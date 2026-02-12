Premier Padel 2026, si parte da Riyadh: al via il “Riyadh Season P1”

Il circuito debutta in Arabia Saudita dal 12 al 14 febbraio. Quarti, semifinali e finali in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Prende ufficialmente il via la stagione Premier Padel 2026. Il circuito internazionale, che prevede 26 tornei in 18 Paesi con due tappe in Italia (Major di Roma a giugno e P1 di Milano a ottobre), inaugura l’annata con il “Riyadh Season P1”, in programma alla Padel Rush Arena di Riyadh, in Arabia Saudita.
Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW da giovedì 12 a sabato 14 febbraio.
Lebrón-Augsburger e Josemaría-González tra le coppie attese
Grande attesa nel tabellone maschile per la coppia Lebrón-Augsburger, che proverà a insidiare i numeri uno del mondo Coello-Tapia.
Nel femminile, attenzione al nuovo duo Josemaría-González, pronto a recitare un ruolo da protagonista nel primo appuntamento stagionale.
La programmazione su Sky e NOW
Sky trasmetterà le fasi decisive del torneo a partire dai quarti di finale.
Giovedì 12 febbraio – Quarti di finale
-
dalle 13 alle 19 su Sky Sport Max
-
dalle 16 alle 20 su Sky Sport 257
Telecronache di Stefano De Grandis, Nicolò Cotto, Alessandro Lupi ed Emiliano Siciliani.
Venerdì 13 febbraio – Semifinali
-
dalle 13 alle 20 su Sky Sport Max (fino alle 16 anche su Sky Sport Uno)
-
dalle 16 alle 20 su Sky Sport 253
Telecronache di Giuseppe Di Giovanni, Gustavo Spector, Alessandro Lupi ed Emiliano Siciliani.
Sabato 14 febbraio – Finali
Finale femminile
-
dalle 13 su Sky Sport Mix
Finale maschile
-
dalle 15 su Sky Sport Mix
Telecronache di Alessandro Lupi e Gustavo Spector.
Con il “Riyadh Season P1” si apre dunque una nuova stagione del Premier Padel, che nel corso dell’anno toccherà 18 Paesi prima di approdare anche in Italia con le tappe di Roma e Milano.