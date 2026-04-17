Sportface TVPrime
Sport in TV

Sport in tv oggi (17 aprile): Sportface su Prime Video, Inter-Cagliari in Serie A, judo europei e boxe U19 su Italia Boxe TV

Franz Monaco
-
CALCIO Serie A Inter FC Internazionale vs Como
Cristian Chivu (Inter) during Inter - FC Internazionale vs Como 1907, Italian soccer Serie A match in Milan, Italy, December 06 2025

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video film, serie e sport olimpico per tutta la giornata. In serata Inter-Cagliari su Sky, Sassuolo-Como su DAZN e basket con l’Eurolega. Judo europei con il final block su RaiSport, nuoto Assoluti su RaiSport e Campionati U19 di pugilato su Italia Boxe TV dalle 13:30

Venerdì 17 aprile offre una giornata densa di sport su tutti i canali. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione ricca tra film, serie originali e sport olimpico, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta eventi di primo piano dal calcio al judo, passando per tennis, ciclismo e pugilato.

Programmazione Sportface su Prime Video (17 aprile)

00:00All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Doc) 01:00Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′) 02:30Touchback con Kurt Russell (Film) 04:00Fight Day Stories (Serie, 1×22′) 04:30Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (Serie) 05:00Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 1 (Serie) 05:30Battiti olimpici one off (1×56′) 06:30Fate s.2 – ep. 5 di 10 (Serie) 07:00Fate s.2 – ep. 6 di 10 (Serie) 07:30Fate s.2 – ep. 7 di 10 (Serie) 08:00Fate s.2 – ep. 8 di 10 (Serie) 08:30Furious (1×15′) 09:00Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (Serie) 09:30Battiti olimpici s.2 – ep. 1 di 4 (Serie) 10:00Sport is my life – ep. 3 di 10 (Serie) 10:30Sport is my life – ep. 4 di 10 (Serie) 11:00There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′) 12:00All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Doc, 110′, replica) 13:00Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′, replica) 14:30Touchback con Kurt Russell (Film, replica) 16:00Fight Day Stories (Serie, 1×22′, replica) 16:30Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (replica) 17:00Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast ep. 1 di 5 (replica) 17:30Battiti olimpici one off (1×56′, replica) 18:30Fate s.2 – ep. 5 di 10 (replica) 19:00Fate s.2 – ep. 6 di 10 (replica) 19:30Fate s.2 – ep. 7 di 10 (replica) 20:00Fate s.2 – ep. 8 di 10 (replica) 20:30Furious (1×15′, replica) 21:00Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (replica) 21:30Battiti olimpici s.2 – ep. 1 di 4 (replica) 22:00Sport is my life – ep. 3 di 10 (replica) 22:30Sport is my life – ep. 4 di 10 (replica) 23:00There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′, replica)

Gli altri eventi di sport in tv oggi

08:00 Judo, Europei Tbilisi 2026: seconda giornata (sessione mattutina)

Diretta streaming su Judo TV

09:00 Scherma, Coppa del Mondo 2026: fioretto femminile al Cairo

Nessuna copertura tv/streaming prevista

09:00 Scherma, Coppa del Mondo 2026: sciabola maschile a Padova

Nessuna copertura tv/streaming prevista

09:00 Scherma, Grand Prix 2026: spada femminile a Budapest

Nessuna copertura tv/streaming prevista

09:00 Taekwondo, Mondiali junior Tashkent 2026: sesta giornata (sessione mattutina)

Diretta streaming sul canale YouTube World Taekwondo

10:00 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione 2026: quarta giornata (eliminatorie)

Nessuna copertura tv/streaming prevista

10:20 Superbike, GP Olanda 2026: prove libere 1

Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW

11:00 Tennis, ATP Barcellona 2026: quarti di finale

Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30), Sky Sport Plus; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV (Musetti-Fils 3° match non prima delle 16:00)

11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera 2026: quarti di finale

Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30), Sky Sport Plus; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV (Cobolli-Kopriva 1° match ore 11:00)

11:30 Scherma, Coppa del Mondo 2026: sciabola femminile ad Atene

Nessuna copertura tv/streaming prevista

11:33 Ciclismo femminile, Freccia del Brabante 2026

Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle 12:45

11:50 Ciclismo, Classic Grand Besançon Doubs 2026

Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle 14:30

11:55 Ciclismo, O Gran Camiño 2026: quarta tappa

Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 13:30

12:30 Tennis, WTA Stoccarda 2026: quarti di finale

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30); streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW

13:00 Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Hong Kong 2026: prima giornata (sessione serale)

Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

13:00 Golf, RBC Heritage 2026: seconda giornata

Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

13:30 Tennis, WTA Rouen 2026: quarti di finale

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:00), Sky Sport Mix (fino alle 20:30); streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW

13:30 Pugilato, Campionati Italiani U19 – Fasi Interregionali a Montecatini Terme: prima giornata

Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

13:32 Ciclismo, Freccia del Brabante 2026

Diretta tv su Eurosport 1 HD e DAZN dalle 15:30; streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle 15:15

14:00 Judo, Europei Tbilisi 2026: seconda giornata (Final Block)

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play e Judo TV

15:00 Superbike, GP Olanda 2026: prove libere 2

Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW

16:00 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali Divisione I 2026: Italia-Ungheria

Diretta streaming su FISG TV

17:15 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione 2026: quarta giornata (finali)

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play

18:00 Taekwondo, Mondiali junior Tashkent 2026: sesta giornata (sessione serale)

Diretta streaming sul canale YouTube World Taekwondo

18:30 Rugby, Serie A Elite 2026: Mogliano Veneto-Rangers Vicenza

Diretta streaming su The Rugby Channel

18:30 Calcio, Serie A 2026: Sassuolo-Como

Diretta tv su DAZN1; streaming su DAZN

19:00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas-Paris

Diretta streaming su EuroLeague TV

19:30 Basket, Eurolega 2026: Monaco-Hapoel Tel Aviv

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague TV

20:00 Basket, Eurolega 2026: Dubai-Valencia

Diretta streaming su EuroLeague TV

20:15 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos-Anadolu Efes

Diretta streaming su EuroLeague TV

20:30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona-Bayern Monaco

Diretta streaming su EuroLeague TV

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: L84-Feldi Eboli

Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su Sky Go, NOW e canale YouTube Divisione Calcio a Cinque

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Came Treviso-Mantova, Capurso-AS Roma, Sala Consilina-Avellino

Diretta streaming sul canale YouTube Divisione Calcio a Cinque

20:30 Calcio, Serie B 2026: Sampdoria-Monza

Diretta streaming su DAZN e Lab Channel

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: St. Pauli-Colonia

Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW

20:45 Rugby, United Rugby Championship 2026: Edimburgo-Zebre Parma

Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW

20:45 Calcio, Serie A 2026: Inter-Cagliari

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW

20:45 Calcio, Ligue 1 2026: Lens-Tolosa

Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW

