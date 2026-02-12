Olimpiadi, 12 febbraio: il programma, gli italiani in gara e le possibilità di medaglia

Può essere un’altra grande giornata per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: le gare in programma e le possibili medaglie per gli Azzurri

Il medagliere del nostro Paese inizia a essere bello pieno, ma oggi 12 febbraio potrebbe essere un’altra giornata molto positiva per i nostri colori e con diversi podi possibili. Sicuramente tutti gli occhi del mondo dello sport non possono che essere puntati sul Super G femminile.

È in programma stamattina a partire dalle 11:30 e vedrà in gara Sofia Goggia, Laura Pirovano, Federica Brignone e Elena Curtoni. La prima è leader in Coppa del Mondo proprio in Super G e ha le maggiori chance di arrivare all’oro. La specialista è la Brignone, ma serve un miracolo sportivo: le condizioni sportive non aiutano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle ore 13, in Val di Fiamme, sarà invece l’ora dello sci di fondo con la 10 km tl femminile. Ci sarà Maria Gismondi, ma la condizione fisica dell’italiana non è delle migliori: la possibilità di arrivare a podio è molto bassa.

Lollobrigida, slittino e short track: l’Italia vuole altre medaglie

Alle ore 13:45, l’Italia proverà a stupire nello snowboardcross maschile: Lorenzo Sommariva si presenterà come outsider, Omar Visintin ha chance molto basse di medaglie, ma darà tutto. Alle 16:30, si passerà allo speed skating con una meravigliosa Francesca Lollobrigida in gara nei 5000 metri. Dopo l’oro di qualche giorno fa, avrà le energie per vincere ancora?

Alle 18:30 è in programma il team-relay di slittino: dopo le medaglie di ieri, l’Italia è una delle favorite per arrivare a medaglia. Si chiude con lo short track: finale 500 metri donne e finale 1000 metri uomini.

Sono diversi gli atleti azzurri che possono arrivare a medaglia. Pietro Sighel e Arianna Fontana ha grandi possibilità di podio, subito dopo occhio a Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser.