Allarme Marc Marquez, il fratello Alex fa tremare la MotoGP: “Non lo sa nessuno”

Marc Marquez non sarà al via del GP di Catalogna con la sua Ducati e l’assenza pesa come un macigno. Dopo la doppia operazione successiva alla caduta di Le Mans, il pilota spagnolo è ancora in fase di recupero e, come sottolinea il fratello Alex, “Nessuno sa se perderà una, due, tre o quattre gare“. E questo lascia aperta ogni speculazione sul suo ritorno.

Alex Marquez sul recupero di Marc

Alex Marquez ha parlato con serietà e senza filtri, chiarendo che il campione non sta pensando al titolo ma solo a guarire. “Quando tornerà, sapremo se avrà una possibilità o meno. È ancora presto e credo che non stia pensando al campionato, è concentrato solo sul suo recupero”, ha spiegato. L’incertezza regna sovrana e anche i tifosi più fiduciosi devono fare i conti con una realtà concreta: un campione ridotto a guardare il mondo della MotoGP dalla tribuna, impossibilitato ad incidere sulla pista.

Futuro sospeso

Il futuro immediato resta sospeso. Non c’è una data precisa, non ci sono garanzie, solo il lento e complicato percorso di guarigione di un campione che ha sempre abituato il pubblico a performance incredibili. Il mondo della MotoGP osserva, aspetta e spera di vederlo in pista nel più breve tempo possibile.