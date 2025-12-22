Sport in tv: finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna ma non solo, il programma

Programma interessante in questo lunedì 22 dicembre per lo sport in tv: ci sarà la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna e non solo, i dettagli.

Napoli e Bologna, in questo lunedì 22 dicembre, scenderanno in campo per contendersi la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ma questo non sarà l’unico appuntamento da non perdere nel corso della giornata. Ecco i dettagli con l’intero programma e dove guardare gli eventi in tv e in streaming.

Sport in tv: l’intero programma di questo lunedì 22 dicembre

2.20 Football americano, NFL: Baltimore Ravens-New England Patriots – Diretta streaming su DAZN

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: prima manche slalom maschile Alta Badia – Diretta tv su Rai 2; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: seconda manche slalom maschile Alta Badia – Diretta tv su Rai 2; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN

13.30 Freccette, Mondiali: dodicesima giornata, sessione pomeridiana – Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Coppa d’Africa: Mali-Zambia – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Sudafrica-Angola – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

20.00 Freccette, Mondiali: dodicesima giornata, sessione serale – Diretta streaming su DAZN

20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Napoli-Bologna (finale) – Diretta tv su Italia 1 e live streaming su Mediaset Infinity

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Brescia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Egitto-Zimbabwe – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

21.00 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Espanyol – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Fulham-Nottingham – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW