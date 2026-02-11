Dominatore glaciale: Jordan Stolz trionfa nei 1000m e Di Stefano illumina Milano-Cortina

La gara maschile dei 1000 metri di speed skating dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha rispettato i pronostici più ambiziosi: lo statunitense Jordan Stolz ha conquistato la medaglia d’oro con una performance dominante, aggiungendo un altro titolo alla sua già ricca collezione personale.

Sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, l’atleta americano ha polverizzato il record olimpico, confermandosi il più forte interprete al mondo della distanza. In casa Italia va evidenziata la prestazione di alto livello di Daniele Di Stefano, autore di una prova convincente e capace di chiudere in una posizione significativa e promettente per la sua carriera.

Prestazione monumentale di Stolz

Jordan Stolz si è presentato alla finalissima dei 1000 metri maschi come il favorito assoluto, dopo aver dominato con continuità la stagione di Coppa del Mondo sulla distanza e dimostrando di essere l’atleta da battere.

Con una gara solida e tecnicamente perfetta, lo statunitense ha tagliato il traguardo con un crono di 1:06.28, migliorando nettamente il precedente record olimpico (1:07.28) valido da oltre 20 anni.

Questo tempo straordinario lo avvicina anche al record mondiale che gli appartiene, confermando un livello prestazione superiore a qualsiasi altro concorrente. Dietro di lui si sono piazzati diversi specialisti di livello internazionale come l’olandese Jenning De Boo, medaglia d’argento, e il cinese Ning Zhongyan, che si è assicurato la medaglia di bronzo.

Azzurri in evidenza: Di Stefano e Betti

La squadra italiana ha comunque offerto una prova degna di nota: Daniel Di Stefano ha brillato tra i protagonisti costante la forza schiacciante di Stolz, concludendo la sua gara in settimana posizione assoluta in 1:08.17, una prestazione che lascia ben sperare in vista dei 1500 metri e delle altre distanze in calendario.

Il risultato rappresenta un passo avanti per il pattinatore azzurro, che ha saputo reggere ritmi molto elevati contro avversari di livello internazionale. L’altro italiano in gara, Francesco Betti, ha chiuso più indietro, in 26esima posizione, ma l’esperienza olimpica non può che essere formativa in vista del futuro.

