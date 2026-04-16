Sport in tv oggi (16 aprile): Sportface su Prime Video, Europa League con Bologna e Fiorentina, Judo europei e nuoto agli Assoluti

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video ginnastica, motori e sport olimpico per tutta la giornata. In serata il grande calcio con Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace nei quarti di ritorno. Scutto e Giuffrida in pedana agli Europei di judo a Tbilisi, Assoluti di nuoto su RaiSport

Giovedì 16 aprile è una giornata ricca di sport su tutti i fronti. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione ampia tra ginnastica, motori e sport olimpico, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta eventi di primo piano dal calcio al judo, passando per tennis, basket e nuoto.

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Programmazione Sportface su Prime Video (16 aprile)

00:00 – Come una ruota che gira (Doc, 44′) 01:00 – Morbidelli – Storie di Uomini e di Moto Veloce (Doc) 02:00 – Il Mago Mancini (Doc, 56′) 03:00 – Romagna Racing (Doc, 56′) 04:00 – Freddy Grand Prix di Ginnastica (Serie) 06:30 – Fate s.2 – ep. 3 di 10 (Serie) 07:00 – Fate s.2 – ep. 4 di 10 (Serie) 07:30 – Fate s.2 – ep. 5 di 10 (Serie) 08:00 – Fate s.2 – ep. 6 di 10 (Serie) 08:30 – Farfalle (Mono, 10×2′) 09:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 3 di 4 (Serie) 09:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (Serie) 09:05 – Sport is My Life – Arrampicata ep. 7 09:32 – INSIDE 09:47 – Enjoy Unseen 10:00 – Sport is my life – ep. 1 di 10 (Pillola) 10:30 – Sport is my life – ep. 2 di 10 (Pillole) 11:00 – Deep Water – La Folle Regata (Film, 92′) 11:28 – 1ª Tappa Coppa Italia Speed Brughero 12:00 – Come una ruota che gira (replica) 12:34 – Atleti Shakerati 13:00 – Morbidelli – Storie di Uomini e di Moto Veloce (replica) 13:06 – Inside 13:28 – 3ª Tappa Coppa Italia – Finale Maschile 14:00 – Il Mago Mancini (Doc, 56′, replica) 14:54 – Fight Day Stories 15:00 – Romagna Racing (Doc, 56′, replica) 15:13 – Inside 15:38 – Roma ha vinto (Simone Alessio) 15:50 – Titolo Italiano Mediomassimi 2025 – Eros 16:00 – Freddy Grand Prix di Ginnastica (Evento, 1×180′, replica) 17:07 – Scienza dello sport 17:44 – Battiti Olimpici Stagione 1 18:30 – Fate s.2 – ep. 3 di 10 (replica) 19:00 – Fate s.2 – ep. 4 di 10 (replica) 19:01 – INSIDE 19:27 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 19:30 – Fate s.2 – ep. 5 di 10 (replica) 20:00 – Fate s.2 – ep. 6 di 10 (replica) 20:30 – Farfalle (Mono, 10×2′, replica) 21:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 3 di 4 (replica) 21:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (replica) 22:00 – Sport is my life – ep. 1 di 10 (replica) 22:30 – Sport is my life – ep. 2 di 10 (replica) 22:33 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale 23:00 – Deep Water – La Folle Regata (Film, 92′, replica) 23:37 – Atleti Shakerati

Gli altri eventi di sport in tv oggi

08:00 Judo, Europei Tbilisi: eliminatorie

Diretta streaming su JudoTV (-48 kg F: Assunta Scutto; -52 kg F: Odette Giuffrida; -60 kg M: Andrea Carlino; -66 kg M: Elios Manzi e Valerio Accogli)

10:00 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione: terza giornata (eliminatorie)

Nessuna copertura tv/streaming prevista

10:00 Squash, Europei maschili a squadre Terza Divisione: Italia-Slovenia

Diretta streaming su esfsquash.tv

11:00 Tennis, ATP 500 Monaco di Baviera: ottavi di finale

Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17:45), Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

11:00 Tennis, ATP 500 Barcellona: ottavi di finale

Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17:45), Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV (Sonego-Rublev 2° match non prima delle 13:30; Musetti-Moutet 3° match non prima delle 16:00)

11:30 Tennis, WTA 250 Rouen: ottavi di finale

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17:45), Sky Sport Mix; streaming su SuperTenniX, Sky Go, NOW (Cocciaretto-Podrez 3° match dalle 11:30)

12:30 Tennis, WTA 500 Stoccarda: ottavi di finale

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17:45), Sky Sport Mix; streaming su SuperTenniX, Sky Go, NOW

13:20 Ciclismo, O Gran Camiño: terza tappa

Diretta tv su Eurosport 1 HD dalle 15:30; streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN

14:00 Judo, Europei Tbilisi: final block -48 kg e -52 kg femminili, -60 kg e -66 kg maschili

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play e JudoTV

14:30 Equitazione, Campionati Italiani salto ostacoli: prima prova

Diretta streaming su iframe.dacast.com

18:00 Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Unipol Riccione: terza giornata (finali)

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play

18:45 Calcio, Europa League – ritorno quarti di finale: Celta Vigo-Friburgo

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

18:45 Calcio, Conference League – ritorno quarti di finale: AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk

Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 257; streaming su Sky Go, NOW

20:05 Basket, Eurolega – 38ª giornata: Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna

Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW

20:15 Basket, Eurolega – 38ª giornata: Olympiacos-Olimpia Milano

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW

20:30 Basket femminile, Serie A1 – play-out gara-3: Brixia-Battipaglia

Diretta streaming su Flima.tv

21:00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League

Diretta tv su Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Europa League – ritorno quarti di finale: Aston Villa-Bologna

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Conference League – ritorno quarti di finale: Fiorentina-Crystal Palace

Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Europa League – ritorno quarti di finale: Nottingham Forest-Porto

Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; streaming su tv8.it, Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Europa League – ritorno quarti di finale: Betis Siviglia-Braga

Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su Sky Go, NOW