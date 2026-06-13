Sport in tv 13 giugno: Pro Recco-Barceloneta, Italia-Turchia e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sabato ricco di appuntamenti tra pallanuoto, Formula 1, tennis e Mondiali di calcio. La Pro Recco va a caccia della Champions League contro il Barceloneta, mentre nella notte l’Italia affronta la Turchia nella Nations League maschile di volley. Attenzione anche alle qualifiche del GP di Barcellona di Formula 1, alle semifinali dei tornei ATP e WTA sull’erba e alla programmazione di Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV.

Il weekend sportivo entra nel vivo con una giornata che offre eventi di primo piano in diverse discipline. La finale di Champions League di pallanuoto mette di fronte Pro Recco e Barceloneta in una sfida che vale il titolo europeo, mentre gli appassionati di motori potranno seguire le qualifiche del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 e la gara-1 del weekend Superbike di Misano.

Non mancano il tennis con le semifinali di Stoccarda, Queen’s e ‘s-Hertogenbosch, il ciclismo, il basket con la finale scudetto tra Milano e Venezia e i Mondiali di calcio 2026, che proseguono con Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco.

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Sport in tv oggi, sabato 13 giugno: il calendario completo

Canottaggio

09.27 – World Cup Plovdiv (streaming Worldrowing.com)

Superbike

09.40 – GP Emilia-Romagna, prove libere 3

11.15 – Superpole (Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)

15.30 – Gara-1 (TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)

Tiro con l’arco

10.02 – Coppa del Mondo Antalya (Archery+)

Tennis

11.00 – WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, semifinali (SuperTennis, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

11.15 – ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, semifinali (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)

12.00 – ATP 250 Stoccarda, semifinali (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)

13.30 – WTA 500 Queen’s, semifinali (SuperTennis, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

Canoa velocità

11.05 – Europei, finali sessione mattutina (Rai Sport HD, Rai Play)

15.12 – Europei, finali sessione pomeridiana (Rai Sport HD, Rai Play)

Pentathlon moderno

11.15 – Coppa del Mondo Budapest, finale maschile (UIPM TV, Olympic Channel)

Ciclismo

12.25 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 7ª tappa La Bridoire-Grand Colombier (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2, DAZN)

Formula 1

12.30 – GP Barcellona, prove libere 3 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW)

16.00 – GP Barcellona, qualifiche (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 18.25)

Golf

13.15 – Canadian Open, terzo giro (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2, DAZN)

Motorsport

16.00 – 24 Ore di Le Mans, gara (Discovery Turbo, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN)

Triathlon

15.30 – Europei, gara individuale femminile distanza standard

18.30 – Europei, gara individuale maschile distanza standard

Basket

20.00 – Serie A, finale scudetto gara-2: Milano-Venezia (Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, LBA TV)

Calcio

21.00 – Mondiali 2026: Qatar-Svizzera (DAZN)

00.00 – Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Rai 1, Rai Play, DAZN)

03.00 – Mondiali 2026: Haiti-Scozia (DAZN)

06.00 – Mondiali 2026: Australia-Turchia (DAZN)

Pallanuoto

21.00 – Champions League, finale: Pro Recco-Barceloneta (Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroAquatics TV)

Volley

01.30 – Nations League maschile: Italia-Turchia (DAZN, VBTV)

Basket NBA

02.30 – Finale NBA gara-5: San Antonio Spurs-New York Knicks (NBA League Pass)

In diretta sui canali Sportface TV

Italia Boxe TV

Prosegue il percorso delle Fasi Nazionali dei Campionati Italiani Maschili Under 17, uno degli appuntamenti più importanti della stagione giovanile del pugilato italiano.

14.00 – Fasi Nazionali Campionati Italiani Maschili U17

L’evento è trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e grandi eventi sportivi disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Palinsesto completo di sabato 13 giugno

00.10 – INSIDE – Ministro Andrea Abodi

00.17 – INSIDE – Gabriele Sguerri

00.24 – INSIDE – Davide Battistella

00.40 – INSIDE – Ludovico Iurlaro

00.47 – INSIDE – Carlo Molfetta

00.55 – INSIDE – Antonino Bossolo

01.25 – INSIDE – Fausto Desalu

01.42 – Dear Cochise

03.10 – Jimmy Grimble

04.46 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

06.21 – Romagna Racing

07.24 – Come una ruota che gira

08.14 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

08.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

08.45 – INSIDE – Gabriele Sguerri

08.52 – Old But Gold – Episodio 4

09.21 – Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

09.30 – Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

10.02 – Old But Gold – Episodio 1

10.25 – Old But Gold – Episodio 3

10.48 – INSIDE – Carlo Molfetta

10.57 – INSIDE – Gabriele Sguerri

11.04 – INSIDE – Rossella Fiamingo

11.17 – INSIDE – Cordiano Dagnoni

11.39 – INSIDE – Mara Navarria

11.49 – FIG Apparatus World Cup Ginnastica Artistica Osijek 2026 – Day 2

12.14 – Meeting Internazionale Città di Savona 2026

15.38 – King Carl – Howe meets Lewis

15.47 – Furious – La storia di Andrew Howe

16.04 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

16.25 – All Around

16.46 – Rome 2026 Para World Taekwondo Grand Prix – Day 1

17.39 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito FITAV

19.50 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026

19.59 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri: Charly Metonyekpon vs Jose Rivas

21.03 – Fight Day Stories

21.26 – Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu vs Foglia

23.52 – Old But Gold – Episodio 4

Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.