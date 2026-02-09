F1, motore Mercedes: in Bahrein il voto, lo scenario

Manca sempre meno al ritorno delle monoposto in pista per i test prestagionali in Bahrain, primo vero banco di prova delle nuove Formula 1 nate dal regolamento tecnico 2026. In programma in questa settimana e nella prossima.

Test in Bahrain, resta il dubbio sul motore Mercedes

Ma mentre squadre e piloti si preparano al secondo debutto stagionale in pista, questa volta in condizioni finalmente ottimali dopo il freddo e l’umidità di Barcellona, il paddock continua a essere attraversato dal caso motori, arrivato ora a un punto di svolta decisivo.

La riunione tra FIA e motoristi avverrà proprio in Bahrain, in occasione dei test, e da lì potrebbe arrivare una decisione immediata, con effetti già a partire dal primo Gran Premio stagionale in Australia. Al centro del dibattito c’è la Mercedes, rimasta sempre più isolata nella controversia sul presunto vantaggio legato al rapporto di compressione del motore endotermico.

I test di Sakhir, in programma dall’11 al 13 febbraio e poi dal 18 al 20, rappresenteranno molto più di una semplice sessione di sviluppo: saranno il momento chiave per lavorare sull’aerodinamica e sulle prestazioni pure, dopo che a Barcellona il focus era soprattutto sull’affidabilità. Le sessioni si svolgeranno dalle 10:00 alle 19:00 locali (08:00–17:00 italiane), con i team pronti a spingere sia in simulazione gara sia in ottica qualifica.

A debuttare per la prima volta sarà la Williams FW48, assente a Montmeló per ritardi nell’assemblaggio, ma soprattutto per la Ferrari SF-26 in versione B, con un’aerodinamica più evoluta che dovrebbe mostrare il reale potenziale della monoposto di Leclerc e Hamilton.

Sul fronte Mercedes, però l’attenzione è doppia: da una parte la W17, apparsa solida nello shakedown, dall’altra la questione regolamentare che mette Brackley sotto pressione. Ferrari, Audi e Honda hanno infatti chiesto chiarimenti alla FIA sostenendo che il rapporto di compressione, fissato a 16:1, debba essere rispettato in ogni condizione, non solo durante i test statici a freddo. Il cambio di posizione di Red Bull ha di fatto messo nei guai Mercedes, visto che la scuderia di Toto Wolff appare oggi isolata.

Nuove regole, Mercedes pronta ad azioni legali

La Federazione, secondo indiscrezioni, sarebbe orientata a modificare le modalità di verifica, introducendo controlli a caldo già dal GP d’Australia.

Ogni decisione dovrebbe essere presa in occasione dei test quando la Fia chiamerà a votare tutte le case costruttrici di Power Unit, non serve l’unanimità ma basterebbero 4 voti su 5, una maggioranza qualificata.

La Mercedes, dal canto suo, non esclude azioni legali qualora il regolamento venisse modificato a ridosso dell’inizio del campionato. Il voto in Bahrain diventa quindi cruciale: da lì passerà una decisione destinata a pesare sull’intera stagione 2026, forse ancora prima che il semaforo verde si accenda a Melbourne.

