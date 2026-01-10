Sport in tv: giornata ricchissima di eventi, il programma di questo sabato 10 dicembre

Dal tennis al calcio passando per tanti altri eventi: questo sabato 10 dicembre regala un’intensa giornata per lo sport in tv.
Torna la Serie A dopo il turno infrasettimanale, continua il tennis con Musetti quest’oggi in campo e non solo. Gli eventi trasmessi, in tv e in streaming, sono tantissimi in questo sabato. Di seguito l’intero programma con tutti i dettagli.
Sport in tv: il programma di questo sabato 10 dicembre
02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Hong Kong, gara individuale (non è prevista diretta tv/streaming)
02.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 250 di Auckland, Sinner-Alcaraz e la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Open (diretta streaming su BWF Tv)
04.00 TENNIS – ATP 250 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
05.30 TENNIS – WTA 250 Auckland, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 500 di Brisbane, Sinner-Alcaraz e la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
06.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Fujairah, gare individuali (non è prevista diretta tv/streaming)
08.00 TENNIS (esibizione) – Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, a Seoul (diretta tv su Sky Sport Uno, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; differita tv su TV8 dalle ore 22.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 22.00)
08.30 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 10.30; diretta tv su Sky Go, NOW dalle ore 10.30; diretta tv su Tennis Tv). Musetti-Rublev (ore 08.30)
09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Parigi, gara individuale (non è prevista diretta tv/streaming)
09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)
09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale di IBSF)
09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
10.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
11.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola maschile a Tunisi, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 SNOOKER – Welsh Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Zauchensee (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
12.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oberhof (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno (diretta streaming su Discovery+)
12.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, 10 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
12.45 PALLANUOTO (Europei) – Israele-Spagna (diretta streaming su European Aquatics Tv)
13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)
13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale di IBSF)
13.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
13.15 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Quattro partite: Cheltenham-Leicester, Everton-Sunderland, Macclesfield-Crystal Palace, Wolverhampton-Shrewsbury (diretta streaming su Discovery+, DAZN)
13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
14.00 SPEED SKATING – Europei a Tomaszow Mazowiecki, seconda giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, canale YouTube di ISU)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)
14.00 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)
14.00 RUGBY (Champions Cup) – Bulls-Bristol (diretta streaming su EPCR Tv)
14.00 RUGBY (Challenge Cup) – Tre partite: Montauban-Black Lion, Newcastle Red Bulls-USA Perpignan (diretta streaming su EPCR Tv)
14.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Zakopane, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
14.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Oberhof (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
14.28 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
14.30 FORMULA E – GP Città del Messico, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)
14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Trento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Trapani (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Fiamme Oro-Colorno, Padova-Mogliano (diretta streaming su The Rugby Channel)
15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Bologna (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Pisa (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Sampdoria (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Bari (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Monza (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Catanzaro (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Venezia (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Spezia (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 RUGBY (Serie A) – Rovigo-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Brixen-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.15 PALLANUOTO (Europei) – Francia-Ungheria (diretta streaming su European Aquatics Tv)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Hoffenheim, Friburgo-Amburgo, Heidenheim-Colonia, Union Berlino-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 CALCIO (Coppa di Francia, sedicesimi di finale) – Due partite: Angers-Tolosa, Orleans-Monaco (diretta streaming su Como Tv)
15.30 HOCKEY GHIACCIO (Serie A, semifinale scudetto) – Asiago-Cortina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.45 ATLETICA (Mondiali Cross) – Staffetta mista (diretta streaming su World Athletics)
15.52 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, canale di FIL Luge)
16.00 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Dieci partite: Boreham Wood-Burton, Burnley-Millwall, Doncaster-Southampton, Fulham-Middlesbrough, Ipswich-Blackpool, Manchester City-Exeter, Newcastle-Bournemouth, Salford-Swindon, Sheffield Wed-Brentford, Stoke City-Coventry (diretta streaming su Discovery+, DAZN)
16.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Super Team maschile HS140 a Zakopane (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Alaves (diretta streaming su DAZN)
16.15 RUGBY (Champions Cup) – Clermont-Glasgow (diretta streaming su EPCR Tv)
16.15 RUGBY (Challenge Cup) – Due partite: Cardiff-Racing 92, Lions-Lione (diretta streaming su EPCR Tv)
16.20 ATLETICA (Mondiali Cross) – Under 20 femminile (diretta streaming su World Athletics)
16.40 FORMULA E – GP Città del Messico, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)
16.55 ATLETICA (Mondiali Cross) – Under 20 maschile (diretta streaming su World Athletics)
17.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Algeria-Nigeria (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv)
17.15 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Pescara (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Forlì (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Altamura (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Snowmass (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)
17.35 ATLETICA (Mondiali Cross) – Seniores femminile (diretta streaming su World Athletics)
18.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Coppa di Francia, sedicesimi di finale) – Avranches-Strasburgo (diretta streaming su Como Tv)
18.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)
18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Tortona-Campobasso, Schio-Broni (diretta streaming su Flima Tv)
18.00 PALLANUOTO (Europei) – Malta-Montenegro (diretta streaming su European Aquatics Tv)
18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Sette partite: Catania-Sala Consilina, Eboli-Genzano, Pomezia-L84 Torino, Napoli-Active Network, Cosenza-CDM Futsal, Sandro Abate-Roma 1927, Mantova-Capurso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
18.20 ATLETICA (Mondiali Cross) – Seniores maschile (diretta streaming su World Athletics)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Osasuna (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Grottazzolina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.30 RUGBY (Champions Cup) – Due partite: Leinster-Stade Rochelais, Sale Sharks-Sharks (diretta streaming su EPCR Tv)
18.30 RUGBY (Challenge Cup) – Benetton-Dragons (diretta streaming su EPCR Tv)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.45 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Quattro partite: Bristol City-Watford, Cambridge United-Birmingham, Grimsby-Weston super Mare, Tottenham-Aston Villa (diretta streaming su Discovery+, DAZN)
19.00 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves (diretta streaming su NBA League Pass)
19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Boston Bruins-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)
19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Leno-Mestrino, Mezzocorona-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Empoli (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
20.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Egitto-Costa d’Avorio (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv)
20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Excelsior (diretta streaming su Como Tv)
20.00 BASKET (Serie A) – Trapani-Trento (diretta streaming su LBA Tv)
20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.00 HOCKEY GHIACCIO (Serie A, semifinale scudetto) – Ritten-Vipiteno (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Macerata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
20.30 PALLANUOTO (Europei) – Paesi Bassi-Serbia (diretta streaming su European Aquatics Tv)
20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Torino (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
21.00 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Charlton-Chelsea (diretta streaming su Discovery+, DAZN)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Elche (diretta streaming su DAZN)
21.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Buttermilk (diretta streaming su Discovery+)
21.00 RUGBY (Champions Cup) – Due partite: Leicester Tigers-Bayonne, Scarlets-Section Paloise (diretta streaming su EPCR Tv)
21.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Bol On Ice (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
21.05 FORMULA E – GP Città del Messico, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Pittsburgh Penguins-Calgary Flames (diretta streaming su DAZN)
22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Colorado Avalanche-Columbus Blue Jackets, San José Sharks-Dallas Stars (diretta streaming su DAZN)