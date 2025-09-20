Tantissimi gli eventi in programma in questo penultimo sabato di settembre: tutto il palinsesto dello sport in tv.

Il Cagliari batte il Lecce e fa un salto in classifica, oggi prosegue la quarta giornata con Juventus e Milan impegnate in due trasferte complicate. Proseguono anche i Mondiali di atletica, che si chiuderanno nella giornata di domani: l’Italia cerca la settima medaglia riscrivere la propria storia.

Paolini ed Errani hanno garantito all’Italia un posto nella finale della Billie Jean Kings Cup, oggi le azzurre conosceranno le prossime avversarie. Gli amanti del tennis potranno seguire anche l’esordio di Lorenzo Musetti nell’ATP 250 di Chengdu. Spazio a anche ai motori, al ciclismo, al volley maschile e a tanto altro.

MATTINA

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, su Sky Sport Max fino alle ore 14.00 e su Sky Sport Mix fino alle ore 15.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Prizmic (secondo match dalle ore 07.00)

07.25 MOTOCROSS (MX2) – GP Australia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Australia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

09.00 TRIATHLON – T100 World Tour a Oropesa del Mar (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.30 VOLLEY (Mondiali, ottavi di finale) – Turchia-Paesi Bassi (diretta streaming su VBTV, DAZN)

10.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, ripescaggi: 60 kg, 72 kg, 97 kg; greco-romana, turni preliminari: 63 kg, 67 kg, 87 kg (diretta streaming su UWW+)

11.00 TENNIS (Billie Jean King Cup, semifinale) – USA-Gran Bretagna (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)