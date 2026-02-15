Scherma, Seconda Prova Nazionale di sciabola: il weekend di Foggia si chiude con gli Assoluti in pedana

Si sta svolgendo presso la Fiera di Foggia la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola, manifestazione che fa parte del calendario federale della Federazione Italiana Scherma e vale come tappa di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026.

La competizione sta coinvolgendo centinaia di schermidori suddivisi in varie categorie con gare intense e spettacolo sulle pedane pugliesi. Oltre agli scontri agonistici, tutte le fasi finali dei match della giornata conclusiva di domenica sono e verranno anche oggi trasmesse in diretta streaming su “Assalto – La TV della Scherma”, la piattaforma ufficiale dedicata alla scherma.

Il weekend tra U17 e Giovani

La kermesse schermistica a Foggia è iniziata venerdì con la categoria Cadetti, aperta dalle gare Under 17 di sciabola femminile e maschile. Nella giornata inaugurale si sono messe in evidenza Vittoria Fusetti del Petrarca Scherma Padova e Matteo Casavecchia del Fides Livorno, che hanno vinto le rispettive prove, entrando così nel novero dei migliori giovani talenti della specialità.

Sabato ha visto invece protagonista la categoria U20, con gare femminili e maschili che hanno assegnato altri importanti pass per i Campionati Italiani di Roma 2026. In questa fase, atleti come Francesca Lentini e Valerio Reale si sono distinti con risultati di rilievo nelle rispettive competizioni, contribuendo alle emozioni di giornata.

La chiusura domenicale: Assoluti e diretta delle finali

La giornata conclusiva di domenica è dedicata alle gare Assoluti, cioè alla categoria regina della prova nazionale. Le competizioni di sciabola maschile e femminile per gli atleti senior hanno richiamato grande attenzione sia parte del pubblico presente sulle pedane della Fiera che dagli spettatori online.

Le fasi finali di entrambe le gare verranno trasmesse a partire dalle ore 14:15 in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, consentendo a tutti di seguire l’assegnazione dei titoli e dei punti validi per la qualificazione dei Campionati Italiani di Roma.

