Sportface TVPrime
Sport in TV

Sport in tv oggi (10 aprile): Sportface su Prime Video, ATP Montecarlo, BJK Cup e Roma-Pisa in Serie A

Franz Monaco
-
La festa dell'Italia in Billie Jean King Cup
ESP: Billie Jean King Cup Finals - Slovakia v Italy: Final

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video vela, calcio e sport olimpico per tutta la giornata. In serata Roma-Pisa in Serie A, Real Madrid-Girona in Liga e Virtus Bologna in Eurolega. A Montecarlo Sinner ai quarti di finale

Venerdì 10 aprile offre un palinsesto sportivo di primo piano. Il canale Sportface su Amazon Prime Video accompagna la giornata con documentari, serie originali e film dedicati allo sport, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta eventi di grande richiamo dal calcio al tennis, passando per basket, ciclismo e badminton.

Programmazione Sportface su Prime Video (10 aprile)

00:00Deep Water – La Folle Regata (Doc, 92′) 01:30Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′) 02:30Il Profeta del Goal (110′) 04:00Old but gold – ep. 2 di 4 (Serie) 04:30Old but gold – ep. 3 di 4 (Serie) 05:00Sport is my life – ep. 7 di 10 (Serie) 05:30Sport is my life – ep. 8 di 10 (Serie) 06:00Shakerati – ep. 6 e 1 di 6 (Vodcast) 06:30Scienza dello sport TMSC – ep. 6 di 5 (Serie) 07:00Scienza dello sport TMSC – ep. 7 di 5 (Serie) 07:30Fate s.1 – ep. 7 di 10 (Serie) 08:00Fate s.1 – ep. 8 di 10 (Serie) 08:30Battiti olimpici s.2 – ep. 3 di 4 (Serie) 09:00Battiti olimpici s.2 – ep. 4 di 4 (Serie) 09:30Furious (1×15′) 10:00Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc) 10:30Ronaldo vs Messi: Face Off (Doc) 11:00Ronaldo vs Messi: Face Off (Film, 66′) 12:00Deep Water – La Folle Regata (Doc, replica) 13:30Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Doc, 78′, replica) 14:30Il Profeta del Goal (110′, replica) 16:00Old but gold – ep. 2 di 4 (replica) 16:30Old but gold – ep. 3 di 4 (replica) 17:00Sport is my life – ep. 7 di 10 (replica) 17:30Sport is my life – ep. 8 di 10 (replica) 18:00Shakerati – ep. 6 e 1 di 6 (replica) 18:30Scienza dello sport TMSC – ep. 6 di 5 (replica) 19:00Scienza dello sport TMSC – ep. 7 di 5 (replica) 19:30Fate s.1 – ep. 7 di 10 (replica) 20:00Fate s.1 – ep. 8 di 10 (replica) 20:30Farfalle (10×2′) 21:00Battiti olimpici s.2 – ep. 3 di 4 (replica) 21:30Battiti olimpici s.2 – ep. 4 di 4 (replica) 22:00Furious (1×15′, replica) 22:30Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (replica) 23:00Ronaldo vs Messi: Face Off (Film, replica)

Gli altri eventi di sport in tv oggi

09:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 Granada: quarta giornata

Diretta streaming sul canale YouTube ISSF

10:00 Tennis, BJK Cup 2026: Kazakistan-Canada

Diretta streaming su SuperTenniX

11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni

Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

11:00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: quarti di finale

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv (Sinner-Auger-Aliassime 2° incontro dalle 11:00)

12:00 Tennis, BJK Cup 2026: Italia-Giappone

Diretta tv su SuperTennis HD; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX (Cocciaretto-Uchijima; Paolini-Sakatsume)

13:00 Badminton, Europei 2026: quarti di finale singolari e doppi

Diretta streaming su Badminton Europe Tv

13:00 Tennis, WTA Linz 2026: quarti di finale

Diretta tv su Sky Sport Plus; streaming su SuperTenniX, Sky Go, NOW

13:00 Tennis, BJK Cup 2026: Svizzera-Cechia

Diretta streaming su SuperTenniX

13:00 Tennis, BJK Cup 2026: Slovenia-Spagna

Diretta streaming su SuperTenniX

13:00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Bogliasco-Ekipe Orizzonte

Nessuna copertura tv/streaming prevista

13:05 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: quinta tappa

Diretta tv su Eurosport 1 HD dalle 15:30; streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN

16:00 Tennis, BJK Cup 2026: Polonia-Ucraina

Diretta tv su SuperTennis HD; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX

16:00 Tennis, BJK Cup 2026: Belgio-USA

Diretta streaming su SuperTenniX

18:00 Calcio, Ligue 1: Paris FC-Monaco

Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW

18:30 Rugby, Serie A Elite 2026: Mogliano-Petrarca

Diretta streaming su The Rugby Channel

19:30 Basket, Eurolega: Monaco-Barcellona

Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv

20:00 Basket, Eurolega: Dubai-Anadolu Efes

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20:30 Basket, Eurolega: Partizan-Zalgiris Kaunas

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20:30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Baskonia

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv

20:30 Calcio, Serie B: Frosinone-Palermo

Diretta streaming su DAZN e LaB Channel

20:30 Calcio, Serie C: Alcione-Lecco

Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW

20:30 Calcio, Bundesliga: Augsburg-Hoffenheim

Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW

20:45 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne-Stella Rossa

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20:45 Calcio, Serie A: Roma-Pisa

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW, DAZN

21:00 Calcio, Liga: Real Madrid-Girona

Diretta tv su DAZN1; streaming su DAZN

21:00 Calcio, Premier League: West Ham-Wolverhampton

Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW

