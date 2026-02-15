Milano-Cortina 2026: possibilità di medaglia e azzurri in gara, il borsino del 15 febbraio

Questa domenica di Olimpiadi si prospetta come una delle giornate più dense di appuntamenti per i colori italiani, con diverse discipline in cui sarà possibile ambire al podio.

Il “borsino” delle speranze di medaglie aggiornato offe un quadro netto sulle chance relative degli atleti azzurri, evidenziando dove l’Italia può davvero lottare per un risultato importante.

Borsino e percentuali di medaglia: sci alpino, fondo e snowboard

Nel gigante femminile di sci alpino, gara in programma questa mattina e nel pomeriggio a Cortina d’Ampezzo, la principale protagonista azzurra è Federica Brignone, fresca vincitrice dell’oro, che seppur con un pettorale non ideale può insidiare le favorite. A lei viene assegnata una percentuale di medaglia intorno al 50%, mentre per Lara Della Mea le probabilità di medaglia è al 25, 10 invece per Sofia Goggia.

In sci di fono l’Italia punta molto sulla staffetta maschile 4×7,5 km: gli azzurri hanno lavorato con costanza nel quadriennio per competere con i migliori e il sogno è quello di rivedere sul podio dopo vent’anni la nazionale, con una percentuale di medaglia complessiva comunque stimata intorno al 50%.

Nel snoboradcross a coppie miste, invece, la squadra italiana si presenza con chances consistenti. In questa specialità a Livigno la nazionale tricolore vede incrementare le proprie chance di medaglie fino al 55%, specie se gli elemni chiave sapranno evitare errori sulle fasi finali.

Le altre discipline e il borsino generale

Oltre a queste gare, vengono prese in considerazione anche le chance italiane nel biathlon e nello skeleton. In particolare, nel biathlon femminile l’azzurra Lisa Vittozzi scatta con qualche ritardo dalle leader e una percentuale di medaglia stimata al 40%, mentre per Dorothea Wierer la situazione appare ancora più difficile.

Nello skeleton misto a coppie l’Italia deve affrontare avversari nettamente superiori sulla carta: Germania, Austria, Gran Bretagna e Cina aprono davanti e questo limita la quota di medaglia italiana, stimata intorno al 10%.

Nel complesso, quindi, il “borsino” di oggi evidenzia come alcune delle principale chance azzurre sino concentrate nello sci alpino, di fondo e snowboard, con possibilità concrete di salire sul podio se prestazione e condizioni saranno favorevoli.

