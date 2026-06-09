Sport in tv 9 giugno: Svezia-Italia femminile, tennis sull’erba e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Martedì all’insegna del tennis con i tornei ATP e WTA sull’erba di Stoccarda, ’s-Hertogenbosch e Queen’s, ma anche del calcio con la sfida tra Svezia e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali femminili 2027. Spazio inoltre al Tour Auvergne-Rhône-Alpes e al futsal. Come ogni giorno, è prevista anche la programmazione di Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV.

Archiviato il Roland Garros, il grande tennis si trasferisce sull’erba con una giornata ricca di incontri tra ATP e WTA. Riflettori puntati anche sugli italiani impegnati nei tornei che aprono la stagione verso Wimbledon, con Mattia Bellucci protagonista a Stoccarda.

In serata l’attenzione si sposta sul calcio femminile, con la Nazionale italiana impegnata sul campo della Svezia in una sfida importante per il percorso di qualificazione ai Mondiali 2027. Non mancano inoltre il ciclismo con il Tour Auvergne-Rhône-Alpes e i playoff della Serie A di calcio a 5.

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Sport in tv oggi, martedì 9 giugno: il calendario completo

Tennis

Ore 11.00 – ATP ’s-Hertogenbosch 2026, primo turno (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV)

Ore 11.00 – ATP Stoccarda 2026, primo turno (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV)

Ore 11.00 – WTA ’s-Hertogenbosch 2026, primo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

Ore 12.00 – WTA Queen’s 2026, primo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

Ciclismo

Ore 15.05 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, terza tappa (diretta dalle 15.20 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN)

Calcio

Ore 19.00 – Amichevole internazionale: Ungheria-Kazakistan (Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

Ore 19.00 – Qualificazioni Mondiali femminili 2027: Svezia-Italia (Rai 2, Rai Play)

Calcio a 5

Ore 20.30 – Serie A: Avellino-L84 (YouTube Divisione Calcio a Cinque)

Ore 20.30 – Serie A: Feldi Eboli-AS Roma (Sky Sport Max, Sky Go, NOW e YouTube Divisione Calcio a Cinque)

Ore 20.30 – Serie A: Sala Consilina-Napoli Futsal (YouTube Divisione Calcio a Cinque)

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi è prevista la consueta programmazione di Sportface TV disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus, con approfondimenti, documentari, podcast, produzioni originali e contenuti dedicati al mondo dello sport italiano.