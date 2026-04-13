Sport in tv oggi (13 aprile): Sportface su Prime Video, tennis con ATP Barcellona e Monaco, Fiorentina-Lazio e Manchester United-Leeds

Franz Monaco
Maurizio Sarri, coach of S.S. Lazio, participates in the 8th day of the Serie A Championship between S.S. Lazio and Juventus F.C. at the Olympic Stadium on October 26, 2025 in Rome, Italy.

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video documentari, serie originali e film per tutta la giornata. In serata il big match di Serie A Fiorentina-Lazio e il monday night di Premier League con Manchester United-Leeds. Tennis con i primi turni degli ATP di Barcellona e Monaco

Lunedì 13 aprile chiude un weekend di sport intensissimo. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione ricca di contenuti originali, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta calcio, tennis, basket e non solo.

Programmazione Sportface su Prime Video (13 aprile)

00:00Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc) 00:30Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′) 01:30There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′) 03:00Ferrari 550 Maranello (22′) 03:30Ferrari 599GTB Fiorano (24′) 04:00Old but gold – ep. 3 di 4 (Serie) 04:30Old but gold – ep. 4 di 4 (Serie) 05:00Sport is my life – ep. 9 di 10 (Serie) 05:30Sport is my life – ep. 10 di 10 (Serie) 06:00Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (Serie) 06:30Furious (1×15′) 07:00Farfalle (Doc, 10×2′) 07:30Fate s.1 – ep. 9 di 10 (Serie) 08:00Fate s.1 – ep. 10 di 10 (Serie) 08:3030-40 L’istante in cui tutto può cambiare (Serie) 09:00Battiti olimpici s.2 – ep. 4 di 4 (Serie) 09:30Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (Serie) 10:005 cerchi – ep. 1 di 3 (Serie) 10:305 cerchi – ep. 2 di 3 (Serie) 11:00Il Profeta del Goal (Film, 110′) 12:00Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc, replica) 12:30Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′, replica) 13:30There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′, replica) 15:00Ferrari 550 Maranello (22′, replica) 15:30Ferrari 599GTB Fiorano (24′, replica) 16:00Old but gold – ep. 3 di 4 (replica) 16:30Old but gold – ep. 4 di 4 (replica) 17:00Sport is my life – ep. 9 di 10 (replica) 17:30Sport is my life – ep. 10 di 10 (replica) 18:00Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (replica) 18:30Furious (1×15′, replica) 19:00Farfalle (Doc, 10×2′, replica) 19:30Fate s.1 – ep. 9 di 10 (replica) 20:00Fate s.1 – ep. 10 di 10 (replica) 20:3030-40 L’istante in cui tutto può cambiare (replica) 21:00Battiti olimpici s.2 – ep. 4 di 4 (replica) 21:30Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (replica) 22:005 cerchi – ep. 1 di 3 (replica) 22:305 cerchi – ep. 2 di 3 (replica) 23:00Il Profeta del Goal (Film, 110′, replica)

Gli altri eventi di sport in tv oggi

11:00 Tennis, ATP Barcellona: primo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW

11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: primo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW

11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni

Diretta streaming su Eurosport e Discovery Plus

12:30 Hockey ghiaccio, Mondiali femminili: Italia-Slovacchia

Diretta streaming su FISG.tv

13:00 Calcio, Primavera: Verona-Lazio

Diretta tv su Sportitalia

13:30 Tennis, WTA Rouen: primo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW

15:00 Calcio, Primavera: Torino-Cremonese

Diretta tv su Sportitalia

17:00 Calcio, Primavera: Milan-Atalanta

Diretta tv su Sportitalia

18:00 Calcio, Campionato croato: Vukovar-Dinamo Zagabria

Diretta streaming su Como TV

18:30 Tennis, WTA Stoccarda: primo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW

20:00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Cantù

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su LBA TV, Sky Go, NOW

20:30 Calcio, Serie C: Benevento-Cavese

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW

20:30 Calcio, Serie C: Crotone-Catania

Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Arena, Sky Sport 252; streaming su Rai Play, Sky Go, NOW

20:30 Calcio, Serie C: Picerno-Cosenza

Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW

20:30 Calcio, Serie C: Renate-Pro Vercelli

Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su Sky Go, NOW

20:30 Calcio, Serie C: Dolomiti Bellunesi-Pro Patria

Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su Sky Go, NOW

20:30 Calcio, Segunda Division spagnola: Valladolid-Eibar

Diretta streaming su DAZN

20:45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lazio

Diretta tv su DAZN 1 (Sky 214); streaming su DAZN

21:00 Calcio, Premier League: Manchester United-Leeds

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Liga spagnola: Levante-Getafe

Diretta streaming su DAZN

