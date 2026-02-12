Coppa Italia, quando si giocano le semifinali: date e orari

Il quadro si è chiuso: le quattro semifinaliste di Coppa Italia sono Inter, Como, Lazio e Atalanta. Il programma e quando si giocano le partite

I quarti di finale di Coppa Italia si sono conclusi ieri sera con la partita tra Bologna e Lazio. Il club biancocelesti ha eliminato i campioni in carica, nel peggior momento dei loro ultimi anni e hanno strappato il pass per la semifinale dove affronteranno l’Atalanta.

Si compone, quindi, dopo mesi di match, il tabellone delle prime quattro: da un lato Como e Inter per il derby lombardo, dall’altro proprio Atalanta e Lazio. Non ci sono ancora date ufficiali per questi appuntamenti, che dipenderanno anche dal percorso europeo delle due squadre nerazzurre.

Allo stesso tempo, è già stata identificata la settimana giusta per portare avanti le competizioni. E c’è già un giorno fissato per la finale, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio 2026.

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia

Da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo non prendete impegni. Proprio in quel lasso di tempo, si giocheranno le due semifinali di Coppa Italia, rigorosamente in prima serata. La data precisa si saprà solo in concomitanza con gli impegni precedenti e successivi delle due squadre.

Per la semifinale di ritorno, invece, bisognerà aspettare. Si parla della settimana compresa tra lunedì 20 e domenica 26 aprile, anche in questo caso tra martedì e giovedì. Da lì verranno decretate le due finaliste: è stato confermato, quindi, il format con le semifinali di andata e ritorno, mentre la finale resta secca e a Roma.