite anche da Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251: Manchester City-Real Madrid in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e NOW; Chelsea-PSG in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, in streaming su SkyGo e NOW; Arsenal-Bayer Leverkusen in diretta tv su Sky Sport Max (206) e Sky Sport 254, in streaming su SkyGo e NOW. Sempre alle 21.00 il secondo impegno del curling femminile ai Mondiali 2026 con Italia-Norvegia (The Curling Channel).
Il programma completo
07.00 Snooker, World Open 2026, primo turno Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN
16.00 Curling femminile, Mondiali 2026: Italia-Canada The Curling Channel
16.00 Basket, Eurolega: Hapoel Tel-Aviv-Paris EuroLeague Tv
16.00 Tennis, qualificazioni WTA Miami 2026: finale Nessuna copertura tv/streaming
16.00 Tennis, qualificazioni ATP Miami 2026: finale (Bellucci-Cassone 4° match) Nessuna copertura tv/streaming
16.00 Tennis, WTA Miami 2026: primo turno SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix
17.00 Basket, Eurocup: Bahcesehir Kol.-Cluj-Napoca EuroLeague Tv
18.45 Calcio, Champions League: Sporting Lisbona-Bodoe Glimt Sky Sport Uno (201), Sky Sport 255; SkyGo, NOW
19.00 Basket femminile, Mondiali 2026: Italia-Senegal RaiSport HD, Sky Sport Basket (205); SkyGo, NOW, DAZN
19.00 Calcio, Serie B: Palermo-Juve Stabia DAZN, LAB Channel
19.30 Basket, Eurocup: JL Bourg-Cedevita Olimpija EuroLeague Tv
20.00 Calcio, Serie B: Catanzaro-Modena DAZN, LAB Channel
20.00 Calcio, Serie B: Mantova-Cesena DAZN, LAB Channel
20.00 Calcio, Serie B: Reggiana-Monza DAZN, LAB Channel
20.00 Calcio, Serie B: Spezia-Empoli DAZN, LAB Channel
20.00 Calcio, Serie B: Venezia-Padova DAZN, LAB Channel
20.00 Basket, Eurolega: Partizan-Dubai EuroLeague Tv
20.00 Basket, Champions League: Unicaja-Joventut DAZN
20.00 Basket, Champions League: Wurzburg-Chalon/Saône DAZN
20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos-Fenerbahce EuroLeague Tv
20.30 Volley, SuperLega Playoff Scudetto: Modena-Piacenza RaiSport HD; RaiPlay, VBTV
20.30 Basket, Champions League: Gran Canaria-Nymburk DAZN
20.30 Basket, Champions League: Trieste-Tenerife DAZN
21.00 Curling femminile, Mondiali 2026: Italia-Norvegia The Curling Channel
21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Real Madrid Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; SkyGo, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Chelsea-PSG Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; SkyGo, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Bayer Leverkusen Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; SkyGo, NOW