Coppa Italia Boulder 2026: Salvatore e Giacani dominano, le classifiche

La stagione agonistica 2026 dell’arrampicata sportiva italiana si è ufficialmente aperta a Cuneo, al centro Big Up, con la prima tappa della Coppa Italia Boulder.

Coppa Italia Boulder: i risultati delle finali

Dopo qualifiche e semifinali di altissimo livello, ieri pomeriggio è stato il momento delle finali, che hanno definito i valori reali, premiando chi è riuscito a interpretare i blocchi con lucidità fino all’ultimo secondo.

Finali maschili: Salvatore domina, ma il podio si decide sui dettagli

Netto il risultato della finale maschile, dove Niccolò Antony Salvatore ha imposto il suo ritmo fin dai primi blocchi. Una prestazione completa, fatta di forza, controllo e grande lucidità: 4 top su 4, di cui 2 flash, per un totale di 99,6 punti. Un risultato che parla da solo.

Alle sue spalle la lotta per il podio è stata serratissima. Giovanni Bagnoli ha conquistato l’argento con 3 top (2 flash) e 1 zona, fermandosi a 84,5 punti, mentre Luca Boldrini ha chiuso con lo stesso punteggio ma pagando il piazzamento in semifinale, che lo ha relegato al terzo posto, in una sfida persa per dettagli.

Finali femminili: equilibrio, tecnica e nervi saldi

Anche la finale femminile ha offerto uno spettacolo intenso e combattuto. Stella Giacani ha saputo costruire la sua vittoria con intelligenza e determinazione, chiudendo la gara con 2 top e 2 zone per 69,1 punti. La differenza l’ha fatta sull’ultimo blocco, il più selettivo dell’intera competizione. Mentre molte hanno faticato a trovare le soluzioni, Giacani è riuscita a leggere il passaggio giusto, strappando una zona pesantissima ai fini della classifica.

Alle sue spalle, Giorgia Tesio ha confermato la grande solidità già mostrata nelle qualifiche, chiudendo con 2 top e 1 zona (60,0 punti) e conquistando una preziosa medaglia d’argento. Il bronzo è andato a Francesca Matuella, separata da Tesio per appena un decimo di punto (59,9), dopo una finale molto equilibrata.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 21 e 22 febbraio, con la seconda prova alla Lezard di Mozzate (CO). La stagione è partita, e lo spettacolo è solo all’inizio.

