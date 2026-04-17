Sport in tv oggi (17 aprile): Sportface su Prime Video, Inter-Cagliari in Serie A, judo europei e boxe U19 su Italia Boxe TV

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video film, serie e sport olimpico per tutta la giornata. In serata Inter-Cagliari su Sky, Sassuolo-Como su DAZN e basket con l’Eurolega. Judo europei con il final block su RaiSport, nuoto Assoluti su RaiSport e Campionati U19 di pugilato su Italia Boxe TV dalle 13:30
Programmazione Sportface su Prime Video (17 aprile)
00:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Doc) 01:00 – Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′) 02:30 – Touchback con Kurt Russell (Film) 04:00 – Fight Day Stories (Serie, 1×22′) 04:30 – Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (Serie) 05:00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 1 (Serie) 05:30 – Battiti olimpici one off (1×56′) 06:30 – Fate s.2 – ep. 5 di 10 (Serie) 07:00 – Fate s.2 – ep. 6 di 10 (Serie) 07:30 – Fate s.2 – ep. 7 di 10 (Serie) 08:00 – Fate s.2 – ep. 8 di 10 (Serie) 08:30 – Furious (1×15′) 09:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (Serie) 09:30 – Battiti olimpici s.2 – ep. 1 di 4 (Serie) 10:00 – Sport is my life – ep. 3 di 10 (Serie) 10:30 – Sport is my life – ep. 4 di 10 (Serie) 11:00 – There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′) 12:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Doc, 110′, replica) 13:00 – Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′, replica) 14:30 – Touchback con Kurt Russell (Film, replica) 16:00 – Fight Day Stories (Serie, 1×22′, replica) 16:30 – Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (replica) 17:00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 1 di 5 (replica) 17:30 – Battiti olimpici one off (1×56′, replica) 18:30 – Fate s.2 – ep. 5 di 10 (replica) 19:00 – Fate s.2 – ep. 6 di 10 (replica) 19:30 – Fate s.2 – ep. 7 di 10 (replica) 20:00 – Fate s.2 – ep. 8 di 10 (replica) 20:30 – Furious (1×15′, replica) 21:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (replica) 21:30 – Battiti olimpici s.2 – ep. 1 di 4 (replica) 22:00 – Sport is my life – ep. 3 di 10 (replica) 22:30 – Sport is my life – ep. 4 di 10 (replica) 23:00 – There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′, replica)
Gli altri eventi di sport in tv oggi
08:00 Judo, Europei Tbilisi 2026: seconda giornata (sessione mattutina)
Diretta streaming su Judo TV
09:00 Scherma, Coppa del Mondo 2026: fioretto femminile al Cairo
Nessuna copertura tv/streaming prevista
09:00 Scherma, Coppa del Mondo 2026: sciabola maschile a Padova
Nessuna copertura tv/streaming prevista
09:00 Scherma, Grand Prix 2026: spada femminile a Budapest
Nessuna copertura tv/streaming prevista
09:00 Taekwondo, Mondiali junior Tashkent 2026: sesta giornata (sessione mattutina)
Diretta streaming sul canale YouTube World Taekwondo
10:00 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione 2026: quarta giornata (eliminatorie)
Nessuna copertura tv/streaming prevista
10:20 Superbike, GP Olanda 2026: prove libere 1
Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW
11:00 Tennis, ATP Barcellona 2026: quarti di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30), Sky Sport Plus; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV (Musetti-Fils 3° match non prima delle 16:00)
11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera 2026: quarti di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30), Sky Sport Plus; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV (Cobolli-Kopriva 1° match ore 11:00)
11:30 Scherma, Coppa del Mondo 2026: sciabola femminile ad Atene
Nessuna copertura tv/streaming prevista
11:33 Ciclismo femminile, Freccia del Brabante 2026
Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle 12:45
11:50 Ciclismo, Classic Grand Besançon Doubs 2026
Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle 14:30
11:55 Ciclismo, O Gran Camiño 2026: quarta tappa
Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 13:30
12:30 Tennis, WTA Stoccarda 2026: quarti di finale
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30); streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW
13:00 Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Hong Kong 2026: prima giornata (sessione serale)
Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max
13:00 Golf, RBC Heritage 2026: seconda giornata
Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max
13:30 Tennis, WTA Rouen 2026: quarti di finale
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30); streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW
13:32 Ciclismo, Freccia del Brabante 2026
Diretta tv su Eurosport 1 HD e DAZN dalle 15:30; streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle 15:15
14:00 Judo, Europei Tbilisi 2026: seconda giornata (Final Block)
Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play e Judo TV
15:00 Superbike, GP Olanda 2026: prove libere 2
Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW
16:00 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali Divisione I 2026: Italia-Ungheria
Diretta streaming su FISG TV
17:15 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione 2026: quarta giornata (finali)
Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play
18:00 Taekwondo, Mondiali junior Tashkent 2026: sesta giornata (sessione serale)
Diretta streaming sul canale YouTube World Taekwondo
18:30 Rugby, Serie A Elite 2026: Mogliano Veneto-Rangers Vicenza
Diretta streaming su The Rugby Channel
18:30 Calcio, Serie A 2026: Sassuolo-Como
Diretta tv su DAZN1; streaming su DAZN
19:00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas-Paris
Diretta streaming su EuroLeague TV
19:30 Basket, Eurolega 2026: Monaco-Hapoel Tel Aviv
Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague TV
20:00 Basket, Eurolega 2026: Dubai-Valencia
Diretta streaming su EuroLeague TV
20:15 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos-Anadolu Efes
Diretta streaming su EuroLeague TV
20:30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona-Bayern Monaco
Diretta streaming su EuroLeague TV
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: L84-Feldi Eboli
Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su Sky Go, NOW e canale YouTube Divisione Calcio a Cinque
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Came Treviso-Mantova, Capurso-AS Roma, Sala Consilina-Avellino
Diretta streaming sul canale YouTube Divisione Calcio a Cinque
20:30 Calcio, Serie B 2026: Sampdoria-Monza
Diretta streaming su DAZN e Lab Channel
20:30 Calcio, Bundesliga 2026: St. Pauli-Colonia
Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW
20:45 Rugby, United Rugby Championship 2026: Edimburgo-Zebre Parma
Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW
20:45 Calcio, Serie A 2026: Inter-Cagliari
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW
20:45 Calcio, Ligue 1 2026: Lens-Tolosa
Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW