Sport in tv oggi (12 aprile): Sportface su Prime Video, Sinner in finale a Montecarlo, Parigi-Roubaix, arrampicata e ginnastica

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video calcio e sport olimpico per tutta la giornata. La grande domenica di sport porta la finale del Masters 1000 con Sinner-Alcaraz, la classica Parigi-Roubaix, Bologna-Lecce in Serie A e le finali di ginnastica artistica e ritmica su Volare TV

Domenica 12 aprile è una delle giornate sportive più ricche dell’anno. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione densa di contenuti originali, mentre sulle principali piattaforme si disputano eventi imperdibili in quasi tutte le discipline: dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo con Sinner alla leggendaria Parigi-Roubaix, passando per le finali di ginnastica artistica e ritmica su Volare TV e il calcio con Bologna-Lecce e Como-Inter in Serie A.

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Programmazione Sportface su Prime Video (12 aprile)

00:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Film) 01:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′) 02:30 – Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc) 03:30 – Il Profeta del Goal (Film, 110′) 05:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (Serie) 05:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 2 di 4 (Serie) 06:00 – Sport is my life – ep. 1 di 10 (Serie) 06:30 – Sport is my life – ep. 2 di 10 (Serie) 07:00 – Scienza dello sport 5×8′ (Pillole) 07:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 1 di 5 (Serie) 08:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 2 di 5 (Serie) 08:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (Serie) 09:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (Serie) 09:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 5 di 5 (Serie) 10:00 – Furious (Mono, 1×15′) 10:30 – Farfalle (Doc, 10×2′) 11:00 – Come una ruota che gira (44′) 12:00 – All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Film, replica) 13:30 – Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc, 66′, replica) 14:30 – Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc, replica) 15:30 – Il Profeta del Goal (Film, 110′, replica) 17:00 – Battiti olimpici s.1 – ep. 1 di 4 (replica) 17:30 – Battiti olimpici s.1 – ep. 2 di 4 (replica) 18:00 – Sport is my life – ep. 1 di 10 (replica) 18:30 – Sport is my life – ep. 2 di 10 (replica) 19:00 – Scienza dello sport 5×8′ (replica) 19:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 1 di 5 (replica) 20:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 2 di 5 (replica) 20:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (replica) 21:00 – Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (replica) 21:30 – Scienza dello sport TMSC – ep. 5 di 5 (replica) 22:00 – Furious (Mono, 1×15′, replica) 22:30 – Farfalle (Doc, 10×2′, replica) 23:00 – Come una ruota che gira (44′, replica)

Ginnastica ritmica, FIG World Cup Tashkent: finali su Volare TV e Prime Video

09:25 Ginnastica ritmica, FIG World Cup Tashkent: finali per attrezzo

Diretta su Volare TV (Sportface TV) e in contemporanea su Amazon Prime Video Commento di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini

Arrampicata, Coppa Italia Lead – Pero: semifinali e finali su Climbing TV e Prime Video

10:00 Arrampicata, Coppa Italia Lead Pero: semifinali femminili e maschili

Diretta su Climbing TV (Sportface TV) e su Amazon Prime Video

16:00 Arrampicata, Coppa Italia Lead Pero: finali femminili e maschili

Diretta su Climbing TV (Sportface TV) e su Amazon Prime Video 17:45 — Cerimonia di premiazione

Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup Osijek: finali su Volare TV, replica su Prime Video

14:15 Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup Osijek: finali di specialità

Diretta su Volare TV (Sportface TV) Replica su Amazon Prime Video dalle ore 20:00 Telecronaca Marcello Brancaccio, commento tecnico Francesca Noemi Linari

Gli altri eventi di sport in tv oggi

07:50 Atletica, Maratona di Parigi

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

08:00 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Croazia

Diretta streaming su Recast TV

08:15 Atletica, Maratona di Milano

Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su Sky Go, NOW

10:00 Pallanuoto, World Cup: Paesi Bassi-Stati Uniti

Diretta streaming su Recast TV

11:05 Ciclismo, Parigi-Roubaix: Compiègne-Roubaix (258.3 km)

Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; dalle 12:45 su Rai Play Sport 2 e Rai Sport HD; dalle 14:45 su Rai 2 HD

11:45 Atletica, Mondiali marcia a squadre: maratona, 10 km U20, mezza maratona

Diretta streaming su Rai Play Sport 1

12:00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale doppio, Arevalo/Pavic-Krawietz/Puetz

Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

12:00 Pallanuoto, World Cup: Spagna-Grecia

Diretta streaming su Recast TV

12:30 Calcio, Serie A: Genoa-Sassuolo

Diretta streaming su DAZN, DAZN 1

13:15 Motocross, GP Sardegna: gara-1 MX2

Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

13:30 Rugby, Challenge Cup – quarti di finale: Benetton-Exeter Chiefs

Diretta streaming su EPCR TV

14:00 Tennis, WTA 500 Linz: finale, Andreeva-Potapova

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max; streaming su SuperTenniX, Sky Go, NOW

14:00 Pallanuoto, World Cup: Italia-Ungheria

Diretta streaming su Recast TV

14:15 Motocross, GP Sardegna: gara-1 MXGP

Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

14:45 Ciclismo, Parigi-Roubaix femminile: Denain-Roubaix (143.1 km)

Al termine della gara maschile (dalle 17:00 circa) su Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Rai 2 HD, Rai Play Sport 2

15:00 Calcio, Serie A: Parma-Napoli

Diretta streaming su DAZN, DAZN 1

non prima delle 15:00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale singolare, Sinner-Alcaraz

Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno; streaming su tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis TV

15:30 Rugby, Serie A Elite: Valorugby Emilia-Sitav Lyons

Diretta streaming su The Rugby Channel

16:00 Basket, Serie A: Udine-Trieste

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW; LBA TV

16:10 Motocross, GP Sardegna: gara-2 MX2

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

17:10 Motocross, GP Sardegna: gara-2 MXGP

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

17:30 Basket, Serie A: Varese-Sassari

Diretta streaming su LBA TV

18:00 Volley, Superlega – semifinale scudetto gara-3: Perugia-Piacenza

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, DAZN, VBTV

18:00 Basket femminile, Serie A1 – secondo turno play-out gara-2: Battipaglia-Brixia

Diretta streaming su Flima TV

18:00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei: Svizzera-Italia

Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube Sky Sport

18:00 Basket, Serie A: Tortona-Trento

Diretta streaming su LBA TV

18:00 Calcio, Serie A: Bologna-Lecce

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW, DAZN

18:30 Basket, Serie A: Napoli-Treviso

Diretta streaming su LBA TV

20:45 Calcio, Serie A: Como-Inter

Diretta streaming su DAZN, DAZN 1