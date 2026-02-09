Super Bowl, Seattle sul tetto della NFL: Patriots ko, Seahawks campioni

A Santa Clara dominio totale dei Seahawks, che superano i New England Patriots 29-13 grazie a una difesa impenetrabile e conquistano il secondo Super Bowl della loro storia.

La notte della NFL incorona Seattle Seahawks. Nel Super Bowl giocato a Santa Clara, la franchigia di Seattle impone la propria legge e batte i New England Patriots con il punteggio di 29-13, centrando il secondo titolo della propria storia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La chiave della partita è una difesa dominante, capace di lasciare a secco gli avversari per tre quarti. Seattle costruisce il vantaggio con pazienza e precisione: quattro field goal di Jason Myers valgono il 12-0 con cui si arriva all’ultimo periodo. È nel quarto quarto che i Seahawks accelerano definitivamente: il quarterback Sam Arnold pesca AJ Barner per il touchdown del 19-0, indirizzando in modo deciso l’esito dell’incontro.

I Patriots provano a reagire con il touchdown di Mack Hollins (19-7), ma l’illusione dura poco. A spegnere ogni speranza ci pensa ancora la difesa di Seattle: Uchenna Nwosu intercetta e riporta l’ovale in end zone per 45 yard, il colpo che chiude i conti e manda in archivio la finale. Nel finale arriva un ultimo touchdown di New England, utile solo a fissare il punteggio sul 29-13.

È la vittoria di un gruppo solido e organizzato, capace di controllare il ritmo, colpire nei momenti chiave e trasformare la finale in una prova di forza. Seattle torna così sul trono della NFL, al termine di un Super Bowl dominato dall’inizio alla fine.