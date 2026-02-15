Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: medagliere aggiornato, la situazione attuale

Al 15 di febbraio il medaglie di queste Olimpiadi Invernali sta offrendo numerose sorprese e conferme rispetto alle attese migliori. Dopo oltre una settimana di competizioni, la classifica delle nazioni per numeri di ori, argenti e bronzi vede la Norvegia saldamente in testa, ma con l’Italia stabile in una eccellente seconda posizione complessiva.

Il medagliere è ovviamente in continuo aggiornamento, ma i dati disponibili dopo la giornata di gare di sabato mostrando un quadro chiaro dei paesi che stanno dominando questi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Norvegia davanti, Italia seconda

La Norvegia guida il medagliere delle competizioni invernali con un totale di 20 medaglie: 10 ori, 3 argenti e 7 bronzi, consolidandosi così come la nazione più vincente sulla carta. Alle sue spalle c’è l’Italia, che con il passare dei giorni ha saputo resistere all’attacco delle altre potenze sportive raccogliendo 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi, per un totale di 18 podi conquisti.

Il rendimento degli italiani è particolarmente significativo perché conferma l’ottimo impatto della squadra di cara, che ha già superato alcune delle campagne olimpiche precedenti in termini di medaglie totali e sta dando filo da tornelle a delegazioni storicamente molto più forti in inverno. Gli Stati Uniti, attualmente al terzo posto, vantano un totale anch’esso molto competitivo con un numero alto di argenti (8), dimostrando equilibrio e disciplina.

Oltre le prime 3: gli altri paesi in evidenza

Dietro alle top tre del medagliere, altre delegazioni stanno ottenendo risultati degni di nota. Austria, Francia e Germania si trovano poco sotto nella classifica globale, con paesi come Giappone, Svezia e Olanda, con Svizzera annessa, anch’essi ben piazzati.

È interessante notare come nazioni non tradizionalmente dominanti negli sport invernali, come Giappone o Australia, siano riuscite comunque a ritagliarsi uno spazio importante nel medagliere.

In sintesi: il medagliere di Milano-Cortina 2026 sta riflettendo sia la continuità delle grandi potenze sia l’ascesa di nazioni con programma olimpici sempre più efficaci, rendendo la corsa ai primi posti molto interessanti man mano che si avvicina la fase conclusiva.

