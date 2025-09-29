Sport in tv lunedì 29 settembre: Sinner e Musetti scendono in campo nell’ATP di Pechino, in Serie A si chiude la quinta giornata

Inizia una nuova settimana, l’ultima del mese di settembre (anzi, a dirla tutta, sono gli ultimi due giorni). Anche di lunedì, però, non mancano gli appuntamenti interessanti con gli sport. Sono diversi gli eventi da segnare in agenda per gli sportivi italiani, tutti di grande interesse.

Abbiamo ancora negli occhi la vittoria dell’Italvolley maschile che si è laureata Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva, quasi rispondendo alle donne che tre settimane fa erano salite sul tetto del mondo. Niente pallavolo oggi ma per i colori azzurri c’è un altro protagonista non da poco.

In questi minuti sta per scendere in campo Jannik Sinner al torneo ATP di Pechino contro Marozsan: in palio la semifinale del torneo. Non solo l’altoatesino, però: in campo anche Musetti contro Tien all’ora di pranzo. Non solo tennis, però: per gli amanti del ciclismo, che ieri hanno visto trionfare Tadej Pogacar al Mondiale, c’è la seconda tappa del Tour de Langwaki.

I calciofili, invece, potranno accontentarsi dei due posticipi di Serie A che chiuderanno la quinta giornata ma anche delle ultime gare in programma dei rispettivi turni di Serie B, Serie C, Liga e Premier League.

Sport in tv oggi: il programma completo

07.00 Tennis, ATP Pechino 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Marozsan 3° match e inizio alle 08.30 italiane; Musetti vs Tien 5° match non prima delle 13.00 italiane)

07.50 Ciclismo, Tour de Langwaki: seconda tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

09.00 Tennis, ATP Tokyo 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.30 Atletica, Mondiali paralimpici: terza giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Calcio, Serie A: Parma vs Torino – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Picerno vs Foggia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport 251; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Vicenza vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Cittadella vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Giugliano vs Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa vs Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League: Everton vs West Ham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Valencia vs Oviedo – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

22.00 Calcio, Mondiale U20 2025: Francia vs Sudafrica – Diretta streaming su FIFA+.

22.00 Calcio, Mondiali U20 2025: Norvegia vs Nigeria – Diretta streaming su FIFA+.