Sport in tv oggi 11 aprile: Sportface su Prime Video, Sinner a Montecarlo, Serie A e ginnastica artistica in diretta su Volare TV

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video tutta la serie Fate e i grandi documentari sui motori. Sinner sfida Zverev nella semifinale del Masters 1000, in serata il big match di Serie A. Le finali della FIG Apparatus World Cup da Osijek in diretta su Volare TV e in contemporanea su Amazon Prime Video dalle 14:15
Sabato 11 aprile è una giornata di sport ad altissima intensità. Il canale Sportface su Amazon Prime Video propone una programmazione speciale dedicata interamente alla serie Fate, con tutti e dieci gli episodi della prima stagione, mentre sulle principali piattaforme si disputano eventi di primo piano in quasi tutte le discipline. Tre gli appuntamenti da non perdere: le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo con Sinner, le finali della FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica da Osijek in diretta su Volare TV e il big match di Serie A Atalanta-Juventus in serata.
Programmazione Sportface su Prime Video (11 aprile)
00:30 – Fate s.1 – ep. 1 di 10 (Serie) 01:00 – Fate s.1 – ep. 2 di 10 (Serie) 01:30 – Fate s.1 – ep. 3 di 10 (Serie) 02:00 – Fate s.1 – ep. 4 di 10 (Serie) 02:30 – Fate s.1 – ep. 5 di 10 (Serie) 03:00 – Fate s.1 – ep. 6 di 10 (Serie) 03:30 – Fate s.1 – ep. 7 di 10 (Serie) 04:00 – Fate s.1 – ep. 8 di 10 (Serie) 04:30 – Fate s.1 – ep. 9 di 10 (Serie) 05:00 – Fate s.1 – ep. 10 di 10 (Serie) 05:30 – Freddy Grand Prix (Evento, 1×180′) 10:00 – Morbidelli – Storie di Uomini e di Moto Veloce (Monografico) 11:00 – Il Mago Mancini (Doc, 56′) 11:30 – Romagna Racing (Doc, 56′) 12:30 – Fate s.1 – ep. 1 di 10 (replica) 13:00 – Fate s.1 – ep. 2 di 10 (replica) 13:30 – Fate s.1 – ep. 3 di 10 (replica) 14:00 – Fate s.1 – ep. 4 di 10 (replica) 14:30 – Fate s.1 – ep. 5 di 10 (replica) 15:00 – Fate s.1 – ep. 6 di 10 (replica) 15:30 – Fate s.1 – ep. 7 di 10 (replica) 16:00 – Fate s.1 – ep. 8 di 10 (replica) 16:30 – Fate s.1 – ep. 9 di 10 (replica) 17:00 – Fate s.1 – ep. 10 di 10 (replica) 17:30 – Battiti olimpici one off (1×56′) 18:30 – Freddy Grand Prix (Evento, 1×180′, replica) 20:30 – There’s Only One Jimmy Grimble (Film, 106′) 22:00 – Morbidelli – Storie di Uomini e di Moto Veloce (replica) 23:00 – Il Mago Mancini (Doc, 56′, replica) 23:30 – Romagna Racing (Doc, 56′, replica)
Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup – Finali di specialità a Osijek
14:15 Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Osijek: finali di specialità
Diretta su Volare TV (Sportface TV) e in contemporanea su Amazon Prime Video Telecronaca Marcello Brancaccio, commento tecnico Francesca Noemi Linari
L’azzurra Benedetta Gava è in finale al volteggio dopo aver centrato la qualificazione con la media del 13.366. La sedicenne di Conegliano sfiderà la tedesca Schoenmaier, la canadese Fontaine, la slovena Belak e altre quattro atlete. Nella final eight femminile anche July Marano al corpo libero. Sul fronte maschile nessun azzurro in finale.
Gli altri eventi di sport in tv oggi
02:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Australia-Gran Bretagna
Diretta tv su Super Tennis; streaming su SuperTenniX, supertennis.tv
07:00 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Tashkent: concorso generale individuale seconda parte
Nessuna copertura tv/streaming prevista
08:40 Rally, Rally di Croazia: otto prove speciali
Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00; streaming integrale su DAZN; streaming su Sky Go, NOW nelle stesse fasce orarie
09:00 Badminton, Europei 2026
Diretta streaming su Badminton Europe Tv
10:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Kazakhstan-Canada
Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv
10:10 Basket 3×3, Qualificazioni Mondiali maschili: Italia-Nuova Zelanda
Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA 3×3
11:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Italia-Giappone
Diretta tv su Super Tennis; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX
11:00 Tennis, Challenger Monza: semifinali
Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW
11:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Slovenia-Spagna
Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv
11:00 Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo: semifinale maschile A
Diretta streaming su UIPM Tv
11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max
11:55 Ciclismo, Circuit des Ardennes: quarta tappa Fromelennes-Hargnies
Nessuna copertura tv/streaming prevista
12:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Polonia-Ucraina
Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv
12:30 Trampolino elastico, Europei: semifinali individuale maschile e femminile
Diretta streaming su gymtvonline
12:30 Pallanuoto, World Cup: Croazia-USA
Diretta streaming su Recast Tv
13:00 Pallanuoto femminile, Champions League – andata quarti di finale: Mataro-Roma
Diretta streaming su European Aquatics Tv
13:00 Calcio femminile, Qualificazioni Europei U19: Italia-Ucraina
Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv
13:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Svizzera-Cechia
Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv
13:25 Rugby femminile, Sei Nazioni: Francia-Italia
Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW
13:30 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: semifinali
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv (Sinner-Zverev ore 13:30; differita su TV8 dalle ore 14:30 e su tv8.it dalle ore 14:30)
13:30 Calcio, Premier League: Arsenal-Bournemouth
Diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW
13:30 Rugby, Challenge Cup – quarti di finale: Montpellier-Connacht
Diretta streaming su EPCR Tv
14:00 Tennis, BJK Cup – turno preliminare: Belgio-USA
Diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv
14:00 Calcio, Liga: Real Sociedad-Alaves
Diretta streaming su DAZN
14:00 Rugby, Serie A: Viadana-Rovigo
Diretta tv su RaiSport HD; streaming su Rai Play, The Rugby Channel
14:05 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: sesta tappa Goiper Antzuola-Bergara
Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15:00
14:30 Basket 3×3, Qualificazioni Mondiali maschili: Italia-Egitto
Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA 3×3
14:30 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Paesi Bassi
Diretta streaming su Recast Tv
14:30 Calcio, Serie C: Lumezzane-Brescia
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW
14:30 Calcio, Serie C: Campobasso-Bra
Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW
14:30 Calcio, Serie C: Triestina-Giana Erminio
Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su NOW
14:30 Calcio, Serie C: Pineto-Torres
Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su NOW
14:30 Calcio, Serie C: Gubbio-Pianese
Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su NOW
14:30 Calcio, Serie C: Pergolettese-Virtus Verona
Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su NOW
15:00 Calcio, Serie A: Cagliari-Cremonese
Diretta streaming su DAZN
15:00 Calcio, Serie A: Torino-Verona
Diretta streaming su DAZN
15:00 Calcio, Serie B: Virtus Entella-Venezia, Juve Stabia-Cesena, Pescara-Sampdoria, Sudtirol-Modena
Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN
15:00 Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo: semifinale maschile B
Diretta streaming su UIPM Tv
15:00 Tennis, WTA 500 Linz: semifinali
Diretta tv su Sky Sport 257; streaming su NOW, SuperTenniX
15:25 Rugby femminile, Sei Nazioni: Inghilterra-Irlanda
Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW
15:30 Calcio, Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
Diretta tv su Sky Sport 258; streaming su Sky Go, NOW
15:30 Pallamano, Serie A: Eppan-Sassari
Diretta streaming su Pallamano Tv
16:00 Calcio, Premier League: Brentford-Everton
Diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 259; streaming su Sky Go, NOW
16:00 Calcio, Premier League: Burnley-Brighton
Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW
16:00 Golf, Augusta Masters: terzo giro
Diretta tv su Sky Sport Golf dalle 18:00; streaming su Sky Go, NOW dalle 18:00
16:00 Rugby, European Rugby Champions Cup – quarti di finale: Glasgow-Torun
Diretta streaming su EPCR Tv
16:00 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Tashkent: concorso generale per gruppi seconda parte
Nessuna copertura tv/streaming prevista
16:15 Calcio, Liga: Elche-Valencia
Diretta streaming su DAZN
16:30 Pallamano, Serie A: Albatro-Merano
Diretta streaming su Pallamano Tv
16:30 Pallanuoto, World Cup: Ungheria-Grecia
Diretta streaming su Recast Tv
16:35 Motocross, MX2 – GP Sardegna: qualifying race
Diretta streaming su MXGP Tv
17:15 Calcio, Serie B: Avellino-Catanzaro
Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN
17:25 Motocross, MXGP – GP Sardegna: qualifying race
Diretta streaming su MXGP Tv
17:30 Calcio, Serie C: Forlì-Ascoli
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW
17:30 Calcio, Serie C: Vicenza-Novara
Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW
17:40 Rugby femminile, Sei Nazioni: Galles-Scozia
Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW
18:00 Calcio, Serie A: Milan-Udinese
Diretta streaming su DAZN
18:00 Volley, Superlega – semifinale scudetto gara-3: Verona-Civitanova
Diretta tv su RaiSport HD; streaming su Rai Play, VBTV, DAZN
18:00 Motorsport, GTWC al Paul Ricard: Sei Ore
Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW
18:00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Puebla: finali compound
Diretta streaming su World Archery Tv
18:30 Rugby, European Rugby Champions Cup – quarti di finale: Leinster-Sale Sharks
Diretta streaming su EPCR Tv
18:30 Calcio, Premier League: Liverpool-Fulham
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW
18:30 Calcio, Bundesliga: St. Pauli-Bayern Monaco
Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su NOW
18:30 Calcio, Liga: Barcellona-Espanyol
Diretta streaming su DAZN
18:30 Pallamano, Serie A: Pressano-Cingoli, Chiaravalle-Fasano
Diretta streaming su Pallamano Tv
18:30 Calcio a 5, amichevole: Germania-Italia
Diretta streaming sul canale YouTube di DFB
18:45 Pallanuoto, World Cup: Italia-Spagna
Diretta streaming su Recast Tv
19:00 Pallamano, Serie A: Brixen-Cologne, Conversano-Bolzano, Trieste-Cassano
Diretta streaming su Pallamano Tv
19:10 Baseball, MLB: Detroit Tigers-Miami Marlins
Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW
19:30 Calcio, Serie B: Monza-Bari
Diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video e DAZN
20:00 Boxe – main event a Londra: Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov
Diretta streaming su Netflix
20:00 Vela, SailGP Rio de Janeiro: prima giornata
Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube SailGP
20:00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Cremona
Diretta streaming su LBA Tv
20:30 Volley femminile, Serie A1 – finale scudetto gara-1: Conegliano-Milano
Diretta tv su RaiSport HD; streaming su Rai Play, VBTV, DAZN
20:30 Basket, Serie A: Venezia-Brescia
Diretta streaming su LBA Tv
20:30 Basket femminile, Serie A1 – semifinale scudetto gara-2: Tortona-Schio
Diretta streaming su Flima Tv
20:30 Calcio, Zweite Bundesliga: Darmstadt-Hannover
Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW
20:45 Calcio, Serie A: Atalanta-Juventus
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW, DAZN
21:00 Calcio, Liga: Siviglia-Atletico Madrid
Diretta streaming su DAZN
21:00 Rugby, Challenge Cup – quarti di finale: Zebre-Dragons
Diretta streaming su EPCR Tv
21:30 Calcio, Liga portoghese: Estrela-Sporting Lisbona
Diretta streaming su DAZN
22:00 Hockey ghiaccio, NHL: Los Angeles Kings-Edmonton Oilers
Diretta streaming su DAZN
23:00 Hockey ghiaccio, NHL: Chicago Blackhawks-St. Louis Blues, Dallas Stars-New York Rangers, Detroit Red Wings-New Jersey Devils, Nashville Predators-Minnesota Wild, Utah Mammoth-Carolina Hurricanes
Diretta streaming su DAZN