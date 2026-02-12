Sport in tv oggi 12 febbraio: programma completo, orari e dirette

Dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026 al tennis, passando per Serie C, Eurolega, Champions League volley e grande calcio europeo: ecco tutto il palinsesto di giovedì 12 febbraio.
Giornata lunghissima e ricca di appuntamenti quella di giovedì 12 febbraio. Si parte all’alba con il cricket e si chiude in tarda serata con Premier League, Coppa del Re e Champions League femminile.
Di seguito il programma completo con tutti gli eventi, orari e copertura tv/streaming.
Mattina: cricket, Formula 1 e Olimpiadi
06.30 – CRICKET (Mondiali T20)
Sri Lanka-Oman
Diretta streaming su ICC Tv
08.00 – F1
Test a Sakhir, seconda giornata
Diretta tv su Sky Sport F1 dalle 13.00 alle 17.00
Diretta tv su Sky Sport Uno dalle 16.00 alle 17.00
Diretta streaming su Sky Go, NOW dalle 16.00 alle 17.00
09.05 – SPORT INVERNALI
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Diretta tv su Rai 2 dalle 10.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30, dalle 21.00 fino al termine
Diretta tv su RaiSportHD dalle 09.00 alle 14.40, dalle 19.00 fino al termine
Diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
Mattinata tra tennis, snooker e badminton
10.30 – CRICKET (Mondiali T20)
Italia-Nepal
Diretta tv su Sky Sport Arena
Diretta streaming su ICC Tv, Sky Go, NOW
11.00 – TENNIS (ATP 500 Rotterdam, ottavi)
Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 16.00
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta tv su Sky Sport Tennis
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv
11.00 – SNOOKER (World Open, qualificazioni)
Diretta streaming su Discovery Plus
12.30 – BADMINTON (Europei a squadre)
Diretta streaming su Badminton Europe Tv
Pomeriggio: Doha, ciclismo e cricket
13.00 – TENNIS (WTA 1000 Doha, quarti)
Diretta tv su Super Tennis
Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 16.00
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
Match:
Cocciaretto-Ostapenko (ore 13.00)
Errani/Paolini-Busca/Martinez (secondo match dalle 13.00)
14.15 – CICLISMO FEMMINILE
Volta Valenciana, prima tappa: Gandia-Gandia
Non è prevista diretta tv/streaming
14.30 – CRICKET (Mondiali T20)
India-Namibia
Diretta streaming su ICC Tv
16.00 – GOLF (PGA Tour)
AT&T Pebble Beach Pro-Am, primo giro
Diretta streaming su Discovery Plus dalle 18.30
Tardo pomeriggio: Buenos Aires, volley, Nations League
17.00 – TENNIS (ATP 250 Buenos Aires, ottavi)
Darderi-Barios Vera (ore 17.00)
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta tv su Sky Sport Tennis
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv
17.30 – VOLLEY (Champions League)
Halkbank Ankara-Lublino
Diretta streaming su Euro Volley Tv
18.00 – CALCIO
Sorteggio gironi Nations League
Diretta tv su RaiSportHD
Diretta streaming su Rai Play
18.00 – FORMULA E
GP Jeddah, prove libere 1
Diretta streaming su Discovery Plus
18.00 – VOLLEY (Champions League)
Lvi Praga-Perugia
Diretta tv su Sky Sport Arena
Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv
Serie C e Eurolega
18.00 – CALCIO (Serie C)
Forlì-Pontedera (Sky Sport 253, NOW)
Guidonia-Bra (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, NOW)
Juventus Next Gen-Sambenedettese (Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Go, NOW)
18.30 – BASKET (Eurolega)
Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna
Diretta tv su Sky Sport Basket
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv
18.45 – CALCIO FEMMINILE (Champions League, ottavi)
Wolfsburg-Juventus
Diretta streaming su Disney Plus
Prima serata tra tennis, pallanuoto e rally
19.00 – TENNIS (ATP 500 Dallas, ottavi)
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta tv su Sky Sport Tennis
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv
19.00 – PALLANUOTO (EuroCup)
Savona-Steau Bucarest
Diretta streaming su European Aquatics Tv
19.05 – RALLY
Rally di Svezia, una prova speciale
Diretta tv su Sky Sport Max
Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN
19.30 – PALLANUOTO (EuroCup)
Dinamo Bucarest-Trieste
Diretta streaming su European Aquatics Tv
Serata: volley, Eurolega e calcio internazionale
20.00 – VOLLEY (Champions League)
Lubiana-Trento (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)
Guaguas-Berlin Recycling Volleys (Euro Volley Tv)
20.05 – BASKET (Eurolega)
Maccabi Tel Aviv-Bayern Monaco
Diretta streaming su Euro League Tv
20.15 – BASKET (Eurolega)
Olympiacos-Stella Rossa Belgrado
Diretta tv su Sky Sport Max
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv
20.30 – BASKET (Eurolega)
Barcellona-Paris (Euro League Tv)
Valencia-Lione Villeurbanne (Euro League Tv)
20.30 – BASKET FEMMINILE (Serie A1)
San Martino-Venezia
Diretta streaming su Flima Tv
20.30 – CALCIO (Coppa del Belgio, semifinale)
Anversa-Anderlecht
Diretta streaming su DAZN
20.30 – CALCIO (Serie C)
Ascoli-Torres (Sky Sport 254, NOW)
Campobasso-Livorno (Sky Sport 253, NOW)
Carpi-Arezzo (Sky Sport 252, Rai Play Sport 1, NOW)
Gubbio-Vis Pesaro (Sky Sport 256, NOW)
Pianese-Perugia (Sky Sport 255, NOW)
Ternana-Ravenna (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)
21.00 – CALCIO (Premier League)
Brentford-Arsenal
Diretta tv su Sky Sport Uno
Diretta streaming su Sky Go, NOW
21.00 – CALCIO (Coppa del Re, semifinale)
Atletico Madrid-Barcellona
Diretta streaming su DAZN
21.00 – CALCIO FEMMINILE (Champions League, ottavi)
Atletico Madrid-Manchester United
Diretta streaming su Disney Plus