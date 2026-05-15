Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Sport in TV

Sport in tv 15 maggio: Sinner-Medvedev semifinale a Roma, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video

Franz Monaco
-
Sport in tv 15 maggio Sportface

Venerdì con la doppia semifinale degli Internazionali di Roma — Darderi-Ruud dalle 15:30 e Sinner-Medvedev dalle 19:00, entrambe su TV8 e Sky — la settima tappa del Giro d’Italia e il volley azzurro contro la Francia. Su Italia Boxe TV i Campionati Italiani U19 e il Titolo Italiano Superwelter

Venerdì 15 maggio è una delle giornate più attese della stagione tennistica italiana: gli Internazionali BNL d’Italia propongono le due semifinali del tabellone maschile, con Jannik Sinner protagonista assoluto in campo serale contro Medvedev.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sportface su Amazon Prime Video

  • 08:19 – Shakerati
  • 09:30 – Arigatoni
  • 10:43 – Old But Gold
  • 11:26 – Inside
  • 12:27 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Maschile
  • 13:24 – Cinque Cerchi
  • 13:31 – Giro d’Italia – Daily Highlights
  • 13:55 – Giro Express
  • 14:10 – Inside
  • 14:52 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Skeet Maschile – Almaty 2026
  • 15:49 – Sport is My Life
  • 17:05 – All Around
  • 17:26 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Skeet Femminile – Tangeri 2026
  • 18:21 – Battiti Stagione 1
  • 19:37 – Get Ready
  • 20:01 – Fight Day Stories
  • 20:24 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Skeet Femminile – Almaty 2026
  • 21:23 – Scienza dello Sport
  • 22:01 – Battiti Winter
  • 23:04 – Inside

Boxe

  • 11:00Fasi Finali Campionati Italiani U19 M/F, prima giornata – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
  • 20:30Titolo Italiano Superwelter: Francesco Aiello vs Francesco Magrì – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Tennis – Internazionali BNL d’Italia

  • 13:30 – ATP Roma, quarti di finale doppio: Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten (1° match) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
  • 15:30 – ATP Roma, prima semifinale: Darderi vs Ruud – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8; streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV e tv8.it
  • 19:00 – ATP Roma, seconda semifinale: Sinner vs Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8; streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV e tv8.it

MotoGP – GP Catalogna

  • 09:00 – Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
  • 09:50 – Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
  • 10:45 – MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
  • 13:15 – Moto3, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
  • 14:05 – Moto2, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
  • 15:00 – MotoGP, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW

Superbike – GP Repubblica Ceca

  • 10:35 – Prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming
  • 15:00 – Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW

Ciclismo – Giro d’Italia

  • 10:50 – Settima tappa – Diretta tv su RaiSport HD fino alle 14:05 poi Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

Ciclismo (altri)

  • 10:18 – Giro dei Paesi Baschi femminile, prima tappa – Streaming dalle 12:00 su Discovery+ e HBO Max
  • 13:06 – Giro di Ungheria, terza tappa – Streaming dalle 15:00 su Discovery+ e HBO Max

Pallanuoto

  • 19:00 – Serie A1: Trieste vs Brescia – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

Volley femminile

  • 21:00 – Amichevole: Italia vs Francia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (al termine di Sinner-Medvedev) e Sky Sport Arena; streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW

Canoa velocità

  • 09:00 – Coppa del Mondo a Brandeburgo, seconda giornata – Streaming su YouTube Planet Canoe

Calcio

  • 20:00 – Serie B 2026: Bari vs Sudtirol – Streaming su DAZN e LAB Channel
  • 21:00 – Premier League 2026: Aston Villa vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW

Change privacy settings
×