Calciomercato Milan: a giugno rinforzo dall’Arsenal

Al Milan di Allegri manca un attaccante titolarissimo. La formazione rossonera, come a gennaio, cerca sul mercato ancora una prima punta che possa diventare il cardini attorno al quale costruire la squadra.

Milan: tre i nomi per l’attacco

In casa Milan sono già partiti i casting per il nuovo centravanti della prossima stagione. In via Aldo Rossi la priorità è chiara, consegnare a Massimiliano Allegri un bomber da oltre 15 gol a stagione, possibilmente già abituato a palcoscenici importanti e con esperienza anche in Serie A.

Con Santi Gimenez destinato a lasciare dopo il Mondiale e il futuro del tandem Nkunku/Füllkrug ancora tutto da definire (il primo dovrà convincere nel girone di ritorno, il secondo è in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni), la dirigenza rossonera come riportato da Tuttosport, avrebbe cerchiato tre nomi per rinforzare l’attacco: Moise Kean, Dusan Vlahovic e Gabriel Jesus.

Il profilo che risponde maggiormente ai parametri societari è quello di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina, 25 anni, è giovane ma già esperto e con ampi margini di crescita. Allegri è un grande estimatore dell’attaccante della Fiorentina, visto che fu proprio lui a lanciarlo e a difenderlo nei momenti più difficili ai tempi della Juventus. Su Kean pesa però una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, attivabile dall’1 al 15 luglio, che rende l’operazione tutt’altro che semplice.

Un’altra vecchia conoscenza del tecnico livornese è Dusan Vlahovic, 26 anni, con cui Kean ha condiviso lo spogliatoio bianconero. Il serbo piace ad Allegri ed è in scadenza. Ma il problema resta il suo stipendio.

Il Milan per averlo a zero potrebbe mettere sul piatto un quadriennale da 6 milioni annui. Tale cifra però potrebbe non bastare a soddisfare il giocatore e il suo entourage, che sperano di restare sulle cifre attuali (12 milioni).

Occhio però anche a nome di Gabriel Jesus. Il brasiliano ha il contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2027 e, al momento, non sembrano esserci accelerazioni per il rinnovo. Dopo aver superato i problemi fisici dell’ultimo biennio, Jesus è tornato titolare con Arteta e si sta confermando al centro del progetto. Tuttavia, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, il club rossonero starebbe osservando con grande attenzione la situazione, pronto a muoversi in caso di apertura dei Gunners.

Milan, contatti con l’agente

A spingere l’arrivo di Gabriel Jesus in Italia anche la scelta di affidarsi a un agente molto noto in Serie A come Giovanni Branchini, che non sarebbe passata inosservata al Milan, alimentando suggestioni.

La Serie A, del resto, avrebbe potuto esser nel suo destino già nel 2016, quando l’Inter fu vicinissima a strapparlo al Palmeiras prima di virare su Gabigol.

