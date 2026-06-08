Sport in tv 8 giugno: Bellucci a Stoccarda, Italia U21-Albania e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Lunedì dedicato soprattutto al tennis sull’erba con i tornei ATP e WTA di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch, ma anche al calcio con l’amichevole tra Italia U21 e Albania U21. Spazio inoltre al ciclismo con il Tour Auvergne-Rhône-Alpes e al taekwondo con i Campionati Italiani Senior Cinture Nere trasmessi su Taekwondo Plus, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Da non perdere anche la programmazione completa di Sportface TV disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Dopo un fine settimana ricchissimo di eventi internazionali, il lunedì sportivo si concentra soprattutto sul tennis. Concluso il Roland Garros, il circuito si sposta sull’erba con i tornei ATP e WTA che inaugurano la stagione verso Wimbledon. Grande attenzione per Mattia Bellucci impegnato a Stoccarda contro Alejandro Davidovich Fokina.

In serata spazio al calcio con l’Italia Under 21, mentre gli appassionati di ciclismo potranno seguire la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Da segnalare inoltre il taekwondo, protagonista al Foro Italico con i Campionati Italiani Senior Cinture Nere.

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Sport in tv oggi, lunedì 8 giugno: il calendario completo

11.00 Tennis, ATP ’s-Hertogenbosch: primo turno – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.00 Tennis, WTA ’s-Hertogenbosch: primo turno – SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW

11.00 Tennis, ATP Stoccarda: primo turno (Mattia Bellucci-Alejandro Davidovich Fokina) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.30 Ciclismo, Tour Auvergne-Rhône-Alpes: seconda tappa – dalle 15.20 su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

13.00 Tennis, WTA Queen’s: primo turno – SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.15 Calcio, amichevole: Italia U21-Albania U21 – Rai 2 e Rai Play

21.10 Calcio, amichevole: Francia-Irlanda del Nord – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW

Nella notte tra lunedì e martedì

02.30 Basket NBA, Finale Gara-3: New York Knicks-San Antonio Spurs – Amazon Prime Video

Gli eventi in diretta sui canali Sportface TV

Anche dopo la conclusione del World Taekwondo Grand Prix, il Foro Italico continua a essere il centro del taekwondo italiano.

Taekwondo Plus

Lunedì 8 giugno va in scena l’ultimo atto del Campionato Italiano Taekwondo Senior Cinture Nere, riservato agli atleti italiani dalla 51ª posizione in poi del ranking mondiale WT aggiornato a marzo 2026. In gara tutte le categorie senior maschili e femminili previste dal regolamento internazionale.

Le finali del pomeriggio, in programma tra le 16:30 e le 18:30, si svolgeranno direttamente nella Grand Prix Arena, sugli stessi campi che hanno ospitato nei giorni precedenti i migliori atleti del panorama mondiale.

L’appuntamento assume particolare importanza perché i medagliati conquisteranno la qualificazione diretta ai Campionati Italiani Assoluti di novembre 2026 a Roma.

Diretta su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

16.30 – Campionati Italiani Taekwondo Senior Cinture Nere (finali)

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

La piattaforma Sportface TV propone per tutta la giornata documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e contenuti dedicati alle federazioni sportive italiane. Di seguito il palinsesto completo di lunedì 8 giugno.