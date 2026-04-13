Sport in tv oggi (13 aprile): Sportface su Prime Video, tennis con ATP Barcellona e Monaco, Fiorentina-Lazio e Manchester United-Leeds

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video documentari, serie originali e film per tutta la giornata. In serata il big match di Serie A Fiorentina-Lazio e il monday night di Premier League con Manchester United-Leeds. Tennis con i primi turni degli ATP di Barcellona e Monaco
Lunedì 13 aprile chiude un weekend di sport intensissimo. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione ricca di contenuti originali, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta calcio, tennis, basket e non solo.
Programmazione Sportface su Prime Video (13 aprile)
00:00 – Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc) 00:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′) 01:30 – There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′) 03:00 – Ferrari 550 Maranello (22′) 03:30 – Ferrari 599GTB Fiorano (24′) 04:00 – Old but gold – ep. 3 di 4 (Serie) 04:30 – Old but gold – ep. 4 di 4 (Serie) 05:00 – Sport is my life – ep. 9 di 10 (Serie) 05:30 – Sport is my life – ep. 10 di 10 (Serie) 06:00 – Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (Serie) 06:30 – Furious (1×15′) 07:00 – Farfalle (Doc, 10×2′) 07:30 – Fate s.1 – ep. 9 di 10 (Serie) 08:00 – Fate s.1 – ep. 10 di 10 (Serie) 08:30 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare (Serie) 09:00 – Battiti olimpici s.2 – ep. 4 di 4 (Serie) 09:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (Serie) 10:00 – 5 cerchi – ep. 1 di 3 (Serie) 10:30 – 5 cerchi – ep. 2 di 3 (Serie) 11:00 – Il Profeta del Goal (Film, 110′) 12:00 – Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc, replica) 12:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′, replica) 13:30 – There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′, replica) 15:00 – Ferrari 550 Maranello (22′, replica) 15:30 – Ferrari 599GTB Fiorano (24′, replica) 16:00 – Old but gold – ep. 3 di 4 (replica) 16:30 – Old but gold – ep. 4 di 4 (replica) 17:00 – Sport is my life – ep. 9 di 10 (replica) 17:30 – Sport is my life – ep. 10 di 10 (replica) 18:00 – Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (replica) 18:30 – Furious (1×15′, replica) 19:00 – Farfalle (Doc, 10×2′, replica) 19:30 – Fate s.1 – ep. 9 di 10 (replica) 20:00 – Fate s.1 – ep. 10 di 10 (replica) 20:30 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare (replica) 21:00 – Battiti olimpici s.2 – ep. 4 di 4 (replica) 21:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (replica) 22:00 – 5 cerchi – ep. 1 di 3 (replica) 22:30 – 5 cerchi – ep. 2 di 3 (replica) 23:00 – Il Profeta del Goal (Film, 110′, replica)
Gli altri eventi di sport in tv oggi
11:00 Tennis, ATP Barcellona: primo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW
11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: primo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW
11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni
Diretta streaming su Eurosport e Discovery Plus
12:30 Hockey ghiaccio, Mondiali femminili: Italia-Slovacchia
Diretta streaming su FISG.tv
13:00 Calcio, Primavera: Verona-Lazio
Diretta tv su Sportitalia
13:30 Tennis, WTA Rouen: primo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW
15:00 Calcio, Primavera: Torino-Cremonese
Diretta tv su Sportitalia
17:00 Calcio, Primavera: Milan-Atalanta
Diretta tv su Sportitalia
18:00 Calcio, Campionato croato: Vukovar-Dinamo Zagabria
Diretta streaming su Como TV
18:30 Tennis, WTA Stoccarda: primo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW
20:00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Cantù
Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su LBA TV, Sky Go, NOW
20:30 Calcio, Serie C: Benevento-Cavese
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW
20:30 Calcio, Serie C: Crotone-Catania
Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Arena, Sky Sport 252; streaming su Rai Play, Sky Go, NOW
20:30 Calcio, Serie C: Picerno-Cosenza
Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW
20:30 Calcio, Serie C: Renate-Pro Vercelli
Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su Sky Go, NOW
20:30 Calcio, Serie C: Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su Sky Go, NOW
20:30 Calcio, Segunda Division spagnola: Valladolid-Eibar
Diretta streaming su DAZN
20:45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lazio
Diretta tv su DAZN 1 (Sky 214); streaming su DAZN
21:00 Calcio, Premier League: Manchester United-Leeds
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW
21:00 Calcio, Liga spagnola: Levante-Getafe
Diretta streaming su DAZN