Sport in tv 17 maggio: Sinner finale a Roma, MotoGP, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video

Domenica con la finale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Ruud non prima delle 17:00 su TV8 e Sky, la gara MotoGP a Barcellona alle 14:00 e la nona tappa del Giro d’Italia. Su Climbing TV il Campionato Italiano Lead da Arco, su Assalto TV il Fencing for All e su Tiro a Volo TV il Gran Premio Giovanile da Massa Martana.

Domenica 17 maggio è la giornata sportiva più ricca della settimana: Jannik Sinner va a caccia del titolo agli Internazionali BNL d’Italia, la MotoGP chiude il weekend di Barcellona con la gara principale e la Serie A propone un’intera giornata di campionato.

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Sportface su Amazon Prime Video

08:29 – Arigatoni

09:23 – Old But Gold

10:07 – Inside

10:56 – Shakerati

11:52 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

12:13 – Titolo Italiano Mediomassimi 2025 – Eros Seghetti vs Dragan Lepei

13:31 – Giro d’Italia – Daily Highlights

14:12 – Giro Express

14:25 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026 – Day 1

16:22 – Enjoy Unseen: The Player

16:28 – Live Event – Campionato Italiano Lead – Finali – Arco 2026

17:49 – GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles – Serie completa

18:06 – Battiti Winter

19:09 – All Around – International

19:23 – Furious – La storia di Andrew Howe

19:39 – Scienza dello Sport

20:17 – Titolo Italiano Superleggeri 2025 – Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli

23:04 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare

23:21 – Arigatoni

Scherma

17:00 – 2ª Tappa Fencing for All “Milano 2026” – Gara a squadre integrata – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Tiro a volo

15:30 – 2° Gran Premio Settore Giovanile a Massa Martana (PG) – Diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Boxe

14:30 – Fasi Finali Campionati Italiani U19 Maschile, terza e ultima giornata – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Arrampicata

10:30 – Campionato Italiano Lead Arco 2026, semifinali – Diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

16:30 – Campionato Italiano Lead Arco 2026, finali – Diretta su Climbing TV e su Amazon Prime Video

Tennis – Internazionali BNL d’Italia

12:00 – WTA Roma, finale doppio femminile: Andreeva/Shnaider vs Bucsa/Melichar-Martinez – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e SuperTenniX

Non prima delle 14:00 – ATP Roma, finale doppio maschile: Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos – Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

Non prima delle 17:00 – ATP Roma, finale singolare: Sinner vs Ruud – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; streaming su tv8.it, SkyGo, NOW e Tennis TV

MotoGP – GP Catalogna

09:40 – MotoGP, warm up – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW

11:00 – Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 13:20* su TV8

12:15 – Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 14:40* su TV8

14:00 – MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 20:35 su TV8

*Gli orari delle differite Moto3 e Moto2 potrebbero variare per la copertura della finale di doppio ATP

Superbike – GP Repubblica Ceca

11:10 – Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW

15:30 – Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW

Ciclismo – Giro d’Italia

12:35 – Nona tappa: Cervia-Corno alle Scale (184 km) – Diretta tv su RaiSport HD poi dalle 14:00 Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+ e HBO Max

Rugby femminile – Sei Nazioni

13:15 – Galles vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW

Pallamano

18:00 – Qualificazioni Mondiali 2027: Italia vs Svizzera – Diretta tv su Sky Sport Mix e YouTube Sky Sport; streaming su SkyGo e NOW

Volley

17:00 – Champions League, finale 3° posto – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley TV e DAZN

20:30 – Champions League, finale: Perugia vs Zawiercie – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley TV e DAZN

Basket

19:00 – Serie A: Virtus Bologna-Trento – Streaming su LBA TV

20:00 – Serie A: Venezia-Tortona – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo, NOW e LBA TV

Golf

17:00 – PGA Championship, quarta giornata – Diretta tv su Sky Sport Golf; streaming su SkyGo e NOW

Hockey su ghiaccio

12:20 – Mondiali: Italia vs Slovacchia – Streaming su sporteurope.tv (a pagamento)

Calcio

12:00 – Serie A: Juventus-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; streaming su SkyGo, NOW e DAZN

12:00 – Serie A: Genoa-Milan – Streaming su DAZN

12:00 – Serie A: Roma-Lazio – Streaming su DAZN

12:00 – Serie A: Pisa-Napoli – Streaming su DAZN

12:00 – Serie A: Como-Parma – Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su SkyGo, NOW e DAZN

15:00 – Serie A: Inter-Verona – Streaming su DAZN

15:00 – Serie A femminile: Napoli-Sassuolo e Ternana-Milan – Streaming su DAZN

18:00 – Serie A: Atalanta-Bologna – Streaming su DAZN

18:00 – Serie A femminile: Parma-Juventus e Fiorentina-Lazio – Streaming su DAZN

20:45 – Serie A: Cagliari-Torino e Udinese-Cremonese – Streaming su DAZN

20:45 – Serie A: Sassuolo-Lecce – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming su SkyGo, NOW e DAZN