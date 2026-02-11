Milano-Cortina 2026, azzurri in grande stile: l’Italia batte la Svezia all’esordio nel curling maschile

All’esordio nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l’Italia ha firmato una prestazione entusiasmante battendo la Svezia campione olimpico in carica con il punteggio di 7-5.

In una partita attesissima e di alto profilo, gli azzurro hanno saputo tenere alta la concentrazione per tutta la gara, imponendo su una delle squadre più temute del round robin e accendendo subito l’entusiasmo dei tifosi presenti allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Partita e protagonisti dell’impresa azzurra

La sfida di oggi contro la Svezia ha rappresentato un banco di prova significativo per il team italiano, guidato dallo skip Joel Teronaz insieme a Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. Fin dalle prime mani gli Azzurri hanno mostrato un gioco solido e una strategia chiara, riuscendo a capitalizzare con decisione sui momenti chiave e mantenere la pressione sugli avversari scandinavi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel corso dell’incontro l’Italia ha costruito un vantaggio progressivo con azioni ben eseguite e letture tattiche di livello, costringono la Svezia a inseguire senza mai riuscire a rimontare completamente. Al termine dei dieci “end”, il 7-5 ha sorriso agli azzurri, a conferma di una prestazione collettiva di grande carattere ed assoluto livello contro una squadra esperta, nonché la favorita per arrivare a medaglie in questa specialità.

Prospettive nel torneo per l’Italia

Questa affermazione ha avuto un impatto immediato sul morale della squadra, anche perché questa vittoria non solo elimina eventuali dubbi sul livello competitivo degli Azzurri, ma li pone anche in una posizione di vantaggio nella classifica del round robin, fondamentale per raggiungere le semifinali e giocarsi eventualmente una medaglia.

In un torneo dove ogni partita conta e dove la continua di rendimento è fondamentale, partite come queste, contro nazionali forti come la Svezia, rappresentano un messaggio chiaro alle altre nazioni in gara: l’Italia è pronta a competere ad alti livelli nel curling maschile alle Olimpiadi di casa.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS