Sport in tv 13 giugno: Pro Recco-Barceloneta, Italia-Turchia e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sabato ricco di appuntamenti tra pallanuoto, Formula 1, tennis e Mondiali di calcio. La Pro Recco va a caccia della Champions League contro il Barceloneta, mentre nella notte l’Italia affronta la Turchia nella Nations League maschile di volley. Attenzione anche alle qualifiche del GP di Barcellona di Formula 1, alle semifinali dei tornei ATP e WTA sull’erba e alla programmazione di Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV.
Il weekend sportivo entra nel vivo con una giornata che offre eventi di primo piano in diverse discipline. La finale di Champions League di pallanuoto mette di fronte Pro Recco e Barceloneta in una sfida che vale il titolo europeo, mentre gli appassionati di motori potranno seguire le qualifiche del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 e la gara-1 del weekend Superbike di Misano.
Non mancano il tennis con le semifinali di Stoccarda, Queen’s e ‘s-Hertogenbosch, il ciclismo, il basket con la finale scudetto tra Milano e Venezia e i Mondiali di calcio 2026, che proseguono con Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco.
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Sport in tv oggi, sabato 13 giugno: il calendario completo
Canottaggio
- 09.27 – World Cup Plovdiv (streaming Worldrowing.com)
Superbike
- 09.40 – GP Emilia-Romagna, prove libere 3
- 11.15 – Superpole (Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)
- 15.30 – Gara-1 (TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)
Tiro con l’arco
- 10.02 – Coppa del Mondo Antalya (Archery+)
Tennis
- 11.00 – WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, semifinali (SuperTennis, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
- 11.15 – ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, semifinali (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)
- 12.00 – ATP 250 Stoccarda, semifinali (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)
- 13.30 – WTA 500 Queen’s, semifinali (SuperTennis, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
Canoa velocità
- 11.05 – Europei, finali sessione mattutina (Rai Sport HD, Rai Play)
- 15.12 – Europei, finali sessione pomeridiana (Rai Sport HD, Rai Play)
Pentathlon moderno
- 11.15 – Coppa del Mondo Budapest, finale maschile (UIPM TV, Olympic Channel)
Ciclismo
- 12.25 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 7ª tappa La Bridoire-Grand Colombier (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2, DAZN)
Formula 1
- 12.30 – GP Barcellona, prove libere 3 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW)
- 16.00 – GP Barcellona, qualifiche (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 18.25)
Golf
- 13.15 – Canadian Open, terzo giro (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2, DAZN)
Motorsport
- 16.00 – 24 Ore di Le Mans, gara (Discovery Turbo, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN)
Triathlon
- 15.30 – Europei, gara individuale femminile distanza standard
- 18.30 – Europei, gara individuale maschile distanza standard
Basket
- 20.00 – Serie A, finale scudetto gara-2: Milano-Venezia (Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, LBA TV)
Calcio
- 21.00 – Mondiali 2026: Qatar-Svizzera (DAZN)
- 00.00 – Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Rai 1, Rai Play, DAZN)
- 03.00 – Mondiali 2026: Haiti-Scozia (DAZN)
- 06.00 – Mondiali 2026: Australia-Turchia (DAZN)
Pallanuoto
- 21.00 – Champions League, finale: Pro Recco-Barceloneta (Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroAquatics TV)
Volley
- 01.30 – Nations League maschile: Italia-Turchia (DAZN, VBTV)
Basket NBA
- 02.30 – Finale NBA gara-5: San Antonio Spurs-New York Knicks (NBA League Pass)
In diretta sui canali Sportface TV
Italia Boxe TV
Prosegue il percorso delle Fasi Nazionali dei Campionati Italiani Maschili Under 17, uno degli appuntamenti più importanti della stagione giovanile del pugilato italiano.
- 14.00 – Fasi Nazionali Campionati Italiani Maschili U17
L’evento è trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Anche oggi Sportface TV propone documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e grandi eventi sportivi disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.
Palinsesto completo di sabato 13 giugno
- 00.10 – INSIDE – Ministro Andrea Abodi
- 00.17 – INSIDE – Gabriele Sguerri
- 00.24 – INSIDE – Davide Battistella
- 00.40 – INSIDE – Ludovico Iurlaro
- 00.47 – INSIDE – Carlo Molfetta
- 00.55 – INSIDE – Antonino Bossolo
- 01.25 – INSIDE – Fausto Desalu
- 01.42 – Dear Cochise
- 03.10 – Jimmy Grimble
- 04.46 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
- 06.21 – Romagna Racing
- 07.24 – Come una ruota che gira
- 08.14 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 08.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 08.45 – INSIDE – Gabriele Sguerri
- 08.52 – Old But Gold – Episodio 4
- 09.21 – Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 09.30 – Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 10.02 – Old But Gold – Episodio 1
- 10.25 – Old But Gold – Episodio 3
- 10.48 – INSIDE – Carlo Molfetta
- 10.57 – INSIDE – Gabriele Sguerri
- 11.04 – INSIDE – Rossella Fiamingo
- 11.17 – INSIDE – Cordiano Dagnoni
- 11.39 – INSIDE – Mara Navarria
- 11.49 – FIG Apparatus World Cup Ginnastica Artistica Osijek 2026 – Day 2
- 12.14 – Meeting Internazionale Città di Savona 2026
- 15.38 – King Carl – Howe meets Lewis
- 15.47 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 16.04 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 16.25 – All Around
- 16.46 – Rome 2026 Para World Taekwondo Grand Prix – Day 1
- 17.39 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito FITAV
- 19.50 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026
- 19.59 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri: Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
- 21.03 – Fight Day Stories
- 21.26 – Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu vs Foglia
- 23.52 – Old But Gold – Episodio 4
Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.