Sport in tv oggi 1° luglio: Sinner a Wimbledon, Jacobs in pista e Mondiali con Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Mercoledì ricco con il secondo turno di Wimbledon e Jannik Sinner in campo contro Borges, l’atletica del World Continental Tour con Tortu e Jacobs, i sedicesimi dei Mondiali di calcio e l’Italian Green Cup su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Come ogni giorno, spazio anche al palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Mercoledì 1° luglio propone una giornata molto interessante per gli appassionati di sport in tv. Il tennis torna protagonista con Wimbledon e il secondo turno del torneo londinese: riflettori puntati su Jannik Sinner, atteso contro Borges alle 14.30 in un programma visibile sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Occhi anche sull’atletica, con il World Continental Tour di Eisenstadt: Filippo Tortu sarà impegnato sui 200 metri, mentre Marcell Jacobs correrà i 100 metri tra batterie e finale. In programma anche i sedicesimi dei Mondiali di calcio, con Messico-Ecuador nella notte, Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo alle 18.00, Belgio-Senegal alle 22.00 e USA-Bosnia Erzegovina nella notte tra mercoledì e giovedì. Sulla piattaforma OTT Sportface TV, inoltre, spazio al Gran Premio Internazionale Italian Green Cup su Tiro a Volo TV.

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Sport in tv oggi, mercoledì 1° luglio: il calendario completo

03.00 Calcio, Mondiali, sedicesimi di finale: Messico-Ecuador – Diretta streaming su DAZN.

08.15 Canoa slalom, Mondiali juniores/U23: batterie e team event – Diretta streaming su Canoe Planet.

10.00 Nuoto artistico, Europei juniores: Team Free, preliminari – Diretta streaming su European Aquatics TV.

10.00 Judo, Europei Cadetti – Diretta streaming su Judo TV.

11.30 Baseball, Haarlem Week: Italia-Cina Taipei – Diretta streaming su honkbalsoftbal.tv.

12.00 Tennis, Wimbledon: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251-256 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Sinner-Borges alle ore 14.30.

12.30 Volley femminile, Europei U18: Italia-Islanda – Non è prevista diretta tv/streaming.

13.30 Lacrosse, Europei box, quarti di finale: Italia-Irlanda – Diretta streaming sui canali di EBLC.

14.00 Canoa sprint, Mondiali juniores/U23: batterie – Diretta streaming su Canoe Planet.

14.15 Basket, Mondiali U17, ottavi di finale: Italia-Canada – Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA.

17.20 Atletica, World Continental Tour, livello silver, a Eisenstadt – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics dalle ore 18.45. Filippo Tortu sui 200 metri alle ore 18.38; Marcell Jacobs sui 100 metri alle ore 19.50, batterie, e alle ore 21.26, finale.

18.00 Calcio, Mondiali, sedicesimi di finale: Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Nuoto artistico, Europei juniores: Solo tecnico femminile e duo misto free, finali – Diretta streaming su European Aquatics TV.

19.10 Baseball, MLB: Cleveland Guardians-Texas Rangers – Diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.30 Volley, Europei U22: Italia-Francia – Diretta streaming su Volei TV.

22.00 Calcio, Mondiali, sedicesimi di finale: Belgio-Senegal – Diretta tv su Rai 1; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

Giovedì 2 luglio, ore 02.00 Calcio, Mondiali, sedicesimi di finale: USA-Bosnia Erzegovina – Diretta streaming su DAZN.

I canali dedicati Sportface TV: Tiro a Volo TV

Sulla piattaforma OTT Sportface TV spazio anche agli eventi live sui canali dedicati. Su Tiro a Volo TV appuntamento con il Gran Premio Internazionale Italian Green Cup, evento dedicato a Mixed, Skeet e Trap in programma tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana. La giornata di mercoledì 1° luglio prevede la diretta Mixed alle 16.15.

La programmazione dell’Italian Green Cup proseguirà poi domenica 5 luglio con la diretta Trap e domenica 12 luglio con il replay Skeet.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di mercoledì 1° luglio

00.08 INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

00.34 INSIDE – Ministro Andrea Abodi | Lo sport come strumento di crescita e inclusione

00.40 INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo Forme e Freestyle

00.48 INSIDE – Ludovico Iurlaro | Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni

00.55 INSIDE – Carlo Molfetta | Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo

01.03 INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione

01.12 INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella (Presidente FASI)

01.28 FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Ritmica – Baku 2026

07.07 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

07.43 FATE – California Dreaming – Chiara Barzasi

07.46 Come una ruota che gira

08.36 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

09.00 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

09.16 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

09.32 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

09.48 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

09.58 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

10.25 Old But Gold – Episodio 3

10.48 Old But Gold – Episodio 1

11.11 INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

11.36 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)

11.57 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)

12.23 3° Tappa Coppa Italia – Arrampicata Boulder – Finale Maschile 2026

13.49 Sport is My Life – Arrampicata – Ep 6

14.13 Sport is My Life – Arrampicata – Ep 7

14.40 3° Tappa Coppa Italia – Arrampicata Boulder – Finale Maschile 2026

16.05 Scienza Dello Sport – Episodio 1

16.20 Scienza Dello Sport – Episodio 2

16.43 Campionato Italiano – Arrampicata Speed – Finali Milano 2026

18.10 INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

18.37 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)

19.03 INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella (Presidente FASI)

19.18 1a Tappa Coppa Italia – Arrampicata Lead – Finali – Pero 2026

20.44 Titolo Italiano Pesi Mosca 2025 – Ahmed Obaid vs Vincenzo Rossi

23.30 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

23.53 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi