Sport in tv giovedì 18 settembre: il Napoli torna in Champions League
Un’altra giornata ricca di sport in tv ci aspetta: prosegue la Champions League con la sfida del Napoli a Manchester.
Dopo il pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund, sono arrivati altri due verdetti per le italiane impegnate in Champions League: l’Inter batte l’Ajax grazie alla doppietta di Marcus Thuram, l’Atalanta deve arrendersi allo strapotere del Paris Saint Germain. Questa sera toccherà al Napoli, pronto a sfidare il Manchester City di Pep Guardiola.
Tanto calcio, ma non solo. Proseguono il WTA 500 di Seoul e l’ATP 250 di Chengdu, con Sonego impegnato in mattinata contro Juan Manuel Cerundolo e Berrettini contro Svrcina. Spazio anche all’Italia nei Mondiali di Volley maschile, ai Mondiali di atletica e tanto altro ancora.
MATTINA
07.00 TENNIS – WTA 500 Seoul, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con la BJK Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Cerundolo (ore 07.00)
07.30 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Cazaux (ore 07.30), Berrettini-Svrcina (secondo match dalle ore 07.30), Zeppieri-Sun (secondo match dalle ore 07.30)
07.30 VOLLEY (Mondiali) – Egitto-Tunisia (diretta streaming su VBTV)
08.00 VOLLEY (Mondiali) – Belgio-Algeria (diretta streaming su VBTV)
08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)
10.30 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera femminile, ripescaggi: 53 kg, 62 kg, 68 kg, 72 kg; greco-romana, turni preliminari: 55 kg, 77 kg, 82 kg, 130 kg (diretta streaming su UWW+)
10.50 CICLISMO – Giro di Slovacchia, seconda tappa: Svidnik-Kosice (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.00)
11.00 TENNIS (BJK Cup, quarti di finale) – Giappone-Gran Bretagna (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
11.20 EQUITAZIONE – Europei di completo, dressage (diretta straming su FEI Tv)
11.30 VOLLEY (Mondiali) – Filippine-Iran (diretta streaming su VBTV)
12.00 VOLLEY (Mondiali) – Francia-Argentina (diretta streaming su VBTV)
12.05 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
12.50 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, seconda tappa: Remich-Mamer (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 15.00)
POMERIGGIO
14.00 SNOOKER – English Open, terzo turno (diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.30)
15.00 VOLLEY (Mondiali) – Cechia-Cina (diretta streaming su VBTV)
15.30 VOLLEY (Mondiali) – Italia-Ucraina (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)
17.30 CALCIO FEMMINILE (Champions League, preliminare di ritorno) – Sporting Lisbona-Roma (diretta tv/streaming sul canale YouTube di AS Roma)
17.30 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS109 femminile in Val di Fiemme (diretta streaming su Discovery+)
18.00 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera femminile, finali: 53 kg, 62 kg, 68 kg, 72 kg (diretta streaming su UWW+)
18.45 CALCIO (Champions League) – Club Brugge-Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Champions League) – FC Copenhange-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.10 BASEBALL (MLB) – New York Mets-San Diego Padres (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.15 BASKET FEMMINILE (EuroCup, preliminare) – Panathlitikos-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)
SERA
20.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Mondiali) – Italia-Kazakhstan (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
20.45 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS109 maschile in Val di Fiemme (diretta streaming su Discovery+)
21.00 CALCIO (Champions League) – Eintracht Francoforte-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Manchester City-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Newcastle-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Kairaty Almaty (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)