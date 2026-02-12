F1, Test Sakhir Day-2: migliora Leclerc, ma Red Bull spaventa

Nuova giornata di test per i piloti a Sakhir: la Ferrari si dimostra solida, ma c’è un aspetto della Red Bull che fa paura

Il Day-2 dei test di Sakhir per la Formula 1 è partito alle ore 8:00 italiane. Si riparte dopo il Day-1 di ieri, in cui Lando Norris è stato il più veloce davanti a Max Verstappen, ma la Ferrari ha dato delle buone risposte con Charles Leclerc terzo e Lewis Hamilton settimo.

Oggi bisogna migliorare e dare delle risposte e sicuramente la Rossa non si sta tirando indietro. Si lavora sull’aerodinamica, ma nel frattempo scendono anche i tempi. Infatti, dopo poco più di dieci giri, il monegasco si è fermato con un tempo superiore all’1:40 e a +4.2 rispetto a Norris.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Poi, però, ha provato il time attack, segnando il record in ogni settore e portando a casa un ottimo tempo di 1:34.442, di 1.353 più basso rispetto a Norris. Così la Ferrari è balzata in vetta, in attesa dei nuovi giri di tutti gli altri.

Il segreto della Red Bull in vista del Mondiale

Mentre piloti e team continuano a lavorare senza sosta per migliorare le vetture e arrivare al top all’inizio del Mondiale, c’è già chi inizia a far paura. Si tratta della Red Bull, che ha un vantaggio pazzesco sui passaggi in rettilineo.

Come confermato da Wolff, la gestione dell’energia gli consente di affrontare quei passaggi in modo molto più veloce rispetto a tutti gli altri. Parliamo di un guadagno di un secondo a giro e per più giri consecutivi.

È chiaro che questo potrebbe essere un vantaggio clamoroso nei sorpassi e nei tempi sul giro secco, che potrebbe fare la differenza nel Mondiale.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO