Sport in TV oggi, lunedì 9 febbraio: Olimpiadi, Serie A, cricket azzurro e grande tennis

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 catalizzano l’attenzione, ma il lunedì sportivo propone anche l’esordio dell’Italia nel Mondiale T20 di cricket, il via ai tornei ATP e WTA e i posticipi di Serie A di calcio e basket.

I riflettori dello sport mondiale restano puntati sull’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ma il calendario di lunedì 9 febbraio offre molto altro tra discipline estive, sport di squadra e grande tennis internazionale.

In primo piano l’esordio della Nazionale italiana di cricket nella Coppa del Mondo T20, competizione che rientra nel programma olimpico. Gli azzurri iniziano il loro percorso in India affrontando la Scozia, in una sfida che segna un passaggio importante per il movimento tricolore.

Sul fronte del tennis prende il via una nuova settimana con i primi turni del WTA 1000 di Doha e di tre tornei ATP: i 500 di Dallas e Rotterdam e il 250 di Buenos Aires, con la presenza di alcuni giocatori italiani impegnati nei tabelloni principali.

Spazio anche ai posticipi dei campionati italiani: in Serie A di basket si giocano Brescia-Virtus Bologna e Treviso-Olimpia Milano, mentre il calcio propone Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari, a chiudere una giornata ricca di appuntamenti.

Di seguito il calendario completo, con orari e copertura tv e streaming degli eventi sportivi principali in programma oggi.

Calendario sport in TV oggi

Lunedì 9 febbraio