Sport in tv 15 maggio: Sinner-Medvedev semifinale a Roma, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video

Venerdì con la doppia semifinale degli Internazionali di Roma — Darderi-Ruud dalle 15:30 e Sinner-Medvedev dalle 19:00, entrambe su TV8 e Sky — la settima tappa del Giro d’Italia e il volley azzurro contro la Francia. Su Italia Boxe TV i Campionati Italiani U19 e il Titolo Italiano Superwelter
Venerdì 15 maggio è una delle giornate più attese della stagione tennistica italiana: gli Internazionali BNL d’Italia propongono le due semifinali del tabellone maschile, con Jannik Sinner protagonista assoluto in campo serale contro Medvedev.
Sportface su Amazon Prime Video
- 08:19 – Shakerati
- 09:30 – Arigatoni
- 10:43 – Old But Gold
- 11:26 – Inside
- 12:27 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Maschile
- 13:24 – Cinque Cerchi
- 13:31 – Giro d’Italia – Daily Highlights
- 13:55 – Giro Express
- 14:10 – Inside
- 14:52 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Skeet Maschile – Almaty 2026
- 15:49 – Sport is My Life
- 17:05 – All Around
- 17:26 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Skeet Femminile – Tangeri 2026
- 18:21 – Battiti Stagione 1
- 19:37 – Get Ready
- 20:01 – Fight Day Stories
- 20:24 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Skeet Femminile – Almaty 2026
- 21:23 – Scienza dello Sport
- 22:01 – Battiti Winter
- 23:04 – Inside
Boxe
- 11:00 – Fasi Finali Campionati Italiani U19 M/F, prima giornata – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
- 20:30 – Titolo Italiano Superwelter: Francesco Aiello vs Francesco Magrì – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
Tennis – Internazionali BNL d’Italia
- 13:30 – ATP Roma, quarti di finale doppio: Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten (1° match) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 15:30 – ATP Roma, prima semifinale: Darderi vs Ruud – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8; streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV e tv8.it
- 19:00 – ATP Roma, seconda semifinale: Sinner vs Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8; streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV e tv8.it
MotoGP – GP Catalogna
- 09:00 – Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 09:50 – Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 10:45 – MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 13:15 – Moto3, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 14:05 – Moto2, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 15:00 – MotoGP, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
Superbike – GP Repubblica Ceca
- 10:35 – Prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming
- 15:00 – Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW
Ciclismo – Giro d’Italia
- 10:50 – Settima tappa – Diretta tv su RaiSport HD fino alle 14:05 poi Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
Ciclismo (altri)
- 10:18 – Giro dei Paesi Baschi femminile, prima tappa – Streaming dalle 12:00 su Discovery+ e HBO Max
- 13:06 – Giro di Ungheria, terza tappa – Streaming dalle 15:00 su Discovery+ e HBO Max
Pallanuoto
- 19:00 – Serie A1: Trieste vs Brescia – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
Volley femminile
- 21:00 – Amichevole: Italia vs Francia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (al termine di Sinner-Medvedev) e Sky Sport Arena; streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW
Canoa velocità
- 09:00 – Coppa del Mondo a Brandeburgo, seconda giornata – Streaming su YouTube Planet Canoe
Calcio
- 20:00 – Serie B 2026: Bari vs Sudtirol – Streaming su DAZN e LAB Channel
- 21:00 – Premier League 2026: Aston Villa vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW