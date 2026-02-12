Sportface TVLive
Sport in tv oggi 12 febbraio: programma completo, orari e dirette

Franz Monaco
-
Calcio La Liga Girona FC vs Atletico Madrid
Mandatory Credit: Photo by Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16172031b) Girona Spain 21.12.2025 Diego Simeone coach ( Atletico de Madrid ) looks during the La Liga EA Sports between Girona FC and Atletico de Madrid at Montilivi on 21 December 2025 in Girona. Soccer 2025 LaLiga: Girona FC 0-3 Atletico De Madrid, Sabadell, Barcelona, Spain - 21 Dec 2025

Dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026 al tennis, passando per Serie C, Eurolega, Champions League volley e grande calcio europeo: ecco tutto il palinsesto di giovedì 12 febbraio.

Giornata lunghissima e ricca di appuntamenti quella di giovedì 12 febbraio. Si parte all’alba con il cricket e si chiude in tarda serata con Premier League, Coppa del Re e Champions League femminile.

Di seguito il programma completo con tutti gli eventi, orari e copertura tv/streaming.

Mattina: cricket, Formula 1 e Olimpiadi

06.30 – CRICKET (Mondiali T20)
Sri Lanka-Oman
Diretta streaming su ICC Tv

08.00 – F1
Test a Sakhir, seconda giornata
Diretta tv su Sky Sport F1 dalle 13.00 alle 17.00
Diretta tv su Sky Sport Uno dalle 16.00 alle 17.00
Diretta streaming su Sky Go, NOW dalle 16.00 alle 17.00

09.05 – SPORT INVERNALI
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Diretta tv su Rai 2 dalle 10.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30, dalle 21.00 fino al termine
Diretta tv su RaiSportHD dalle 09.00 alle 14.40, dalle 19.00 fino al termine
Diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

Mattinata tra tennis, snooker e badminton

10.30 – CRICKET (Mondiali T20)
Italia-Nepal
Diretta tv su Sky Sport Arena
Diretta streaming su ICC Tv, Sky Go, NOW

11.00 – TENNIS (ATP 500 Rotterdam, ottavi)
Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 16.00
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta tv su Sky Sport Tennis
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv

11.00 – SNOOKER (World Open, qualificazioni)
Diretta streaming su Discovery Plus

12.30 – BADMINTON (Europei a squadre)
Diretta streaming su Badminton Europe Tv

Pomeriggio: Doha, ciclismo e cricket

13.00 – TENNIS (WTA 1000 Doha, quarti)
Diretta tv su Super Tennis
Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 16.00
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

Match:
Cocciaretto-Ostapenko (ore 13.00)
Errani/Paolini-Busca/Martinez (secondo match dalle 13.00)

14.15 – CICLISMO FEMMINILE
Volta Valenciana, prima tappa: Gandia-Gandia
Non è prevista diretta tv/streaming

14.30 – CRICKET (Mondiali T20)
India-Namibia
Diretta streaming su ICC Tv

16.00 – GOLF (PGA Tour)
AT&T Pebble Beach Pro-Am, primo giro
Diretta streaming su Discovery Plus dalle 18.30

Tardo pomeriggio: Buenos Aires, volley, Nations League

17.00 – TENNIS (ATP 250 Buenos Aires, ottavi)
Darderi-Barios Vera (ore 17.00)
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta tv su Sky Sport Tennis
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv

17.30 – VOLLEY (Champions League)
Halkbank Ankara-Lublino
Diretta streaming su Euro Volley Tv

18.00 – CALCIO
Sorteggio gironi Nations League
Diretta tv su RaiSportHD
Diretta streaming su Rai Play

18.00 – FORMULA E
GP Jeddah, prove libere 1
Diretta streaming su Discovery Plus

18.00 – VOLLEY (Champions League)
Lvi Praga-Perugia
Diretta tv su Sky Sport Arena
Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv

Serie C e Eurolega

18.00 – CALCIO (Serie C)
Forlì-Pontedera (Sky Sport 253, NOW)
Guidonia-Bra (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, NOW)
Juventus Next Gen-Sambenedettese (Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Go, NOW)

18.30 – BASKET (Eurolega)
Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna
Diretta tv su Sky Sport Basket
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv

18.45 – CALCIO FEMMINILE (Champions League, ottavi)
Wolfsburg-Juventus
Diretta streaming su Disney Plus

Prima serata tra tennis, pallanuoto e rally

19.00 – TENNIS (ATP 500 Dallas, ottavi)
Diretta tv su Sky Sport Mix fino alle 20.00
Diretta tv su Sky Sport Tennis
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv

19.00 – PALLANUOTO (EuroCup)
Savona-Steau Bucarest
Diretta streaming su European Aquatics Tv

19.05 – RALLY
Rally di Svezia, una prova speciale
Diretta tv su Sky Sport Max
Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN

19.30 – PALLANUOTO (EuroCup)
Dinamo Bucarest-Trieste
Diretta streaming su European Aquatics Tv

Serata: volley, Eurolega e calcio internazionale

20.00 – VOLLEY (Champions League)
Lubiana-Trento (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)
Guaguas-Berlin Recycling Volleys (Euro Volley Tv)

20.05 – BASKET (Eurolega)
Maccabi Tel Aviv-Bayern Monaco
Diretta streaming su Euro League Tv

20.15 – BASKET (Eurolega)
Olympiacos-Stella Rossa Belgrado
Diretta tv su Sky Sport Max
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv

20.30 – BASKET (Eurolega)
Barcellona-Paris (Euro League Tv)
Valencia-Lione Villeurbanne (Euro League Tv)

20.30 – BASKET FEMMINILE (Serie A1)
San Martino-Venezia
Diretta streaming su Flima Tv

20.30 – CALCIO (Coppa del Belgio, semifinale)
Anversa-Anderlecht
Diretta streaming su DAZN

20.30 – CALCIO (Serie C)
Ascoli-Torres (Sky Sport 254, NOW)
Campobasso-Livorno (Sky Sport 253, NOW)
Carpi-Arezzo (Sky Sport 252, Rai Play Sport 1, NOW)
Gubbio-Vis Pesaro (Sky Sport 256, NOW)
Pianese-Perugia (Sky Sport 255, NOW)
Ternana-Ravenna (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 – CALCIO (Premier League)
Brentford-Arsenal
Diretta tv su Sky Sport Uno
Diretta streaming su Sky Go, NOW

21.00 – CALCIO (Coppa del Re, semifinale)
Atletico Madrid-Barcellona
Diretta streaming su DAZN

21.00 – CALCIO FEMMINILE (Champions League, ottavi)
Atletico Madrid-Manchester United
Diretta streaming su Disney Plus

