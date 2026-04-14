Sport in tv oggi (14 aprile): Sportface su Prime Video, Champions League, Assoluti di nuoto e Italia femminile in campo

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video ginnastica, atletica e sport olimpico per tutta la giornata. In serata il grande calcio con i quarti di ritorno di Champions League. Al via gli Assoluti Primaverili di nuoto a Riccione, finali su RaiSport. La Nazionale femminile di calcio affronta la Serbia nelle qualificazioni Mondiali su Rai 2

Martedì 14 aprile è una giornata densa di sport su tutti i fronti. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione ricca tra ginnastica, atletica e sport olimpico, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta eventi di primo piano dal calcio al nuoto, passando per il tennis e il taekwondo.

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Programmazione Sportface su Prime Video (14 aprile)

00:00 – Freddy Grand Prix di Ginnastica (Doc) 03:00 – Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Film) 03:30 – Come una ruota che gira (44′) 04:00 – Old but gold – ep. 4 di 4 (Serie) 04:30 – Roma ha vinto (12′) 05:00 – Sport is my life 2 – ep. 1, 2, 3 e 4 (Serie) 05:30 – Fight Day Stories (Doc, 1×22′) 06:00 – Shakerati – ep. 4 e 5 di 6 (Serie) 06:30 – Fate s.1 – ep. 9 di 10 (Serie) 07:00 – Fate s.1 – ep. 10 di 10 (Serie) 07:30 – Fate s.2 – ep. 1 di 10 (Serie) 08:00 – Fate s.2 – ep. 2 di 10 (Serie) 08:30 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare (Serie) 08:56 – INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente) 09:17 – INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma) 09:30 – INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente) 09:52 – King Carl – Howe meets Lewis 09:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (Serie) 09:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 2 di 4 (Serie) 10:00 – 5 cerchi – ep. 3 di 3 (Serie) 10:02 – Campionati Italiani Assoluti Indoor 10:30 – 5 cerchi – ep. 4 di 3 (Serie) 11:00 – Ferrari 550 Maranello (22′) 11:30 – Ferrari 599GTB Fiorano (24′) 12:00 – Freddy Grand Prix di Ginnastica (1×180′, replica) 12:36 – Furious – La storia di Andrew Howe 12:56 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks (3 episodi) 13:41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast (2 episodi) 14:32 – Campionati Italiani Assoluti Indoor (replica) 15:00 – Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (replica) 15:30 – Come una ruota che gira (44′, replica) 16:00 – Old but gold – ep. 4 di 4 (replica) 16:30 – Roma ha vinto (replica) 17:00 – Sport is my life 2 – ep. 1, 2, 3 e 4 (replica) 17:30 – Fight Day Stories (replica) 17:40 – Battiti Olimpici Stagione 1 18:00 – Shakerati – ep. 4 e 5 di 6 (replica) 18:27 – Campionati Italiani Assoluti Indoor (replica) 18:30 – Fate s.1 – ep. 9 di 10 (replica) 19:00 – Fate s.1 – ep. 10 di 10 (replica) 19:30 – Fate s.2 – ep. 1 di 10 (replica) 20:00 – Fate s.2 – ep. 2 di 10 (replica) 20:30 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare (replica) 21:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (replica) 21:28 – Il Profeta del Gol: il Calcio Totale di Johan Cruijff 21:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 2 di 4 (replica) 22:00 – 5 cerchi – ep. 3 di 3 (replica) 22:30 – 5 cerchi – ep. 4 di 3 (replica) 23:00 – Ferrari 550 Maranello (22′, replica) 23:30 – Ferrari 599GTB Fiorano (24′, replica)

Gli altri eventi di sport in tv oggi

09:00 Taekwondo, Mondiali junior 2026: terza giornata (sessione mattutina)

Diretta streaming sul canale YouTube World Taekwondo

10:00 Nuoto, Campionati italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026: prima giornata (sessione mattutina)

Nessuna copertura tv/streaming prevista

11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni

Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

11:00 Tennis, ATP Barcellona 2026: primo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 11:00 alle 18:45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv (Sonego-Martinez 1° match ore 11:00; Musetti-Landaluce 2° match ore 11:00)

11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera 2026: primo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 11:00 alle 18:45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv (Darderi-Zhang 1° match ore 11:00; Cobolli-Dedura 2° match ore 11:00)

11:30 Tennis, WTA Rouen 2026: primo turno

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW (Cocciaretto-Charaeva 3° match, non prima delle 15:00)

12:30 Tennis, WTA Stoccarda 2026: primo turno

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW

14:51 Ciclismo, O Gran Camiño 2026: prima tappa

Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 15:30

18:00 Taekwondo, Mondiali junior 2026: terza giornata (sessione serale)

Diretta streaming sul canale YouTube World Taekwondo

18:00 Nuoto, Campionati italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026: prima giornata (sessione serale – finali)

Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

18:15 Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2027: Serbia-Italia

Diretta tv su Rai 2 HD; streaming su RaiPlay

19:00 Calcio, Serie B: Catanzaro-Modena

Diretta streaming su DAZN e LAB Channel

21:00 Calcio, Champions League – ritorno quarti di finale: Liverpool-PSG

Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW (Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW)

21:00 Calcio, Champions League – ritorno quarti di finale: Atletico Madrid-Barcellona

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW (Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW)