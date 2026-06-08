Sport in tv 8 giugno: Bellucci a Stoccarda, Italia U21-Albania e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Lunedì dedicato soprattutto al tennis sull’erba con i tornei ATP e WTA di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch, ma anche al calcio con l’amichevole tra Italia U21 e Albania U21. Spazio inoltre al ciclismo con il Tour Auvergne-Rhône-Alpes e al taekwondo con i Campionati Italiani Senior Cinture Nere trasmessi su Taekwondo Plus, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Da non perdere anche la programmazione completa di Sportface TV disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.
Dopo un fine settimana ricchissimo di eventi internazionali, il lunedì sportivo si concentra soprattutto sul tennis. Concluso il Roland Garros, il circuito si sposta sull’erba con i tornei ATP e WTA che inaugurano la stagione verso Wimbledon. Grande attenzione per Mattia Bellucci impegnato a Stoccarda contro Alejandro Davidovich Fokina.
In serata spazio al calcio con l’Italia Under 21, mentre gli appassionati di ciclismo potranno seguire la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Da segnalare inoltre il taekwondo, protagonista al Foro Italico con i Campionati Italiani Senior Cinture Nere.
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Sport in tv oggi, lunedì 8 giugno: il calendario completo
- 11.00 Tennis, ATP ’s-Hertogenbosch: primo turno – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
- 11.00 Tennis, WTA ’s-Hertogenbosch: primo turno – SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW
- 11.00 Tennis, ATP Stoccarda: primo turno (Mattia Bellucci-Alejandro Davidovich Fokina) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
- 11.30 Ciclismo, Tour Auvergne-Rhône-Alpes: seconda tappa – dalle 15.20 su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN
- 13.00 Tennis, WTA Queen’s: primo turno – SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go e NOW
- 18.15 Calcio, amichevole: Italia U21-Albania U21 – Rai 2 e Rai Play
- 21.10 Calcio, amichevole: Francia-Irlanda del Nord – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW
Nella notte tra lunedì e martedì
- 02.30 Basket NBA, Finale Gara-3: New York Knicks-San Antonio Spurs – Amazon Prime Video
Gli eventi in diretta sui canali Sportface TV
Anche dopo la conclusione del World Taekwondo Grand Prix, il Foro Italico continua a essere il centro del taekwondo italiano.
Taekwondo Plus
Lunedì 8 giugno va in scena l’ultimo atto del Campionato Italiano Taekwondo Senior Cinture Nere, riservato agli atleti italiani dalla 51ª posizione in poi del ranking mondiale WT aggiornato a marzo 2026. In gara tutte le categorie senior maschili e femminili previste dal regolamento internazionale.
Le finali del pomeriggio, in programma tra le 16:30 e le 18:30, si svolgeranno direttamente nella Grand Prix Arena, sugli stessi campi che hanno ospitato nei giorni precedenti i migliori atleti del panorama mondiale.
L’appuntamento assume particolare importanza perché i medagliati conquisteranno la qualificazione diretta ai Campionati Italiani Assoluti di novembre 2026 a Roma.
Diretta su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
- 16.30 – Campionati Italiani Taekwondo Senior Cinture Nere (finali)
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
La piattaforma Sportface TV propone per tutta la giornata documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e contenuti dedicati alle federazioni sportive italiane. Di seguito il palinsesto completo di lunedì 8 giugno.
- 01.42:21 – Jimmy Grimble
- 03.37:58 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
- 05.12:22 – Deep Water – La folle regata
- 06.53:10 – Lo sguardo oltre: Look Beyond
- 08.09:21 – INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)
- 08.35:14 – INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)
- 08.52:16 – INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)
- 09.04:55 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 09.13:58 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 09.29:26 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 09.46:12 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 09.56:13 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 10.32:23 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 10.59:25 – Old But Gold – Episodio 3
- 11.22:31 – Old But Gold – Episodio 2
- 11.42:27 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 11.59:06 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026 – Mosaner, Paris, Rizzo, Vitozzi
- 12.06:38 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026 – Fontana, Moioli, Pellegrino
- 12.15:43 – Sport is My Life – Assoluti Indoor
- 12.44:30 – King Carl – Howe meets Lewis
- 12.53:54 – Campionati Italiani Assoluti Indoor Ancona 2026 – Sintesi
- 13.22:57 – Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor 2026
- 17.57:37 – Sport is My Life – Atletica – Episodio 9
- 18.18:19 – Battiti Olimpici – Episodio 1
- 18.32:19 – Battiti Olimpici – Episodio 2
- 18.45:37 – Meeting Savona di Atletica Leggera 2026
- 22.09:01 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 23.12:27 – Casa Italia Milano Cortina 2026
- 23.28:43 – INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)
- 23.38:42 – INSIDE – Milano Cortina – Massimo Stano (Atletica Leggera)
- 23.47:46 – INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente FCI)