Olimpiadi, il programma del 9 febbraio: orari e italiani in gara

Nella giornata di oggi, le Olimpiadi di Milano Cortina hanno riservato grandi soddisfazioni per l’Italia: ecco il programma di domani e gli orari

L’Italia sta ancora gioendo per quanto successo nella giornata di oggi, in cui sono arrivate addirittura sei medaglie per i colori azzurri, in tutto nove in due giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali in casa. Ma non c’è tempo per fermarsi o adagiarsi, perché tra poche ore si riparte e magari con la speranza di arrivare all’oro.

Domani lunedì 9 febbraio, infatti, verranno messe in palio altre medaglie. Si parla di cinque titoli. Si parte già alle 8:00 con lo skeleton femminile, prova cronometrata 1. Alle 9, invece, si inizia con la combinata nordica. Alla stessa ora, ci sono le prove dello slittino, staffetta a squadre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Poco dopo le 10:00, si concluderà il round robin e si disputeranno le semifinali del doppio misto di curling, in cui l’Italia nutre ancora grandi speranze. Alle 12:10, si disputeranno anche le sfide di hockey sul ghiaccio e subito dopo dello slopestyle femminile di sci freestyle, prima, seconda e terza manche.

Il programma del 9 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina

L’ora di pranzo sarà dedicata anche allo slittino con le prove del doppio maschile e femminile. Alle 14, si riparte con la combinata a squadre maschile, slalom. Tutti gli occhi sono puntati sullo speed skating alle 17:30 – 1000 metri femminili.

Alle 18, si parte con il salto con gli sci. Dopo le 19, sarà la volta del pattinaggio di figura e dello snowboard – Big Air femminile, finale. A chiudere la giornata è ancora il torneo femminile di hockey sul ghiaccio.

La diretta tv delle competizioni di domani saranno disponibili su Rai 2 ai seguenti orari (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport (10.30-14.30, 17.30-19.00, 20.30-23.30). Lo streaming, invece, è disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 dalle 10.00 alle 22.55), Eurosport2 e DAZN. Ovviamente tutti i principali eventi saranno anche su Sportface.it.

Gli italiani in gara: dalla coppia del curling a Franzoni-Paris

10:05 Curling: Round robin doppio misto, Italia – USA (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

10:30 Sci alpino: Combinata a squadre uomini, discesa libera (Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder)

12:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia – Giappone

12:30 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 1 (Maria Gasslitter)

12:59 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 2 (Maria Gasslitter)

13:28 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 3 (Maria Gasslitter)

14:00 Sci alpino: Combinata a squadre uomini, slalom speciale (Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger)

17:00 Slittino: Singolo donne manche 1 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17:30 Pattinaggio di velocità: 1000m donne (da definire)

18.05 Curling: Doppio misto, semifinale (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

18:35 Slittino: Singolo donne manche 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

19:00 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino normale, round 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19:20 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza ritmica (Charlène Guignard, Marco Fabbri)

19:30 Snowboard: Big air donne, finale (ev. Marilù Poluzzi)

20:12 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino normale, round finale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)