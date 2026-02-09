Taekwondo: 5 medaglie a Innsbruck, Italia miglior team

Si apre nel segno dell’eccellenza la stagione internazionale 2026 della Nazionale Italiana di Taekwondo, protagonista assoluta all’Austrian Open G1 di Innsbruck, dove si dimostra il miglior team per risultati.

Italia: 5 le medaglie, 2 ori e tre argenti

La spedizione azzurra rientra dall’Austria con un bottino di cinque medaglie (due ori e tre argenti) che vale anche il trofeo come miglior team della manifestazione, certificando subito l’alto livello del gruppo italiano.

Il racconto dei due ori

A guidare il medagliere azzurro è Simone Alessio, autore di un torneo dominato nella categoria -87 kg. L’azzurro conquista l’oro superando nettamente in finale il croato Vito Krpan, al termine di un percorso impeccabile. In semifinale aveva avuto la meglio sul connazionale Alexander Oberhofer (TKD Südtirol), mentre nei quarti aveva eliminato lo sloveno Babic, confermando uno stato di forma già estremamente solido.

Grande spettacolo anche nella categoria -54 kg, dove la finale ha visto protagonisti due atleti italiani. A salire sul gradino più alto del podio è stato Gaetano Cirivello, vincitore di un oro dal valore tecnico e simbolico importante. In semifinale Cirivello ha superato lo statunitense Youngsuk Gun, mentre nei turni precedenti aveva eliminato avversari provenienti da Polonia, Portogallo e Svezia.

I due argenti dell’Italia

Medaglia d’argento invece per Abderrahman Touiar, protagonista di un cammino altrettanto convincente: dopo aver sconfitto due atleti francesi e, ai quarti, l’azzurro Vincenzo Chirchiana (Olimpo Futurama), in semifinale ha avuto la meglio sull’israeliano Tomer Barash, arrendendosi solo in finale al connazionale Cirivello.

Arriva l’argento anche per Elisa Bertagnin nella categoria -46 kg. L’atleta italiana ha iniziato il torneo superando avversarie di Svezia e Gran Bretagna, per poi imporsi in semifinale sulla serba Brajovic con un netto 2-0. In finale, è sfortunata e si è dovuta arrendere alla britannica Khorshidi, che si è imposta in due round.

Secondo posto anche per Ludovico Iurlaro nella categoria -63 kg. Dopo un percorso convincente, con vittorie su Paesi Bassi e Gran Bretagna e il successo in semifinale contro il bulgaro Mitkov, l’azzurro si è fermato in finale contro l’ucraino Samir Mirzoiev, non riuscendo a esprimere appieno quanto mostrato nei turni precedenti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it