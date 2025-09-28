Sport in tv domenica 28 settembre: oggi la finale mondiale di volley maschile
Oggi appuntamento con la storia per l’Italia con la finale mondiale di volley maschile, ma non solo. Lo sport in tv del 28 settembre 2025.
Oggi grande appuntamento per l’Italia del volley. Dopo un grande torneo disputato finora, gli Azzurri sono pronti a disputare la finale dei Mondiali di volley maschile, che sarà contro la Bulgaria.
Focus dunque su questa partita fondamentale, non dimenticando però gli altri appuntamenti. Di seguito lo sport in tv domenica 28 settembre 2025.
Sport in tv domenica 28 settembre 2025: Volley maschile ma non solo
Occhi puntati sulla finale italiana di volley maschile, con i Mondiali che si decideranno tra gli Azzurri e la Bulgaria. Spazio anche al ciclismo, con la finale mondiale e al calcio, con i match di Serie A.
8.30 Volley, Mondiali: finale 3° posto, Polonia-Cechia – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN, VBTV
9.00 Superbike, GP Aragon: warm up – Nessuna copertura tv/streaming
9.45 Ciclismo, Mondiali: prova in linea uomini élite – Rai Sport HD poi dalle 14.30 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
11.00 Superbike, GP Aragon: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 16.10 TV8, tv8.it
12.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: finale boulder maschile -YouTube International Federation of Sport Climbing
12.30 Volley, Mondiali: finale, Italia-Bulgaria – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN, VBTV
12.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Udinese – DAZN, DAZN 1
14.00 Superbike, GP Aragon: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 16.55 TV8, tv8.it
15.00 Calcio, Serie A: Roma-Verona – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Fiorentina – DAZN, DAZN 2
18.00 Basket, Supercoppa Italiana: Milano-Brescia – Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, lba.tv
18.00 Basket femminile, Supercoppa Italiana: finale, Schio-Venezia – flima.tv
18.00 Golf, Ryder Cup: terza giornata (12 match singoli) – Sky Sport Uno, Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Serie A: Lecce-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Napoli – DAZN, DAZN 1
22.00 Calcio, Mondiali U20: 1a giornata Girone D, Italia-Australia – Rai Sport HD, Rai Play