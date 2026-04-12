Sport in tv oggi (12 aprile): Sportface su Prime Video, Sinner in finale a Montecarlo, Parigi-Roubaix, arrampicata e ginnastica 

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video calcio e sport olimpico per tutta la giornata. La grande domenica di sport porta la finale del Masters 1000 con Sinner-Alcaraz, la classica Parigi-Roubaix, Bologna-Lecce in Serie A e le finali di ginnastica artistica e ritmica su Volare TV
Domenica 12 aprile è una delle giornate sportive più ricche dell’anno. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione densa di contenuti originali, mentre sulle principali piattaforme si disputano eventi imperdibili in quasi tutte le discipline: dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo con Sinner alla leggendaria Parigi-Roubaix, passando per le finali di ginnastica artistica e ritmica su Volare TV e il calcio con Bologna-Lecce e Como-Inter in Serie A.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Programmazione Sportface su Prime Video (12 aprile)
00:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Film) 01:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′) 02:30 – Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc) 03:30 – Il Profeta del Goal (Film, 110′) 05:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (Serie) 05:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 2 di 4 (Serie) 06:00 – Sport is my life – ep. 1 di 10 (Serie) 06:30 – Sport is my life – ep. 2 di 10 (Serie) 07:00 – Scienza dello sport 5×8′ (Pillole) 07:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 1 di 5 (Serie) 08:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 2 di 5 (Serie) 08:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (Serie) 09:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (Serie) 09:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 5 di 5 (Serie) 10:00 – Furious (Mono, 1×15′) 10:30 – Farfalle (Doc, 10×2′) 11:00 – Come una ruota che gira (44′) 12:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Film, replica) 13:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′, replica) 14:30 – Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc, replica) 15:30 – Il Profeta del Goal (Film, 110′, replica) 17:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (replica) 17:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 2 di 4 (replica) 18:00 – Sport is my life – ep. 1 di 10 (replica) 18:30 – Sport is my life – ep. 2 di 10 (replica) 19:00 – Scienza dello sport 5×8′ (replica) 19:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 1 di 5 (replica) 20:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 2 di 5 (replica) 20:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (replica) 21:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (replica) 21:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 5 di 5 (replica) 22:00 – Furious (Mono, 1×15′, replica) 22:30 – Farfalle (Doc, 10×2′, replica) 23:00 – Come una ruota che gira (44′, replica)
Ginnastica ritmica, FIG World Cup Tashkent: finali su Volare TV e Prime Video
09:25 Ginnastica ritmica, FIG World Cup Tashkent: finali per attrezzo
Diretta su Volare TV (Sportface TV) e in contemporanea su Amazon Prime Video Commento di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini
Arrampicata, Coppa Italia Lead – Pero: semifinali e finali su Climbing TV e Prime Video
10:00 Arrampicata, Coppa Italia Lead Pero: semifinali femminili e maschili
Diretta su Climbing TV (Sportface TV) e su Amazon Prime Video
16:00 Arrampicata, Coppa Italia Lead Pero: finali femminili e maschili
Diretta su Climbing TV (Sportface TV) e su Amazon Prime Video 17:45 — Cerimonia di premiazione
Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup Osijek: finali su Volare TV, replica su Prime Video
14:15 Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup Osijek: finali di specialità
Diretta su Volare TV (Sportface TV) Replica su Amazon Prime Video dalle ore 20:00 Telecronaca Marcello Brancaccio, commento tecnico Francesca Noemi Linari
Gli altri eventi di sport in tv oggi
07:50 Atletica, Maratona di Parigi
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN
08:00 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Croazia
Diretta streaming su Recast TV
08:15 Atletica, Maratona di Milano
Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su Sky Go, NOW
10:00 Pallanuoto, World Cup: Paesi Bassi-Stati Uniti
Diretta streaming su Recast TV
11:05 Ciclismo, Parigi-Roubaix: Compiègne-Roubaix (258.3 km)
Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; dalle 12:45 su Rai Play Sport 2 e Rai Sport HD; dalle 14:45 su Rai 2 HD
11:45 Atletica, Mondiali marcia a squadre: maratona, 10 km U20, mezza maratona
Diretta streaming su Rai Play Sport 1
12:00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale doppio, Arevalo/Pavic-Krawietz/Puetz
Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
12:00 Pallanuoto, World Cup: Spagna-Grecia
Diretta streaming su Recast TV
12:30 Calcio, Serie A: Genoa-Sassuolo
Diretta streaming su DAZN, DAZN 1
13:15 Motocross, GP Sardegna: gara-1 MX2
Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN
13:30 Rugby, Challenge Cup – quarti di finale: Benetton-Exeter Chiefs
Diretta streaming su EPCR TV
14:00 Tennis, WTA 500 Linz: finale, Andreeva-Potapova
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max; streaming su SuperTenniX, Sky Go, NOW
14:00 Pallanuoto, World Cup: Italia-Ungheria
Diretta streaming su Recast TV
14:15 Motocross, GP Sardegna: gara-1 MXGP
Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN
14:45 Ciclismo, Parigi-Roubaix femminile: Denain-Roubaix (143.1 km)
Al termine della gara maschile (dalle 17:00 circa) su Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Rai 2 HD, Rai Play Sport 2
15:00 Calcio, Serie A: Parma-Napoli
Diretta streaming su DAZN, DAZN 1
non prima delle 15:00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale singolare, Sinner-Alcaraz
Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno; streaming su tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis TV
15:30 Rugby, Serie A Elite: Valorugby Emilia-Sitav Lyons
Diretta streaming su The Rugby Channel
16:00 Basket, Serie A: Udine-Trieste
Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW; LBA TV
16:10 Motocross, GP Sardegna: gara-2 MX2
Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN
17:10 Motocross, GP Sardegna: gara-2 MXGP
Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN
17:30 Basket, Serie A: Varese-Sassari
Diretta streaming su LBA TV
18:00 Volley, Superlega – semifinale scudetto gara-3: Perugia-Piacenza
Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, DAZN, VBTV
18:00 Basket femminile, Serie A1 – secondo turno play-out gara-2: Battipaglia-Brixia
Diretta streaming su Flima TV
18:00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei: Svizzera-Italia
Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube Sky Sport
18:00 Basket, Serie A: Tortona-Trento
Diretta streaming su LBA TV
18:00 Calcio, Serie A: Bologna-Lecce
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW, DAZN
18:30 Basket, Serie A: Napoli-Treviso
Diretta streaming su LBA TV
20:45 Calcio, Serie A: Como-Inter
Diretta streaming su DAZN, DAZN 1