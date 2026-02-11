Atletica, Dosso esplosiva a Belgrado: record italiano sfiorato e vittoria gold

Nel meeting di Belgrado, tappa di alto livello del World Indoor Tour, categoria gold, di atletica leggera, Zaynab Dosso ha centrato una prestazione di assoluto livello sui 60 metri piani.

L’atleta italiana ha confermato la sua eccellente formazione fisica con una vittoria convincente, conquistando il gradino più alto del podio e sfiorando di un solo centesimo il suo primato nazionale. Questa prova rappresenta il secondo successo consecutivo nel circuito indosso per Dosso dopo quello di Ostrava, confermando l’italiano tra le spinter già competitive del panorama mondiale.

Prestazione devastante e cronometro da urlo

La gara di Belgrado ha visto Zaynab Dosso protagonista sin dalla partenza: la sua accelerazione è stata definita “pirotecnica”, con una spinta poderosa fin dai blocchi che le ha permesso di allungare rapidamente sugli avversari.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nonostante non sia stata perfetta per la reazione allo sparo (0.167 secondi), la velocista emiliana ha guadagnato terreno con sicurezza Lungo tutta la distanza, mostrando una processione netta e un ritmo in crescendo che l’ha portato a tagliare il traguardo in 7.02 secondi.

Questo tempo è risultato a un solo centesimo dal record italiano stabilito lo scorso anno, ma comunque stiamo parlando di una prestazione che seppur non ha migliorato il primato, testimonia un livello agonistico di altissimo profilo. Dosso ha inoltre migliorato anche il suo crono rispetto alle batterie e alla gara prevedente di Ostrava, segno di una crescita costante.

Concorrenza internazionale e prospettive future

La finale ha confermato la superiorità di Dosso sulla concorrenza: alle sue spalle si sono classificate avversarie di livello come la britannica Amy Hunt, la svizzera Gerladine Di Tizio Frey e l’australiana Torrie Lewis, ma nessuna è riuscita a impensierirla seriamente.

Questa vittoria gold rappresenta un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, tra cui i Mondiali Indoor che si svolgeranno a amaro a Torun, in Polonia. Se Dosso riuscirà a scendere sotto i sette secondi nelle prossime uscite, potrebbe inserirsi stabilmente tra le migliori sprinter al mondo sui 60 metri, con obiettivi ambizioni sia in sala che nella scena outdoor.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS