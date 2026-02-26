Sci Alpino: Garmisch si accende, tutto pronto per il duello Italia–Svizzera

Dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna protagonista con un fine settimana dedicato alle prove veloci sulla storica pista Kandahar di Garmish-Partenkirchen, in Germania, dove sabato è in programma la discesa libera e domenica il Super-G.

L’appuntamento segna la ripresa dell’attività del Circo Bianco maschile dopo la pausa olimpica e arriva nel momento clou della stagione, con i leader mondiali che cercano punti preziosi in vista delle finali di Lillehammer. Nella spedizione azzurra c’è grande attesa, soprattutto per i medaglisti di Milano-Cortina, ma il duello con la forte squadra della Svizzera domina i pronostici e le aspettative di questo weekend.

Azzurri in pista con obiettivi ambiziosi

L’Italia si presenta a Garmisch con una rosa numerosa e competitiva: il direttore tecnico ha convocato nove atleti per affrontare la discesa e il Super-G, tra cui nomi di peso come Domink Paris, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Florian Schieder e Mattia Casse che saranno chiamati a giocarsi le posizioni di vertice sulle nevi tedesche.

Per gli azzurri si tratta di un0’occasione fondamentale per consolidare posizioni di classifica nelle prove di velocità, con Franzoni reduce dall’argento olimpico in discesa e Paris sempre competitività ai massimi livelli, mentre altri compagni hanno dimostrato progressi interessanti nel corso della stagione. La pista Kandahar di Garmish, teatro di sfide leggendarie nel Circo Bianco, è pronta ad accogliere nuovamente gli uomini-jet per due gare che potrebbero influire significativamente sulla corsa alla Coppa di specialità e alla classifica generale.

Svizzera nel mirino e prospettive di duello aperto

A fare da antagonista principale agli azzurri in questa Coppa del Mondo c’è la Svizzera, con il suo gruppo di atleti di livello mondiale in grado di competere su qualsiasi pista di velocità. Il leader di Coppa finora è lo svizzero Marco Odermatt, che ha costruito un vantaggio consistente sia nella scesa sia nel Super-G, e sarà uno dei protagonisti più attesi sulle nevi tedesche.

La sfida tra Italia e Svizzera ripropone un confronto che ha già scritto pagine importanti nello sci alpino recente, con gli sveltici spesso protagonisti nelle specialità veloci ma con gli azzurri pronti a rispondere colpo su colpo. Con il weekend di Garmisch ormai alle porte, la Coppa del Mondo maschile torna a far parlare di sé tra spettacolo, velocità e rivalità internazionale.