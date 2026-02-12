Sportface TVLive
Formula 1

F1, Test Sakhir Day-2: migliora Leclerc, ma Red Bull spaventa

Alessandro Basta
Ferrari in pista
Charles Leclerc migliora i suoi tempi nel Day-2 di test (IPA Agency) - sportface.it

Nuova giornata di test per i piloti a Sakhir: la Ferrari si dimostra solida, ma c’è un aspetto della Red Bull che fa paura

Il Day-2 dei test di Sakhir per la Formula 1 è partito alle ore 8:00 italiane. Si riparte dopo il Day-1 di ieri, in cui Lando Norris è stato il più veloce davanti a Max Verstappen, ma la Ferrari ha dato delle buone risposte con Charles Leclerc terzo e Lewis Hamilton settimo.

Oggi bisogna migliorare e dare delle risposte e sicuramente la Rossa non si sta tirando indietro. Si lavora sull’aerodinamica, ma nel frattempo scendono anche i tempi. Infatti, dopo poco più di dieci giri, il monegasco si è fermato con un tempo superiore all’1:40 e a +4.2 rispetto a Norris.

Poi, però, ha provato il time attack, segnando il record in ogni settore e portando a casa un ottimo tempo di 1:34.442, di 1.353 più basso rispetto a Norris. Così la Ferrari è balzata in vetta, in attesa dei nuovi giri di tutti gli altri.

Il segreto della Red Bull in vista del Mondiale

Mentre piloti e team continuano a lavorare senza sosta per migliorare le vetture e arrivare al top all’inizio del Mondiale, c’è già chi inizia a far paura. Si tratta della Red Bull, che ha un vantaggio pazzesco sui passaggi in rettilineo.

Verstappen test Sakhir

Max Verstappen va molto forte sui rettilinei a Sakhir (IPA Agency) – sportface.it

Come confermato da Wolff, la gestione dell’energia gli consente di affrontare quei passaggi in modo molto più veloce rispetto a tutti gli altri. Parliamo di un guadagno di un secondo a giro e per più giri consecutivi.

È chiaro che questo potrebbe essere un vantaggio clamoroso nei sorpassi e nei tempi sul giro secco, che potrebbe fare la differenza nel Mondiale.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

