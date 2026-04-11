Sport in TV

Sport in tv oggi 11 aprile: Sportface su Prime Video, Sinner a Montecarlo, Serie A e ginnastica artistica in diretta su Volare TV

Franz Monaco
-
Sul canale Sportface di Amazon Prime Video tutta la serie Fate e i grandi documentari sui motori. Sinner sfida Zverev nella semifinale del Masters 1000, in serata il big match di Serie A. Le finali della FIG Apparatus World Cup da Osijek in diretta su Volare TV e in contemporanea su Amazon Prime Video dalle 14:15

Sabato 11 aprile è una giornata di sport ad altissima intensità. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione speciale dedicata interamente alla serie Fate, con tutti e dieci gli episodi della prima stagione, mentre sulle principali piattaforme si disputano eventi di primo piano in quasi tutte le discipline. Tre gli appuntamenti da non perdere: le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo con Sinner, le finali della FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica da Osijek in diretta su Volare TV e il big match di Serie A Atalanta-Juventus in serata.

Programmazione Sportface su Prime Video (11 aprile)

00:30Fate s.1 – ep. 1 di 10 (Serie) 01:00Fate s.1 – ep. 2 di 10 (Serie) 01:30Fate s.1 – ep. 3 di 10 (Serie) 02:00Fate s.1 – ep. 4 di 10 (Serie) 02:30Fate s.1 – ep. 5 di 10 (Serie) 03:00Fate s.1 – ep. 6 di 10 (Serie) 03:30Fate s.1 – ep. 7 di 10 (Serie) 04:00Fate s.1 – ep. 8 di 10 (Serie) 04:30Fate s.1 – ep. 9 di 10 (Serie) 05:00Fate s.1 – ep. 10 di 10 (Serie) 05:30Freddy Grand Prix (Evento, 1×180′) 10:00Morbidelli – Storie di Uomini e di Moto Veloce (Monografico) 11:00Il Mago Mancini (Doc, 56′) 11:30Romagna Racing (Doc, 56′) 12:30Fate s.1 – ep. 1 di 10 (replica) 13:00Fate s.1 – ep. 2 di 10 (replica) 13:30Fate s.1 – ep. 3 di 10 (replica) 14:00Fate s.1 – ep. 4 di 10 (replica) 14:30Fate s.1 – ep. 5 di 10 (replica) 15:00Fate s.1 – ep. 6 di 10 (replica) 15:30Fate s.1 – ep. 7 di 10 (replica) 16:00Fate s.1 – ep. 8 di 10 (replica) 16:30Fate s.1 – ep. 9 di 10 (replica) 17:00Fate s.1 – ep. 10 di 10 (replica) 17:30Battiti olimpici one off (1×56′) 18:30Freddy Grand Prix (Evento, 1×180′, replica) 20:30There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′) 22:00Morbidelli – Storie di Uomini e di Moto Veloce (replica) 23:00Il Mago Mancini (Doc, 56′, replica) 23:30Romagna Racing (Doc, 56′, replica)

Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup – Finali di specialità a Osijek

14:15 Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Osijek: finali di specialità

Diretta su Volare TV (Sportface TV) e in contemporanea su Amazon Prime Video Telecronaca Marcello Brancaccio, commento tecnico Francesca Noemi Linari

L’azzurra Benedetta Gava è in finale al volteggio dopo aver centrato la qualificazione con la media del 13.366. La sedicenne di Conegliano sfiderà la tedesca Schoenmaier, la canadese Fontaine, la slovena Belak e altre quattro atlete. Nella final eight femminile anche July Marano al corpo libero. Sul fronte maschile nessun azzurro in finale.

Gli altri eventi di sport in tv oggi

02:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Australia-Gran Bretagna

Diretta tv su Super Tennis; streaming su SuperTenniX, supertennis.tv

07:00 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Tashkent: concorso generale individuale seconda parte

Nessuna copertura tv/streaming prevista

08:40 Rally, Rally di Croazia: otto prove speciali

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00; streaming integrale su DAZN; streaming su Sky Go, NOW nelle stesse fasce orarie

09:00 Badminton, Europei 2026

Diretta streaming su Badminton Europe Tv

10:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Kazakhstan-Canada

Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv

10:10 Basket 3×3, Qualificazioni Mondiali maschili: Italia-Nuova Zelanda

Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA 3×3

11:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Italia-Giappone

Diretta tv su Super Tennis; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX

11:00 Tennis, Challenger Monza: semifinali

Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW

11:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Slovenia-Spagna

Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv

11:00 Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo: semifinale maschile A

Diretta streaming su UIPM Tv

11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

11:55 Ciclismo, Circuit des Ardennes: quarta tappa Fromelennes-Hargnies

Nessuna copertura tv/streaming prevista

12:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Polonia-Ucraina

Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv

12:30 Trampolino elastico, Europei: semifinali individuale maschile e femminile

Diretta streaming su gymtvonline

12:30 Pallanuoto, World Cup: Croazia-USA

Diretta streaming su Recast Tv

13:00 Pallanuoto femminile, Champions League – andata quarti di finale: Mataro-Roma

Diretta streaming su European Aquatics Tv

13:00 Calcio femminile, Qualificazioni Europei U19: Italia-Ucraina

Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv

13:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Svizzera-Cechia

Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv

13:25 Rugby femminile, Sei Nazioni: Francia-Italia

Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW

13:30 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: semifinali

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv (Sinner-Zverev ore 13:30; differita su TV8 dalle ore 14:30 e su tv8.it dalle ore 14:30)

13:30 Calcio, Premier League: Arsenal-Bournemouth

Diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

13:30 Rugby, Challenge Cup – quarti di finale: Montpellier-Connacht

Diretta streaming su EPCR Tv

14:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Belgio-USA

Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv

14:00 Calcio, Liga: Real Sociedad-Alaves

Diretta streaming su DAZN

14:00 Rugby, Serie A: Viadana-Rovigo

Diretta tv su RaiSport HD; streaming su Rai Play, The Rugby Channel

14:05 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: sesta tappa Goiper Antzuola-Bergara

Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15:00

14:30 Basket 3×3, Qualificazioni Mondiali maschili: Italia-Egitto

Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA 3×3

14:30 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Paesi Bassi

Diretta streaming su Recast Tv

14:30 Calcio, Serie C: Lumezzane-Brescia

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW

14:30 Calcio, Serie C: Campobasso-Bra

Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW

14:30 Calcio, Serie C: Triestina-Giana Erminio

Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su NOW

14:30 Calcio, Serie C: Pineto-Torres

Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su NOW

14:30 Calcio, Serie C: Gubbio-Pianese

Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su NOW

14:30 Calcio, Serie C: Pergolettese-Virtus Verona

Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su NOW

15:00 Calcio, Serie A: Cagliari-Cremonese

Diretta streaming su DAZN

15:00 Calcio, Serie A: Torino-Verona

Diretta streaming su DAZN

15:00 Calcio, Serie B: Virtus Entella-Venezia, Juve Stabia-Cesena, Pescara-Sampdoria, Sudtirol-Modena

Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN

15:00 Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo: semifinale maschile B

Diretta streaming su UIPM Tv

15:00 Tennis, WTA 500 Linz: semifinali

Diretta tv su Sky Sport 257; streaming su NOW, SuperTenniX

15:25 Rugby femminile, Sei Nazioni: Inghilterra-Irlanda

Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW

15:30 Calcio, Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Diretta tv su Sky Sport 258; streaming su Sky Go, NOW

15:30 Pallamano, Serie A: Eppan-Sassari

Diretta streaming su Pallamano Tv

16:00 Calcio, Premier League: Brentford-Everton

Diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 259; streaming su Sky Go, NOW

16:00 Calcio, Premier League: Burnley-Brighton

Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW

16:00 Golf, Augusta Masters: terzo giro

Diretta tv su Sky Sport Golf dalle 18:00; streaming su Sky Go, NOW dalle 18:00

16:00 Rugby, European Rugby Champions Cup – quarti di finale: Glasgow-Torun

Diretta streaming su EPCR Tv

16:00 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Tashkent: concorso generale per gruppi seconda parte

Nessuna copertura tv/streaming prevista

16:15 Calcio, Liga: Elche-Valencia

Diretta streaming su DAZN

16:30 Pallamano, Serie A: Albatro-Merano

Diretta streaming su Pallamano Tv

16:30 Pallanuoto, World Cup: Ungheria-Grecia

Diretta streaming su Recast Tv

16:35 Motocross, MX2 – GP Sardegna: qualifying race

Diretta streaming su MXGP Tv

17:15 Calcio, Serie B: Avellino-Catanzaro

Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN

17:25 Motocross, MXGP – GP Sardegna: qualifying race

Diretta streaming su MXGP Tv

17:30 Calcio, Serie C: Forlì-Ascoli

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW

17:30 Calcio, Serie C: Vicenza-Novara

Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW

17:40 Rugby femminile, Sei Nazioni: Galles-Scozia

Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW

18:00 Calcio, Serie A: Milan-Udinese

Diretta streaming su DAZN

18:00 Volley, Superlega – semifinale scudetto gara-3: Verona-Civitanova

Diretta tv su RaiSport HD; streaming su Rai Play, VBTV, DAZN

18:00 Motorsport, GTWC al Paul Ricard: Sei Ore

Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW

18:00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Puebla: finali compound

Diretta streaming su World Archery Tv

18:30 Rugby, European Rugby Champions Cup – quarti di finale: Leinster-Sale Sharks

Diretta streaming su EPCR Tv

18:30 Calcio, Premier League: Liverpool-Fulham

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

18:30 Calcio, Bundesliga: St. Pauli-Bayern Monaco

Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su NOW

18:30 Calcio, Liga: Barcellona-Espanyol

Diretta streaming su DAZN

18:30 Pallamano, Serie A: Pressano-Cingoli, Chiaravalle-Fasano

Diretta streaming su Pallamano Tv

18:30 Calcio a 5, amichevole: Germania-Italia

Diretta streaming sul canale YouTube di DFB

18:45 Pallanuoto, World Cup: Italia-Spagna

Diretta streaming su Recast Tv

19:00 Pallamano, Serie A: Brixen-Cologne, Conversano-Bolzano, Trieste-Cassano

Diretta streaming su Pallamano Tv

19:10 Baseball, MLB: Detroit Tigers-Miami Marlins

Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW

19:30 Calcio, Serie B: Monza-Bari

Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN

20:00 Boxe – main event a Londra: Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov

Diretta streaming su Netflix

20:00 Vela, SailGP Rio de Janeiro: prima giornata

Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube SailGP

20:00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Cremona

Diretta streaming su LBA Tv

20:30 Volley femminile, Serie A1 – finale scudetto gara-1: Conegliano-Milano

Diretta tv su RaiSport HD; streaming su Rai Play, VBTV, DAZN

20:30 Basket, Serie A: Venezia-Brescia

Diretta streaming su LBA Tv

20:30 Basket femminile, Serie A1 – semifinale scudetto gara-2: Tortona-Schio

Diretta streaming su Flima Tv

20:30 Calcio, Zweite Bundesliga: Darmstadt-Hannover

Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW

20:45 Calcio, Serie A: Atalanta-Juventus

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW, DAZN

21:00 Calcio, Liga: Siviglia-Atletico Madrid

Diretta streaming su DAZN

21:00 Rugby, Challenge Cup – quarti di finale: Zebre-Dragons

Diretta streaming su EPCR Tv

21:30 Calcio, Liga portoghese: Estrela-Sporting Lisbona

Diretta streaming su DAZN

22:00 Hockey ghiaccio, NHL: Los Angeles Kings-Edmonton Oilers

Diretta streaming su DAZN

23:00 Hockey ghiaccio, NHL: Chicago Blackhawks-St. Louis Blues, Dallas Stars-New York Rangers, Detroit Red Wings-New Jersey Devils, Nashville Predators-Minnesota Wild, Utah Mammoth-Carolina Hurricanes

Diretta streaming su DAZN

