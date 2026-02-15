Sport in tv oggi: Atletica e Scherma protagoniste, Serie A e grande tennis nel palinsesto di domenica 15 febbraio

Dagli Italiani Allievi Indoor di atletica ad Ancona alla Prova Nazionale di sciabola a Foggia, passando per Serie A, Sei Nazioni, volley, basket e le finali ATP: ecco il programma completo dello sport in tv oggi, domenica 15 febbraio.

Domenica ricchissima di appuntamenti in tv e streaming, con riflettori puntati in particolare su Atletica e Scherma, senza dimenticare calcio, tennis, rugby, volley e basket. Ecco l’elenco completo degli eventi in programma oggi.

Atletica e Scherma in evidenza

Alle 9.00 spazio all’Atletica con i Campionati Italiani Allievi Indoor da Ancona, in diretta streaming su Volare TV.

Sempre alle 9.00, a Foggia, la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola:

Sciabola femminile Assoluti (inizio ore 9.00, iscritte 113)

Sciabola maschile Assoluti (inizio ore 11.30, iscritti 109)

Diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Dalle 9.00 in diretta su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e su Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40) e DAZN.

Tennis: finali e WTA 1000

Ore 8.00 – WTA 1000 Dubai (1° turno)

SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

Ore 13.00 – ATP 500 Rotterdam, finali

(1° match alle 13.00 Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens)

Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

Ore 17.30 – ATP 250 Buenos Aires, finali

(2° match non prima delle 20.00 Darderi-Cerundolo)

Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

Ore 20.00 – ATP 500 Dallas, finali

Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

Calcio: Serie A maschile e femminile

Ore 12.30 – Udinese-Sassuolo (Serie A)

DAZN, DAZN 1

Ore 15.00

Parma-Verona – DAZN, DAZN 1

Cremonese-Genoa – DAZN, DAZN 2

Ore 18.00

Torino-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

Ore 20.45

Napoli-Roma – DAZN, DAZN 1

Calcio femminile Serie A:

Ore 12.30 – Parma-Inter (DAZN)

Ore 15.00 – Juventus-Lazio (DAZN)

Ore 18.00 – Roma-Napoli (DAZN)

Rugby: Sei Nazioni

Ore 16.10 – Galles-Francia

Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

Basket

Ore 15.00 – Serie A1 femminile: Battipaglia-Sassari (flima.tv)

Ore 16.00 – Sassari-Tortona (LBA TV)

Ore 17.00 – Venezia-Reggio Emilia (LBA TV)

Ore 18.00 – Cantù-Trento (LBA TV)

Ore 18.30 – Virtus Bologna-Udine (LBA TV)

Ore 20.00 – Cremona-Milano (LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW)

Basket femminile Serie A1 (ore 18.00):

Campobasso-Broni, Brixia-Venezia, Roseto-Derthona, San Martino di Lupari-Sesto San Giovanni (flima.tv)

Volley

Superlega (ore 17.00)

Trento-Grottazzollina – VBTV

Cisterna-Cuneo – DAZN, VBTV

Ore 18.00

Milano-Verona – VBTV

Perugia-Piacenza – DAZN, VBTV

Serie A1 femminile

Ore 16.00 – Conegliano-Perugia (DAZN, VBTV)

Ore 17.00 – Vallefoglia-Monviso (Rai Play Sport 1, VBTV)

Ore 17.00 – Chieri-San Giovanni In Marignano (VBTV)

Ore 17.00 – Bergamo-Firenze (VBTV)

Ore 17.00 – Scandicci-Macerata (VBTV)

Ore 18.00 – Novara-Cuneo (DAZN, VBTV)

Ciclismo

Ore 11.15 – Setmana Ciclista Valenciana (2ª tappa) – YouTube RD3 EVENTOS DEPORTIVOS

Ore 11.40 – Tour de la Provence (3ª tappa) – dalle 14.00 Discovery Plus

Ore 12.00 – Clasica de Almeira – dalle 14.30 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, Rai Play Sport 2

Cricket – Coppa del Mondo T20

Ore 6.30 – Nepal-Indie Occidentali (ICC.TV)

Ore 10.30 – Namibia-Stati Uniti (ICC.TV)

Ore 14.30 – India-Pakistan (ICC.TV)

Basket femminile e altri eventi

Una domenica che offre una copertura totale tra tv e streaming, con grande attenzione su atletica e scherma ma con un palinsesto che attraversa praticamente tutte le discipline.

